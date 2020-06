Helsingin uimarannoilta löytyy käytettyjä huumeneuloja viikottain, arvioi Helsingin kaupungin uimarantojen esimies Jukka Lundgren. Neuloja löytyy enemmän ilman ruiskua, mutta toisinaan myös ruiskun kanssa. Joissain neuloissa on suojat, toisissa taas ei.

Helsingin Sanomissa uutisoitiin lauantaina 20. kesäkuuta Hietaniemen uimarannalla tapahtuneesta nuorison ja poliisin yhteenotosta. Tässä jutussa haastateltu Helsingin kesätyöntekijä kertoi, että uimarannalta on tavallisesti löytynyt huumeidekäyttöön viittaavaa roskaa.

Soitimme uimarantojen esimiehelle selvittääksemme kuinka laajasta ilmiöstä on kysymys.

Jukka Lundgren kertoo, että Hietaniemen uimaranta ei erityisesti nouse esiin, kun tarkastellaan rannoilta löytyvien neulojen määriä. Lundgrenin mukaan lähes kaikilta rannoilta löytyy neuloja toisinaan.

”Ei nyt päivittäin, mutta olettaisin että viikottain”, Lundgren sanoo.

Lundgrenin mukaan rannat ajetaan pari kertaa viikossa hiekkaa seulovalla koneella.

”Traktori vetää konetta, joka puhdistaa hiekan 20 sentin syvyydeltä. Myös siivoojat käyvät rannoilla joka aamu”, Lundgren sanoo.

Lundgren kuitenkin muistuttaa, että on hyvä katsoa mihin astuu.

Poliisiin rannoilta löytyneiden ruiskujen tiimoilta ei ole oltu yhteydessä. Lundgren sanoo, että jos ruiskuja löytyisi poikkeuksellisen paljon tietystä paikasta niin poliisille ilmoitettaisiin asiasta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiolääkäri Jussi Sutinen kertoo, että riski saada esimerkiksi hiv- tai hepatiittitartunta rannalta löytyneestä neulasta on hyvin pieni, sillä hi-virus ja hepatiitti kuolevat nopeasti kehon ulkopuolella.

”Kirjallisuudesta en löytänyt yhtään hiv-tartuntaa, joka olisi tullut löytöneulasta. Maailmanlaajuisessa katsausartikkelissa oli kuvattu kaksi hepatiitti B ja hepatiitti C tartuntaa, jotka olivat mahdollisesti tulleet löytöneula-altistuksen vuoksi. Suomessa näiden tartuntojen riski on vielä paljon pienempi, sillä meillä hiv:n ja hepatiittien kantajuus on huomattavan harvinaista”, kertoo Sutinen sähköpostitse.

Miten sitten pitäisi toimia, jos astuu neulan päälle ja se pääsee lävistämään ihon?

”Haava tulisi puhdistaa huuhtomalla runsaalla vedellä pistokohtaa puristelematta. Jos ruisku vaikuttaa vastikään käytetyltä, esimerkiksi jos siitä löytyy tuoretta verta, voidaan harkita hepatiitti B -rokotteiden antamista ja hiv- ja hcv-testien ottamista”, Sutinen vastaa.

Sutinen muistuttaa myös, että jos neula on maa-aineksesta likaantunut, olisi hyvä tarkistaa onko jäykkäkouristusrokote kunnossa. Aikuisella jäykkäkouristusrokote on voimassa 10 vuotta.

Ympäristöön jäävien neulojen määrää voidaan Sutisen mukaan vähentää pistohuumeiden käyttäjien neuvontapisteillä, joihin käyttäjät voivat palauttaa käytetyt neulat.

Sutinen huomauttaa myös, että pienille lapsille tulisi opettaa, ettei löytöneuloilla saa leikkiä.