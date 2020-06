Verkkohuijarit ovat onnistuneet anastamaan yksittäisiltä uhreilta jopa yli 30 000 euron summia. Helsingin poliisi on vastaanottanut viime aikoina useita rikosilmoituksia niin sanotuista Microsoft-huijauksista.

Yleensä englantia puhuvat huijarit soittavat uhreille esiintyen teknisenä tukena. He voivat kertoa esimerkiksi, että uhrin tietokoneella on vaarallinen virus, joka tulee poistaa. He neuvovat uhria asentamaan tietokoneelle etäyhteysohjelman ja pyytävät uhria kirjautumaan sähköpostiin tai pankkiin. Näin he saavat pääsyn uhrin tileille.

Huijarit voivat myös pyytää uhrilta kuvaa ajokortista, jolla avataan tili bitcoin-välittäjälle, jonne varoja siirretään. Huijarit voivat myös pyytää luottokortin tietoja. Kortit käytetään yleensä tyhjiksi.

Rikostarkastaja Jukkapekka Risu Helsingin poliisista kehottaa katkaisemaan puhelun, jos soiton saa teknistä tukea esittävältä huijarilta. Risu varoittaa, että mitään henkilökohtaisia tietoja ei tulisi antaa huijarille, eikä mitään huijarin ehdottamia ohjelmia asentaa koneelle.

Huijaussoiton vastaanottamisesta tai siihen vastaamisesta ei tarvitse tehdä rikosilmoitusta. Asiasta voi tehdä nettivinkin poliisin verkkosivuilla.

Poliisi julkaisi aiemmin tänä vuonna ohjeet, kuinka tulisi toimia jos saa teknistä tukea esittävän huijaussoiton.