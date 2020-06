Viime perjantain ja lauantain välisenä yönä tapahtui jotain Suomen oloissa äärimmäisen poikkeuksellista: Hietaniemen rannalla Helsingissä juhannusta viettämässä olleet nuoret hyökkäsivät kohti poliisia heittelemällä kiviä ja pulloja sekä ampumalla ilotulitusraketteja.

Kaksi poliisia loukkaantui lievästi välikohtauksessa. Lisäksi kuusi poliisiautoa ja kolme sivullisten autoa vaurioitui.

Rannalle tarvittiin jopa 30 poliisipartiota rauhoittamaan tilannetta, ja kolme alaikäistä nuorta miestä on tällä hetkellä epäiltyinä liudasta rikoksia: virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, vahingonteosta, pahoinpitelystä ja räjähderikoksesta. Kaksi täysi-ikäistä miestä puolestaan vangittiin niskoittelusta poliisilain perusteella.

Poliisiautoa päin heitettiin lasipullo perjantain ja lauantain välisenä yönä. Rikkoontunut pullonkaula Hietaniemen rannan koripallokentällä Helsingissä juhannuspäivänä 20. kesäkuuta 2020.

Vastaavaa poliisin ja nuorten yhteenottoa ei ole nähty sitten vuoden 2006 Töölönlahden makasiinipalojen. Tapahtunut oli iso uutinen, jota kommentoivat seuraavina päivinä mediassa niin poliisi, nuorisotyöntekijät kuin oikeusoppineetkin.

Hietaniemessä perjantaina olleita nuoria ei ole sen sijaan kuultu vielä missään.

Nyt on heidän vuoronsa kertoa, mitä juhannusyönä tapahtui, ja mitä mieltä he ovat tapahtuneesta.

Helsingin Vartiokylässä sijaitsevan Puhos-ostoskeskuksen vieressä ystäviensä kanssa tiistaina seisoskellut Ardar , 17, kertoo olleensa juhannusyönä Hietaniemen rannalla ja nähneensä, mitä tapahtui. Ardar suostuu puhumaan tässä jutussa vain etunimellään.

Hän korosti, ettei itse osallistunut mihinkään väkivaltaisuuksiin.

Ardar (keskellä) kertoo juhannuksen olleen synkkä. Hänen ystävänsä hukkui lauantaina Hietaniemen rannalla. Asiasta uutisoi myös HS, ja nuoriso-ohjaaja Omar Abdi (vas) kertoo olevansa tietoinen tapahtuneesta. Oikealla Arda Savci.

Myös poliisi on kertonut, että valtaosa paikalla olleista nuorista vain seurasi tapahtumia sivusta.

”Joskus yhden tai puoli kahden maissa aamuyöstä siellä alkoi kaksi tyyppiä tapella. Emme tunteneet heitä, mutta menimme kavereideni kanssa väliin”, Ardar kertoi.

”Kun poliisit tulivat paikalle, he osoittivat kaveriamme sormella ja ottivat hänet kiinni. Kun poliisit alkoivat viedä kaveriamme autoon, nuoret kerääntyivät siihen ympärille ja alkoivat huutaa kaikkea fuck the police -juttua. Huusin itsekin.”

Hän ei näytä olevan järin ylpeä tapahtuneesta.

”Jossain vaiheessa joku nuori heitti pullon poliisiautoa päin, ja pullo meni rikki.”

Hietaniemen uimarannan läheltä löytyi juhannuspäivän aamuna sirpaleita.

Ardarin mukaan poliiseja tuli koko ajan lisää, ja he pyysivät nuoria poistumaan. Kun nuoret eivät totelleet, poliisi käytti pippurisumutetta.

Myös poliisi on tiedottanut sumutteen käytöstä.

”Silloin nuoret alkoivat heitellä kiviä.”

Helsingin poliisin rikoskomisarion Marko Forssin mukaan Hietaniemessä olleiden partioiden jäseniä ei ole vielä kuultu, joten hän ei osaa sanoa tapahtumien järjestystä. Forssin mukaan asialla ei ole sinänsä merkitystä, koska poliisin voimankäyttö ei joka tapauksessa oikeuta vastustamaan poliisia kiviä heittämällä.

Ardar sanoi, ettei itse osallistunut minkään asian heittelyyn.

”Se heittely oli tosi huono idea. Suomi ei ole Amerikka. Se oli alun perin pikku juttu, että poliisi vain otti kaverimme kiinni ja yritti selvittää asiaa.”

Juhannusviikonloppu oli muutenkin Ardarille surullinen. Hietaniemen rannalla juhannuslauantaina hukkunut nuori mies oli hänen ystävänsä. Myös nuoriso-ohjaaja Omar Abdi hänen vierellään kertoo tietävänsä tapahtuneesta.

Ardarin mielestä vuosi 2020 on ollut tähän mennessä huono.

”Kaikki nämä jutut, ja vielä koronavirus.”

Juhannusyön tapahtumien vuoksi poliisi tehosti valvontaa Hietaniemen rannalla illalla 20. kesäkuuta.

Myös poliisiautoon viety Ardarin ystävä suostuu puhumaan HS:lle, tosin ainoastaan nimettömänä. Hän kieltää osallistuneensa väkivaltaisuuksiin ja päässeensä siksi pois poliisien hoteista illan aikana.

”Olin humalassa, mutta kyllä mä nyt sen tietäisin, jos olisin ollut siellä tappelemassa”, hän sanoo.

”Kun minut otettiin kiinni, kaverini alkoivat huudella, että miksi minut viedään.”

Nuoren miehen mukaan poliisit käyttäytyivät asiallisesti, ja myös hän itse oli poliiseja kohtaan asiallinen.

”Olen aina onnistunut selvittämään asiat poliisin kanssa juttelemalla.”

Poliisi vahvistaa HS:lle, että juhannusyönä Hietaniemen rannalla otettiin yksi nuori kiinni ”johonkin kärhämään liittyen”, mutta hänet päästettiin myöhemmin selvittelyjen jälkeen pois. Kärhämästä tai nuoresta ei ole kirjattu rikosilmoitusta.

Verkkokeskusteluissa tapahtumia on myös politisoitu maahanmuuttajataustaisten nuorten tekemiksi. Rikoskomisario Marko Forssin mukaan rikosepäilyjen ja niskoittelun vuoksi kiinni otettujen joukkoon kuului kuitenkin niin kantasuomalaisia kuin maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Kauppakeskus Itiksen vieressä Tallinnanaukiolla ja läheisen kulttuurikeskus Stoan pihalla oli tiistaina muitakin nuoria, jotka kertoivat viettäneensä juhannusta viime perjantaina Hietaniemen rannalla.

Lissel Riispapp (vas), Iida Silvennoinen, nuoriso-ohjaaja Omar Abdi, Harun Abdiqadir Mohamed, Jonna Savilaakso ja Kiia Markkula juttelivat juhannuksen tapahtumista kulttuurikeskus Stoan edessä.

Kaikki olivat rannan tapahtumista erittäin harmissaan.

Tallinnanaukiolla kohti metroa kävellyt Aala Al-Kinani, 19, pudisteli päätään arvioidessaan juhannusyön tapahtumia. Hän kertoi olleensa Hietaniemessä viime perjantaina, mutta lähteneensä pois ennen kuin väkivaltaisuudet alkoivat.

”Todella noloa, ihan älytön juttu. Sellainen wannabe thugs”, hän kommentoi.

”Halutaan olla amerikkalaisia. Eihän Suomessa ole sellaista rasismia kuin siellä!”

Myöskin metroon matkalla ollut Serge Margiela, 25, sanoi tietävänsä osan nuorista, jotka ajautuivat rannalla ongelmiin poliisin kanssa.

”Tosi väärin, väärin! Poliisin kimppuun ei saa koskaan käydä Suomessa.”

Tallinnanaukiolla istuskellut nuori nainen sanoi pelkäävänsä, että tapahtunutta hyödynnetään ulkomaalaisvastaisessa keskustelussa.

Jos olet ulkomaalainen nuori, et saa mokata.

Hän suostui kommentoimaan tapahtunutta vain nimettömänä. Nainen kertoi olleensa Hietaniemen rannalla juhannusperjantaina, mutta lähteneensä pois ennen puolta yötä.

”Kaikki tietävät, että nuoret hölmöilevät, mutta ulkomaalaistaustaisten nuorten pitäisi olla koko ajan skarppeina”, nainen sanoi.

”Jos olet ulkomaalaistaustainen nuori, et saa mokata. Koska jos mokaat, niin se liitetään heti siihen ulkomaalaisuuteen.”

Etsivät nuoriso-ohjaajat Tuuli Rauvala (vas) ja Omar Abdi (musta liivi) tuntevat Itäkeskuksen nuoret. Abdin mukaan on erittäin ikävää, että Amerikassa tapahtuva poliisin rasistinen käytös on aiheuttanut poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa maailmalla. Kuvassa myös Harun Abdigadir Mohamed (keskellä), Jonna Savilaakso, Olivia Arpaci ja Lissel Riispapp.

Yhtä asiaa nainen sanoo silti kummeksuneensa suuresti: hän kertoo kuulleensa, että poliisin saavuttua paikalle juhannusyönä nuoret ovat huutaneet Black lives matter -henkisiä huutoja. Huutelusta on tiedottanut myös poliisi.

”Black lives matter ei liity tähän asiaan mitenkään. Kyse on tasan siitä, että siellä oli alaikäisiä riehumassa”, hän sanoo.

Myös poliisi arvioi viikonloppuna, että iskulauseista huolimatta tapahtumat vaikuttavat olleen päihtyneiden nuorten päähänpisto.

Black lives matter -liike liittyy rasistiseen poliisiväkivaltaan, ja se on ollut viime aikoina paljon esillä Yhdysvalloissa kuolleen George Floydin tapauksen vuoksi.

Kaikki HS:n haastattelemat nuoret ovat yhtä mieltä siitä, että heidän mielestään poliisi ei käytä Suomessa turhaa väkivaltaa. Siksi poliisin kimppuun käyminen on lähinnä ”noloa ja väärin”. Näin ajattelee myös Tallinnanaukiolla istunut nuori nainen.

”Nuoret on netissä ja kattoo videoita, että mitä jenkeissä tapahtuu. Sitten lähdetään riehumaan, koska on kiva kertoa muille, että on riehuttu.”