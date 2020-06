Helteet ovat hellineet Helsinkiä viimeiset viikot ja moni on joutunut virittelemään kotona erilaisia ratkaisuja tukahduttavan huoneilman helpottamiseksi.

HS kokosi yhteen lukijoiden ratkaisuja asuntojen viilentämiseen.

Moni kertoi kyselyssä viilentävänsä asuntoa yksinkertaisesti pitämällä ikkunoita auki öisin ja pimennysverhoa alhaalla vuorokauden ympäri, jotta aurinko ei paahtaisi suoraan sisään. Ratkaisuja kuumuuteen on tuonut monelle myös perinteiset tuulettimet ja toisaalta uudet, kesää varten ostetut ilmastointilaitteet.

Eräs lukija kertoo siirtäneensä etätyöskentelypisteensä kellariin, jossa muutenkin on viileämpää.

Rauli Parkkali kertoo laittaneensa asuntonsa ikkunoihin alumiinipaperia, joka heijastaa ikkunaan tulevat valonsäteet pois.

Töölöläinen Rauli Parkkali kertoo vuoranneensa muutama päivä sitten asuntonsa ikkunat alumiinipaperilla, joka heijastaa ikkunaan tulevat valonsäteet pois. Parkkali kertoo lukeneensa vinkin verkosta.

Keittiön ja olohuoneen ikkunoihin Parkkali jätti vähän näkörakoja, mutta makuuhuoneen ikkunat hän peitti alumiinipaperilla kokonaan.

Alumiinipaperi on kiinni teipillä, joten se on helppo poistaa, Parkkali kertoo. Sisälämpötila on Parkkalin mukaan tippunut muutamassa päivässä muutamia asteita. Nyt sisällä on ollut aamuisin noin 23,9 astetta lämmintä.

”Aurinko on ollut nyt niin vahva, että kaikki keinot täytyy käyttää.”

Parkkali kertoo oppineensa Espanjassa myös, että kuumuuden puolesta on parempi, jos sängynpatja on kova eikä siihen uppoa.

Kalliossa puolisonsa kanssa asuva Hertta Korhonen joutuu asunnossaan koville, sillä helteiden lisäksi talossa on meneillään julkisivuremontti.

Talo huputettiin maaliskuussa, suunnilleen samaan aikaan, kun korona alkoi, Korhonen kertoo.

Korhosella ei ole sisälämpömittaria, mutta kertoo hien nousevan pintaan heti, jos asunnossa liikkuu paikasta A paikkaan B. Ikkunat ovat asunnossa remontin takia peitettynä eikä niitä voi aukaista.

”Tuuletusparvekkeet ovat puoli kerrosta ylempänä ja alempana eli ei sieltäkään ihan suoraa vetoa saa. Käytännössä pidämme kuitenkin koko ajan oveamme auki rappukäytävään ja suljemme sen vasta yöksi. Silloin laitamme postiluukun väliin talouspaperirullat, niin ilma vaihtuu edes vähän yönkin aikana.”

Talouspaperirullat postiluukussa tuovat helpotusta helteeseen Kalliossa.

Korhonen kertoo, että pariskunta suhtautui asiaan ensin rennosti ja he ajattelivat, että kyllä kesästä hyvin selvitään.

”Nyt alkaa olla jo tosi tukalaa. Mitään ei voi tehdä ettei olisi ihan hirveä hiki, suihkussa pitää käydä monta kertaa päivässä”, Korhonen sanoo.

”Juhannuksena menimme yhdeksi yöksi karkuun hotelliin. Olimme niin väsyneitä ja ilma oli todella huono.”

Pariskunta on asunnosa vuokralla. Asunto on Korhosen mukaan remontin odottamisen arvoinen, vaikka he eivät saakaan siitä, kuin 15 prosentin vuokranalennuksen loppuvuoden puolella.

”Ensi kesäksi aiomme hankkia ilmastointilaitteen.”

Helsinkiläinen Sara Ristola kertoo ottaneensa käyttöönsä koiran viilennyspatjan, joka aktivoituu painosta. Patjasta nauttii sekä hänen koiransa Nipsu että omistaja itse.

”Ei maksa paljon ja sopii sohvalle, sänkyyn tai työtuoliin”, Ristola sanoo.

Sara Ristola kertoo hänen ja koiransa Nipsun ottaneen molempien käyttöön koiran viilennyspatjan, joka aktivoituu painosta.

Ruskeasannassa Vantaalla asuva Pasi Mäkinen kertoo ympäristöystävällisestä viilennyksestä maalämpötalossaan. Hän on asentanut ilmanvaihdon tuloputkeen lämmönvaihtimen, jossa kiertää suoraan maalämpöpiirin vesi.

Ratkaisu ei ole yhtä tehokas, kuin varsinainen ilmalämpöpumppu, mutta käyttää toisaalta vain murto-osan sähköä, Mäkinen sanoo.

”Lisäksi täytyy toki olla tarkkana ja pitää auringonpuoleiset sälekaihtimet kiinni. Sisäänpaistava aurinko lämmittää todella voimakkaasti.”

Munkkiniemessä asuva Ines Simberg kävi ostamassa tornituulettimen juuri ennen helteiden alkua. Simberg kertoo asuneensa aikaisemmin kolme vuotta Australiassa ja se opetti hänet arvostamaan erilaisia viilennyslaitteita.

”Tuuletin oli ostoslistallani koko kevään ajan, koska yksiööni paistaa aurinko koko päivän ja tiesin, että olo voi käydä kesällä tukalaksi.”

Simberg halusi ostaa tuulettimen ajoissa ennen helteiden alkua, jotta niitä ehditä myydä loppuun.

”Tietysti helteistä ei koskaan ole takuuta, mutta uskon että ilmastonmuutos tuo helteisiä kesiä yhä enenevissä väärin, ja niin tulivat helteet tänäkin vuonna.”

Simberg käyttää tuuletinta nukkuessaan ja osan aikaa päivästä. Lomalla tulee vietettyä paljon aikaa ulkona, Simberg sanoo.

”Etätöissä ollessa tuulettimelle tulisi varmasti enemmänkin käyttöä.”