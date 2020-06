Kampin kauppakeskuksessa Helsingissä oli hiljaista 14. huhtikuuta. Koronavirus on iskenyt pahiten Helsingissä merkittävälle palvelualalle.

Vielä helmikuussa näytti suhteellisen hyvältä. Helsingin työttömyysaste oli 8,9 prosenttia, mikä oli koko maan keskiarvoa alhaisempi. Työttömyyden suunta oli alas päin.

Sitten tuli koronavirusepidemia, ja työttömyys ampaisi nousuun ennennäkemättömällä tavalla. Huhtikuun lopussa Helsingin työttömyysaste oli 18 prosenttia, ja nousua oli edellisvuoden huhtikuuhun peräti 9,4 prosenttiyksikköä.

Tuoreimpien tietojen mukaan Helsingissä on nyt 10 000 työtöntä enemmän kuin ennen epidemiaa. Tämän lisäksi lomautettuja on noin 25 000.

Uudenmaan ely-keskuksen tutkija Reino Savolainen kuvailee tyypillistä epidemian aikana työttömäksi joutunutta helsinkiläistä.

”Alle 39-vuotias, luultavasti palvelu- tai myyntialalla. Useammin nainen, mutta ero sukupuolten välillä ei ole valtavan suuri.”

Helsinkiläiset saavat muuta maata useammin elantonsa palvelualalta, ja siksi koronavirus on murjonut juuri Helsinkiä niin pahasti. Toinen iso syy on matkailun pysähtyminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tilastoi työttömiä ammateittain. Luvuissa näkyy odotetusti työttömyyden kasvu esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alalla.

Työttömyys on kasvanut kuitenkin myös monissa muissa ryhmissä. Epidemia näkyy tilastoissa muun muassa sellaisissa ammateissa, joissa työttömyys ei yleensä heilahtele paljon.

”Taiteilijat ovat esimerkiksi sellainen ryhmä, jonka työttömyys ei yleensä pomppaa tilastoissa.”

Noin 3 000 epidemian aikana työttömäksi jäänyttä työskentelee tehtävissä, joille ei TEM:n jaottelussa löydy varsinaista omaa kohtaa. Savolaisen mukaan tässä ryhmässä on ainakin päälliköitä, lentokenttätyöntekijöitä ja tavarankäsittelijöitä.

Epidemian myötä myös yrittäjät näkyvät työttömyystilastoissa. Yrittäjät ovat poikkeuksellisesti saaneet oikeuden hakea työttömyyskorvausta, ja silloin he rekisteröityvät työttömiksi työnhakijoiksi.

Uusissa tiedoissa näkyy myös korostuneesti vastavalmistuneet. Tämä johtuu Savolaisen mukaan kesätyöpaikkojen määrän putoamisesta. Ylipäätään työpaikkoja Uudellamaalla on tällä hetkellä avoinna 30–40 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Katso HS:n laskurilla, millä aloilla työttömyys on noussut eniten.

Savolaisen mukaan työttömyyden suunnan ennustaminen on tällä hetkellä todella vaikeaa.

”Tässä ollaan odottavalla mielellä.”

Vaikka työttömyys on ampaissut ylöspäin, voisi tilanne olla vielä huonompi. Savolaisen mukaan Suomen lomautusjärjestelmän avulla monelta irtisanomiselta on vielä vältytty. Lomautukset eivät ole ainakaan Uudellamaalla vielä merkittävässä määrin muuttuneet irtisanomisiksi.

”Lentotyöntekijöiden joukossa siitä on merkkejä. Ravintola-alalla kanta on odottavainen, paljon riippuu siitä, miten ihmisten luottamus palautuu.”

Seuraavien kuukausien suhteen olennaista on Savolaisen mukaan se, miten teollisuuden tilaukset tulevat kehittymään. Koronaviruksen vaikutukset eivät ole vielä iskeneet kovin pahasti teollisuuteen, sillä työtä on riittänyt vanhojen tilausten purussa. Pahin isku on teollisuudessa todennäköisesti vielä edessä.

Jos teollisuuden tilaukset alkavat sakkaamaan, se tulee näkymään myös työttömyysluvuissa.

”Toistaiseksi koronan vaikutus teollisuuden ja rakennusalan työpaikkoihin on ollut suhteellisen lievä. Vaikutukset voivat alkaa näkyä syksyllä.”