Suvilahden alueelle visioitu tapahtumakeskushanke etenee. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokouksessaan varata Mikko Leppilammen luotsaamaalle Suvilahti Event Hub Oy:lle sen havitteleman alueen Suvilahden vanhan tehdasalueen ylätasanteelta jatkoselvitysten ajaksi.

Tapahtumakeskukselle kaavaillulla alueella on tällä hetkellä parkkipaikka sekä aktiivisessa käytössä oleva skeittiparkki. Alakulttuuriväki on vastustanut tapahtumakeskushanketta, sillä uudisrakentamisen on pelätty jyräävän skeittipuisto tieltään.

Suvilahti DIY -nimellä kulkeva skeittiparkki on tee se itse -kulttuurin taidonnäyte, jonka moni jo siksikin haluaisi säilyttää. Nykysijoilleen jäädessään parkki pienenisi väistämättä noin kolmanneksen koostaan, sillä tontin reunaan on jo päätetty rakentaa tie.

Elinkeinojaosto kirjasi hyväksytyn tonttivarauksen ehdoksi, että ”alueen jatkosuunnittelussa on turvattava Suvilahti DIY skeittipuiston säilyminen nykyisellä tai jollain muulla sijainnilla Suvilahden alueella”.

Käytännössä lisäys voi tarkoittaa sitä, että skeittipuisto säilytetään, mikäli sen aktiivit haluavat rakentaa puiston uudelleen heille osoitettuun paikkaan, jos parkki päätetään haluta pois nykyiseltä paikaltaan.

Mia Haglund (vas) ja Noora Laak ehdottivat samaisessa kokouksessa, että skeittiparkki pyrittäisiin ensisijaisesti pitämään nykyisellä paikallaan ja vasta toissijaisesti etsimään sille uusi alue Suvilahdesta. Heidän ehdotuksensa kaatui kuitenkin äänin 11–2.

Lopulliseksi jäi Tuomas Rantasen (vihr) ehdottama muotoilu: ”Jatkosuunnittelussa turvataan Suvilahti DIY -skeittipuiston säilyminen nykyisellä tai jollain muulla toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella sijainnilla Suvilahden alueella.”

Haglundin mielestä esitys jättää nyt turhaan auki, kuka määrittää ”toiminnallisesti parhaan”. Hänen mukaansa on hassua olla ottamatta skeittiparkin aktiivien näkemyksiä huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

”Yhteisön ensisijainen toive on edelleen pysyä samassa paikassa, vaikka skeittiparkin alue pienenisi kolmanneksella kadun rakentamisen myötä. Yhteisö on jopa esittänyt, että he voivat purkaa kyseisen alueen rakennelmat itse.”

Haglundin mukaan Suvilahti Event Hubkaan ei vastusta skeittareiden jäämistä tapahtumakeskuksensa kylkeen. Päin vastoin dialogi näiden kahden toimijan välillä on sujunut kuulemma hyvin.

”En rehellisesti sanottuna ymmärrä muiden puolueiden tarvetta tehdä tilanteesta vaikeampi ja epävarmempi skeittiparkin jatkuvuuden osalta kuin mitä sen tarvitsee olla”, Haglund toteaa.