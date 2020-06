Rakkauden metsä on Helsingin kaupungin ja matkailuyrittäjä Anu Nylundin toteuttama hanke, jossa kaupunkilaiset istuttavat varaamansa nimikkopuut metsäksi Vuosaaren liikuntapuistoon. Metsässä tulee oleman kymmenen eri puulajia ja yhteensä 280 puuta.

Puut tulivat varattavaksi Vihreät sylit -sivustolle torstaina 25. kesäkuuta, ja ne varattiin loppuun alle vuorokaudessa. Puut eivät maksaneet mitään, mutta varaaja sitoutuu istuttamaan puunsa henkilökohtaisesti Rakkauden metsään 28.8.2020 järjestettävässä piknik-tapahtumassa. Tapahtumassa kerätään myös lahjoituksia Luonnonperintösäätiölle. Säätiö ostaa lahjoitusvaroilla luonnonalueita suojelutarkoitusta varten.

Nylund sai idean Rakkauden metsästä maailman metsäpäivänä vuonna 2016. Hän halusi sillankaiteisiin kiinnitettävien rakkauden lukkojen sijaan saada ihmiset istuttamaan metsiä ympäri maailmaa. Kaupunginvaltuutettu Leo Stranius (vihr) vei asiaa eteenpäin kaupungille, ja lopputuloksena Vuosaaren liikuntapuiston kärkeen kasvaa tulevaisuudessa Rakkauden metsä.

Hanke on Nylundin mukaan ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Nylund kertoo olevansa yhtä aikaa tyytyväinen hankkeen suosiosta ja toisaalta pahoillaan, että moni halukas jäi ilman nimikkopuuta.

”Tämä on kuitenkin vasta pilottikokeilu! Puita voi jo nyt istuttaa minne tahansa, ja tällaisia järjestettyjä fyysisiä paikkojakin on tulossa lisää. Tämä on iso, jopa globaali ajatus.”

Rakkauden puun voi siis istuttaa vaikka omalle pihalle ja ilmoittaa sitten Rakkauden metsä -sivuston karttaan. Puun rekisteröiminen palveluun maksaa 25 euroa, jolla saa karttamerkinnän lisäksi myös digitaalisen todistuksen omasta puustaan. Jokaisesta karttaan merkitystä, maksetusta puusta lahjoitetaan 10 euroa Luonnonperintösäätiölle.

Nylundin mukaan neuvottelut seuraavista kokonaisista metsäalueistakin ovat jo pitkällä.