Vanhustenhoito

THL:n vasta päivitettyjen helleohjeiden mukaan irtotuulettimia kehotetaan välttämään yleisissä tiloissa, joissa oleskelee useampia kuin yksi ihminen. Palvelutaloissa on myös useampien asukkaiden huoneita.

Tuulettimien käyttöä rajoitetaan helteestä huolimatta Helsingin palvelutaloissa. Taustalla on pyrkimys suojella vanhuksia koronavirustartuntojen leviämiseltä.

Iltalehti uutisoi viime viikolla vanhusten olevan tuuletinkiellon vuoksi helteen armoilla palvelutaloissa. Lähteenä tiedolle toimi tällaisessa yksikössä työskentelevä hoitaja, jonka esihenkilön mukaan kyseessä oli nimenomaan Helsingin kaupungin eikä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) linjaus.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi vastaa väitteeseen, että myös Helsingin kaupungin palveluasumisen yksiköissä noudatetaan THL:n ohjeistuksia.

Juuri päivitetyissä helleohjeissa tuulettimien käyttöä kehotetaan välttämään yleisissä tiloissa, joissa oleskelee useampia kuin yksi ihminen. Ilmaa liikuttavia pöytä-ja jalkatuulettimia voi käyttää yhden hengen huoneissa. Tuulettimia voi käyttää myös taukohuoneissa, mutta silloin ilmavirta on suunnattava siten, että se ei puhalla ilmaa suoraan ihmisestä toiseen.

Helsingissä on kuitenkin myös senioritaloja, joissa on useamman asukkaan huoneita. Näissä huoneissa ei tosiaan Meripaasinkaan mukaan käytetä irtotuulettimia.

”Osassa näistä yksiköistä on viilennyslaitteita ja ikkunakalvoja, jotka auttavat.”

Vanhusten vointia myös seurataan tarkasti, Meripaasi kertoo.

”Heille tarjotaan juotavaa ja pidetään huoli, että heidän vointinsa on mahdollisimman hyvä. He pääsevät myös ulkoilemaan joko parvekkeelle tai pihalle.”

Helsingin kaupungin palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua ja jotka eivät kotihoidonkaan turvin selviydy enää kotona.

Hoivakotien rajoituksia on höllennetty pikkuhiljaa, sillä niissä ollut korona-epidemia on saatu sammumaan. Valtakunnallisten linjausten mukaisia koronan torjuntaan liittyviä ohjeita on edelleen paljon voimassa.

Seniorikeskuksissa ja palvelutaloissa saa nyt jo vierailla, mutta se suositetaan edelleen tekemään ulkoilmassa ja kahden metrin turvavälillä. Vierailut saavat kestää kaksi tuntia, ja niihin voi osallistua kerralla korkeintaan viisi omaista. Yksiköiden sisällä sallitaan vierailut vain saattohoidossa olevien asukkaiden luona ja niiden kriittisesti sairaiden asukkaiden kohdalla, joita ei voida viedä tapaamaan omaisiaan ulos.

Ilmatieteen laitoksen sääennuste povaa Helsinkiin hellepäiviä tällä viikolla. Sisämaassa lämpötila voi nousta jopa 30 asteen tietämille.