Tämä viikonloppu muistuttaa tv-mainoksesta, jossa eletään kuin viimeistä kesäpäivää. Säätyypin muutos ensi viikolla on tiedossa, joten moni pyrki lauantaina helsinkiläisille uimarannoille.

”Sää on epävakainen tiistaista alkaen. Lounaasta päin tulee ukkosia”, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala arvioi alkuviikkoa STT:lle.

Koronaviruksen turvavälit ja tietty varovaisuus eivät olleet hukassa ainakaan Helsingin Mustikkamaan uimarannalla aamupäivällä. Mitään Britannian Bournemouthin kaupungin ahtausennätykseen verrattavaa ei ollut nähtävissä.

Kaija Pääkkönen ja Harri Palomaa olivat varanneet oman lohkonsa jo kello yhdeksän aikaan aamulla.

”Tutkittiin tarkasti, mihin asetuttiin. Jos olisi ollut väkeä lähellä, ei olisi jääty tähän”, kertoo Pääkkönen strategiasta.

Kaija Pääkkönen ja Harri Palomaa saapuivat Mustikkamaan uimarannalle aamuvarhain välttääkseen ruuhkia ja auringon kuuminta hetkeä.

Samanlaisia vastauksia tuli HS:n kysymyksiin muiltakin auringonpalvojilta.

Sipoolainen Huhtalan perhe oli matkannut Söderkullasta Mustikkamaalle aamulla, koska vanhemmat laskivat, ettei rannalla olisi tuolloin ruuhkaa ja turvavälejä olisi helpompi noudattaa. Lapset Silva Huhtala, 3, ja Valde Huhtala, 2, riemastuivat lämpimästä rantavedestä niin, että isä Anssi Huhtalalla ei ollut mitään vaikeuksia paimentaa jälkikasvuaan.

”Me ollaan käyty Sipoossa Pilvijärvellä ja Taasjärvellä uimassa. Taasjärvellä oltiin juhannuksena, ja siellä oli kyllä yllättävän paljon porukkaa”, Huhtala kertoo.

Mutta kuinka paljon väkeä voi olla rannalla ilman koronavirustartunnan riskiä? Virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta arvioi, että tartunnan todennäköisyys on kytköksissä yleiseen tautitilanteeseen.

”Nyt tautitapauksia on todettu harvemmin, mutta voihan huonolla tuurilla nytkin tartunnan saada. Ulkona on kuitenkin pienempi riski saada tartunta, koska tuuli estää aerosolien konsentraation. Toisaalta auringon UV-säteily auttaa.”

Kansainvälisesti on havaittu huolestuttavia tilanteita, joissa lämpimät säät ovat saaneet ihmiset pakkautumaan rannoille. Esimerkiksi Bournemouthin kaupungissa Britanniassa jouduttiin julistamaan yleinen vaaratilanne, kun kymmenettuhannet ihmiset tungeksivat rannalle. Uutistoimistojen välittämien kuvien perusteella turvaväleistä ei siellä ollut tietoakaan.

”Kun paljon ihmisiä kokoontuu yhteen paikkaan, tartuntariski on olemassa. Uimarannoilla pukukopit, vessa- ja kioskijonot ovat paikkoja, joissa turvaväli kannattaisi muistaa”, Vapalahti sanoo.

Axel Waal, Riikka Lustig ja lapset Alba Waal, 2, ja Alve Waal 4, söivät eväitä omassa pöydässä Mustikkamaan uimarannalla.

Helsinkiläinen Waalin perhe oli toiminut kuin suoraan Vapalahden oppikirjasta. Vanhemmat Axel Waal ja Riikka Lustig olivat silmäilleet rantaa ja miettineet tarkkaan, minne lasten kanssa kannattaisi asettua.

Lähellä vesirajaa oli mukavan väljä kohta perhettä varten. Kahvilaan mentiin omalla porukalla, jotta Alba Waal, 2, ja Alve Waal, 4 saivat purtavaa omassa porukassa.

”Näin aamupäivällä täällä on väljää, mutta olen havainnut lenkillä töitten jälkeen, että ranta on aika täynnä”, Axel Waal sanoo. Hänen toinen havaintonsa juoksulenkeiltä on Helsingin Pikkukosken uimarannalta.

”Se on ollut iltaisin kyllä aivan täynnä”, Waal sanoo.