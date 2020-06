Helleraja on paukkunut kesäkuussa pitkin pääkaupunkiseutua. Alueen mittauspisteistä kuuminta oli torstaina Helsinki-Vantaalla, jossa lämpötila nousi 30,9 asteeseen.

HS:n tekemät grafiikat näyttävät lämpötiloja pääkaupunkiseudun virallisilta mittauspisteiltä.

Keskimäärin kuuminta on tällä viikolla ollut Nuuksiossa, jossa päivän korkein lämpötila on ollut keskimäärin 27,6 astetta. Ero viileimpään mittauspisteeseen on yli kolme astetta: Helsingin Kaisaniemessä ylin lämpötila on ollut keskimäärin 24,5 astetta.

Koko kesäkuussa päivän ylin lämpötia ollut keskimäärin 23 astetta sekä Nuuksiossa että Helsinki-Vantaalla. Kaisaniemessä ja Tapiolassa mittari on noussut keskimäärin 21,5 asteeseen.

Helteistä kannattaa ottaa nyt kaikki irti, sillä tämänhetkisen tiedon mukaan luvassa on viileämpää jo ensi viikosta eteenpäin.

Meteorologi Markus Mäntykannas kirjoitti Forecan tiedotteessa, että ”helle näyttää tyypilliseen tapaansa purkautuvan ukonilmoihin” sunnuntain aikana.

Ukkoskuurojen jälkeen on odotettavissa lämpötilanlaskua.

Viimeistään ensi viikon puolivälissä Suomi on tämän hetkisten ennusteiden valossa joutumassa matalapainevyöryn alle, Mäntykannas kirjoittaa.

Heinäkuulle on siis odotettavissa suomalaisille tutumpaa kesäsäätä: noin 20 lämpöastetta, sadetta ja ukkosta.