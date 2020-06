Kaupunkisuunnittelu

”Jos tämä täytyy aloittaa alusta, se on rakennusprojektin keskeytys mukaan lukien kolme miljoonaa euroa kankkulan kaivoon”, sanoo monitoimihallia Helsingin Pirkkolaan työstävän yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kirsi Eräkangas.

Pirkkolaan suunniteltu monitoimihalli saattaa vielä kaatua. Vuodesta 2017 saakka suunniteltu liikuntahalli on kohdannut kevään aikana runsaasti vastustusta, kun Keskuspuiston puolesta -ryhmän aktiivit sekä Pro Luonto -yhdistys ovat nousseet hanketta vastaan.

Yhdistyksen ja ryhmän jäsenet ovat huolissaan siitä, että vanhaa metsää täytyy tuhota hallin takia. Alle jää Suomessa erittäin uhanalaiseksi arvioitua lahokaviosammalta. Lisäksi alueella saattaa liikkua liito-oravia. Liikuntahallin lisäksi myös uusi parkkialue kaataisi metsää.

Hallihankkeen vetäjille vastustus tuli yllätyksenä.

”Täytyy sanoa, että jos olisin tiennyt, että tästä tulee tällainen revohka, niin olisin miettinyt uudestaan koko touhua”, Eräkangas huokaisee.

Varsinaista liikuntahallia ei vastusta juuri kukaan, mutta kiistanalainen on paikka, johon halli on kaavoitettu. Uusi halli tulisi valmistuessaan Pirkkolan uimahallin länsipuolelle juuri siihen kohtaan, joka jo nyt on Keskuspuiston kapein.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi hallin paikan ja uuden asemakaavan vuoden 2014 tammikuussa. Kaavasta ei valitettu. Rakennuslupa heltisi vuonna 2019.

Kansalaisaktivistit ovat ehdottaneet monitoimihallin siirtämistä toiseen paikkaan.

Hallin siirtäminen tarkoittaisi sitä, että kaikki jo tehty työ olisi ollut turhaa, sillä suunnitelmat on tehty nimenomaan nykyiselle tontille Pirkkolan liikuntapuistoon.

Arkkitehti Jukka Siren arvioi Helsingin Sanomille viime viikolla, että hallin siirtäminen toiseen paikkaan Pirkkolan liikuntapuistossa voisi johtaa vuosia kestävään suunnittelukierrokseen.

Eräkankaan mukaan uudessa hallihankkeessa kestäisi vähintään viisi vuotta, ennen kuin hanke olisi samassa pisteessä kuin nykyinen. Siinä vaiheessa halli ei välttämättä enää olisi sopiva niille käyttäjille, jotka siihen ovat jo sitoutuneet.

”Aika epätoivoinen juttu.”

Kokonaistappion summaksi Eräkangas laskee valtavan numeron. Kolmen kalenterivuoden ajalta on tehty ilmaista työtä kuuden henkilötyövuoden edestä.

Hankkeeseen on saatu rahoitusta yksityishenkilöiltä, valtion tukea, kaupungin lainaa, mutta myös lainaa rahoituslaitokselta.

Pirkkolan liikuntahalli Oy:ssä ihmiset toimivat tässä vaiheessa vapaaehtoisvoimin. Eräkankaan mukaan maksettu on ainoastaan rakentamisen ja suunnittelun asiantuntijoiden palveluista.

”Vapaaehtoisten resursseilla on rajansa.”

Pirkkolan uutta liikuntahallia suunnitellaan Keskuspuistoon uimahallin viereen.

Monitoimihallin fyysinen rakentaminen ehdittiin jo lähes aloittaa, ennen kuin hallinto-oikeus kielsi 10. kesäkuuta rakennustoimet kiista-alueella. Kielto on voimassa, kunnes hallin nykyistä rakennuspaikkaa vastustavien tahojen valitus on ratkaistu lainvoimaisesti tai kunnes sitä ennen toisin määrätään.

Hallin viivästyminen on yrittäjille kallista. Jos rakentaminen jatkuisi kesälomien jälkeen, lisäkulujen ja tulonmenetysten arvioidaan nousevan miljoonaan euroon.

”Talvirakentamisen kustannukset ovat korkeammat. Lisäksi hallin ensimmäisenä vuotena jouduttaisiin toimimaan vajaalla käyttöasteella, sillä urheiluseurojen ei ole mahdollista vaihtaa saleja kesken sisäliikuntakauden”, Eräkangas sanoo.

Alkuperäisessä hallisuunnitelmassa uusi halli olisi valmistunut elokuussa 2021, juuri ennen uuden liikuntakauden alkamista.

Halliin olisi tulossa vakituisia harjoittelutiloja lajeille, joilla ei Helsingissä vielä sellaisia ole.

Pirkkolan liikuntahalli Oy on edennyt asiassa sääntöjen ja Helsingin kaupungin päätösten mukaisesti.

Konfliktissa Keskuspuiston aktiivien kanssa kaupungilta ei ole tullut tukea.

”Kaupunki ei ole ollut meihin yhteydessä. Se Sinnemäen heitto, jossa hän totesi, että kaupunki on valmis neuvottelemaan, oli vähän kuin hän olisi heittänyt hankkeen bussin alle”, Eräkangas sanoo pettyneenä.

Helsingin maankäytön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) kommentoi viime viikolla liikuntahallin siirtämistä Helsingin Sanomille näin:

”Jos halliyhtiö omissa arvioissaan päätyy siirron kannalle, kaupunki on luonnollisesti valmis tarkastelemaan siirtoa asemakaavan avulla. Mutta sekään prosessi ei ole hirveän nopea.”

Eräkangasta kommentti ei ilahduta.

”Jos Kaupunkiympäristön toimiala on ollut vuosia tietoinen, ettei Keskuspuiston haluta kapenevan, niin miksi sitä ei huomioitu lukuisissa päätöksissä? Jos on tehty virhe, niin kaupungin tulee osallistua tämän hankkeen alasajokustannuksiin."

Osa puistoaktiiveista on puolustanut aluetta ärhäkästikin. Aktiivit ovat Eräkankaan mukaan ottaneet yhteyttä hallin mahdollisiin vuokralaisiin ja yrittäneet kääntää hallihanketta vastaan.

”Urheiluseurat tarvitsevat kipeästi tätä tilaa, enkä ole kuullut hankkeeseen sitoutuneiden muuttaneen mieltään”, Eräkangas kertoo.

Tom Nylund ja Sanni Seppo ovat paitsi lintuharrastajia, myös Keskuspuiston puolustajia.

Miksi Keskuspuiston kapeimman kohdan kaventuminen sitten olisi ongelma?

Liikuntahallin valmistumisen jälkeen Keskuspuistolle tulisi leveyttä hallin seinästä Hämeenlinnanväylän varteen noin 200 metriä. Pirkkolan metsän puolustajien mielestä se on liian vähän, jotta puiston ”vihersormet” voivat jatkua läpi kaupungin.

Keskuspuisto on vaarassa katketa kahteen osaan, kertovat metsää puolustavat valokuvataiteilija Sanni Seppo sekä toimittaja ja juontaja Tom Nylund. Molemmat ovat mukana Keskuspuiston puolesta -ryhmässä.

”Onko se enää metsä, jos toisella puolella näkyy tie ja toisella puolen halli sekä sen parkkipaikka?”, Seppo ihmettelee. Metsän ovat ottaneet eläinten lisäksi omakseen ulkoilijat. Hallille osoitetulla tontilla risteilee polkuja, kuusen juurella nököttää suunnistajien rasti.

Nylund pelkää, että melutasot metsässä nousevat, kun vilkkaan valtaväylän äänet kaikuvat monitoimihallin seinästä takaisin tielle.

Seppo ja Nylund ovat huolissaan paitsi Keskuspuiston, myös muiden metsien monimuotoisuudesta. Jos yksi laji katoaa, katoaa pian toinenkin ja sitten onkin ongelmia ruuantuotannon kanssa.

”Kuudes sukupuuttoaalto ymmärrettiin huonommin vuonna 2014 [jolloin uusi asemakaava laadittiin], kuin nyt”, Seppo sanoo. ”Luonto on monimutkainen systeemi, sitä ei kannata sössiä”, Nylund sanoo.

Keskuspuiston puolesta -ryhmän aktiivit ovat ottaneet puita suojeluun.

Kyse ei siis lopulta ole ainoastaan Pirkkolasta. Monia helsinkiläisiä vaivaa ajatus siitä, kuinka kaupungin viheralueita nakerretaan pala palalta.

”Tämä on hyvin lyhytnäköistä, mutta silti lopullista. Jääkausi on muovannut kalliot ja männyt ovat kasvaneet sata vuotta. Ja sitten ollaan valmiita tuhoamaan se kaikki kovalla kiireellä”, Seppo pohtii.

Hän toivoo, että kaupunkisuunnittelussa alettaisiin laskea Pirkkolaan suunnitellun hallin kaltaisten hankkeiden hiilijalanjälki jo etukäteen.

”Jos suuret puut kaadetaan, lähiulkoilualue menetetään ja parkkipaikan laajennus tarkoittaa lisää autoja, niin onko se vastuullista kaupunkisuunnittelua?”