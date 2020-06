Kaupunkisuunnittelu

Vuosia kestänyt kiista Lapinlahden sairaala-alueen kohtalosta jäi jälleen auki maanantaina, kun Helsingin kaupunginhallitus kaatoi uusimman ehdotuksen alueen tulevaisuudesta.

Valtuustoryhmien johtajien mukaan sopua on vaikea löytää. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan Daniel Sazonovin mielestä kaupunginhallituksen maanantaisessa Lapinlahti-päätöksessä oli kyse ”perustavanlaatuista näkemyseroista”.

”Osa poliittisista ryhmistä haluaisi käyttää koronatilanteen keskellä kymmeniä miljoonia euroja kaupungin omaa rahaa rakennusten peruskorjaamiseen”, Sazonov sanoo.

Sairaalarakennukset ovat mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Hinta-arvioksi on esitetty esimerkiksi 20 miljoonaa euroa, mutta arviot kustannuksista ja välttämättömien korjausten tarpeista vaihtelevat.

Sdp:n valtuustoryhmän johtajan Eveliina Heinäluoman mukaan demareille tärkeintä on, että rakennukset säilyvät julkisessa omistuksessa.

”Kaupunkina meidän tehtävämme on pitää arvokiinteistöistä huolta. Alue on kaupunkilaisille todella tärkeä, joten on arvo itsessään, että se säilyy julkisessa määräysvallassa.”

Heinäluoman mukaan olennaista on tutkia, mitkä korjaukset on välttämätöntä tehdä.

”Vähemmälläkin korjaamisella alueen historia-arvot voidaan turvata.”

Kaupunki järjesti alueesta ideakilpailun, jonka yksi tarkoitus oli löytää alueelle ulkopuolinen investoija. Kilpailuun tuli lopulta vain yksi ehdotus, kiinteistösijoitusyhtiö Nrepin ”Lapinlahden kevät”.

Nrep olisi ostanut Lapinlahden alueen rakennukset ja rakennuttanut alueelle uudisrakennuksia. Ehdotus hylättiin toukokuussa kaupunkiympäristölautakunnassa. Silloista ehdotusta tuki suurista puolueista ainoastaan kokoomus.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok) päätti ottaa kaupunkiympäristö­lautakunnan päätöksen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Toukokuisen hylkypäätöksen jälkeen Nrep täydensi ehdotustaan. Tällä kertaa Nrep esitti, että Helsingin kaupunki ja Nrep muodostaisivat yhteisyrityksen, joka omistaisi vanhat sairaalarakennukset. Aiemmasta esityksestä poiketen kiinteistöjä ei olisi myyty suoraan Nrepille.

Esitystä vastustaneiden ryhmien mielestä ehdotuksessa ei kuitenkaan ollut otettu tarpeeksi huomioon niitä linjauksia, joita kaupunkiympäristölautakunta teki muun muassa lisärakentamisesta.

Esityksen hylkääminen saa kovaa kritiikkiä kokoomukselta. Vapaavuori kommentoi maanantaina HS:lle, että kaupunki toimi päätöksessä vastoin omia linjauksiaan, kun se hylkäsi ideakilpailun voittajaehdotuksen.

Ryhmäjohtaja Sazonov on samoilla linjoilla.

”Helsinki on sen kokoinen kaupunki, että päätöksenteossa ei voi yhtäkkiä kääntyä ympäri 180 astetta. Nyt kävi niin, että asia, jota on yritetty ratkaista vuosikausia, jätettiin taas auki.”

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhasen mukaan ehdotusta ei voinut hyväksyä vain siksi, että se ainoana osallistujana voitti kilpailun.

”Ideakilpailu tuotti nyt tällaisen lopputuloksen, mutta toteutettavalla suunnitelmalla täytyy olla valtuuston laaja tuki. Olisi ollut kaikkien etu, että kilpailuun olisi tullut enemmän ehdotuksia”, Vanhanen sanoo.

Vanhasen mukaan vihreille tärkeintä Lapinlahti-suunnitelmassa on, että lisärakentamista sijoitettaisiin mahdollisimman lähelle länsiväylää.

”Meille puiston säilyttäminen mahdollisimman laajana on hyvin tärkeä asia. Myös se, että alueella säilyy kansalaistoimintaa ja mielenterveystyötä.”

Vanhasen mukaan vihreät ei periaatteellisesti vastusta esimerkiksi hotellin rakentamista alueelle.

”Lapinlahti on ainutlaatuinen paikka. Laajasti hyväksyttyä suunnitelmaa on vaikea löytää.”

Lapinlahden tulevaisuutta alkaa seuraavaksi pohtia selvityshenkilö. Kaupunginhallitus asetti selvityshenkilön työn päätepisteeksi vuoden lopun.