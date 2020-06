Helsingin Laakson terveysasemalla on alkamassa kokeilujakso, jossa testataan suomalaisen startup-yhtiön uutta laitetta koronavirustartunnan tunnistamiseksi.

Menetelmä perustuu uloshengitetyn ilman analysointiin. Koehenkilö puhaltaa 30 sekuntia analysaattoriin, jossa on yhdeksän nanosensoria.

Nanosensorit opetetaan tunnistamaan tiettyjä orgaanisia yhdisteitä, jotka antavat osviittaa ihmisen terveydentilasta ja mahdollisista sairauksista.

”Olen verrannut analysaattoria koiran nenään, koska koira kykenee tunnistamaan sellaisia orgaanisia yhdisteitä, joita ihminen ei nenällään haista. Ero on siinä, että meidän suunnittelemiamme neniä voidaan valmistaa teollisesti”, sanoo Deep Sensing Algorithms -yhtiön toimitusjohtaja Pekka Rissanen.

Yhtiö on jo valmistanut viisi prototyyppiä, joista neljä on tarkoitettu kansainväliseen käyttöön. Yksi laite on jo Kazakstanissa, ja kokeet siellä alkoivat perjantaina. Yksi laite matkaa Hollantiin, toinen Etelä-Afrikkaan ja kolmas Brasiliaan.

Laakson terveysasemalla kokeilujakso alkaa näillä näkymin kesälomien jälkeen elokuussa. Elokuun puolivälissä ollaan Rissasen mukaan jo viisaampia laitteen mahdollisuuksista. Silloin valmistuu sata uutta analysaattoria testauskäyttöön.

Jos covid-19-tartunta onnistutaan tunnistamaan puhallustesteillä, se johtaisi nykyistä olennaisesti halvempaan ja nopeampaan testaamiseen.

Laite on 250 gramman painoinen, patterikäyttöinen ja edullinen valmistaa. Yksi testi maksaa kaksi euroa.

”Ihmisen elintoimintojen tiedetään tuottavan erilaisia aineita, kun elimistö puolustautuu ulkoisia uhkia ja sairauksia vastaan”, Rissanen sanoo.

Maailmalla on jo pitkään keskusteltu hengityskaasuista tehtävän diagnoosin mahdollisuudesta, mutta Rissasen mukaan muurinmurtavaa laitetta ei ole kehitetty.

Laitteen nanosensoritekniikan tieteellinen perusta on emeritusprofessori Risto Oravan vastuulla. Orava on tehnyt uransa Helsingin yliopiston fysiikan professorina sekä tutkijana Euroopan hiukkasfyysikan tutkimuskeskus Cernissä.

”Aineen tunnistamisen sensoriteknologia on Risto Oravan ominta alaa. Hän oli 10 vuotta sitten siinä Cernin teknologisessa tiimissä, joka rakensi nanosensoreita”, Rissanen kertoo.

Uuden laitteen on määrä tunnistaa, rekisteröidä ja havainnoida hengityskaasuja. Laite keskustelee pilvessä olevan tekoälypohjaisen algoritmin kanssa, joka aikanaan tunnistaa, onko kyseessä esimerkiksi covid-19.

”Vielä ei olla siinä vaiheessa, vaan nyt vasta opetetaan meidän teolliselle nenällemme, mitä sen pitäisi tunnistaa”, Rissanen sanoo.

Laitteen prototyypillä on otettu todennetun koronapotilaan testipuhalluksia kaksi viikkoa sitten. Rissasen mukaan raakadata näyttää lupaavalta.

Laaksossa asiakkaalta kysytään lupa puhallustestiin. Kaikille testiin tuleville tehdään myös perinteinen nielunäytetesti, ja puhallustestin tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Jos puhalluskokeilla pystyttäisiin varmistamaan koronavirustartunta, Suomessa voitaisiin testata helposti myös oireettomia taudinkantajia ja terveitä ihmisiä. Rissanen laskee, että teoriassa koko väestö pystyttäisiin testaamaan 10 päivässä, jolloin epidemian kulkua olisi helppo seurata.

Testauksen kulut olisivat häviävän pienet verrattuna erilaisiin rajoitustoimiin, joilla taudin leviämistä on pyritty estämään.

”Syksyllä nähdään, millainen meidän laitteemme tarkkuusprosentti on”, Rissanen sanoo.

Jatkossa uuden laitteen kykyjä voidaan kokeilla muissakin sairauksissa, esimerkiksi keuhkosyövän ja suolistosyöpien varhaisten vaiheiden havainnointiin.

Kehitystyötä tiimi on tehnyt nanosensoreiden parissa jo pitkään, mutta yhtiö Deep Sensing Algorithms on perustettu kesäkuun alussa, kun hankkeeseen saatiin mukaan enkelisijoittajia.

Mukana on teleteknologiaan perehtyneitä konkareita, jotka ovat työskennelleet Nokia Mobile Phonesissa.

Helsingissä käytännön koejaksoa koordinoi Forum Virium Helsinki, ja kokeilut toteutetaan yhteistyössä Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa.