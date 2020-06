Katutöitä on tehty Sörnäisten rantatiellä huhtikuun puolivälistä lähtien.

Sörnäisten rantatien työmaajärjestelyt ovat laajentuneet. Kadulla on menossa kaksi samanaikaista urakkaa, jotka näkyvät autoilijoille ja pyöräilijöille työmaa-aitojen ja kaivantojen lisääntymisenä.

Kadun länsireunalla pyöräkaistan parannustöitä tehdään useissa risteyksissä Hakaniemen ja Junatien välillä.

Samanaikaisesti Vilhonvuorenkadun ja Sörnäisten rantatien risteysalueella on menossa putki- ja johtosiirtourakka, jossa valmistaudutaan Vilhonvuorenkadun jatkamiseen kohti Kalasatamaa lähivuosina.

Molemmat huhtikuussa alkaneet urakat valmistuvat kesän aikana.

Pyöräkaistalla parannetaan viiden hankalan risteyksen toimivuutta useilla pienillä muutostöillä. Urakkaa tekee kaupungin rakentamispalveluiden liikelaitos Stara.

Parannuksia tehdään Pääskylänkadun, Käenkujan, Lintulahdenkujan, Haapaniemenkadun ja Hakaniemenkadun risteyksissä.

Pyöräkaistan risteysjärjestelyt ovat jo pitkään aiheuttaneet kritiikkiä. Esimerkiksi Hakaniemen päässä olevia ajolinjoja pidetään mutkikkaina, epäjohdonmukaisina ja turvattomina.

Staran vastaava työnjohtaja Simo Rautala luettelee pitkän listan erilaisia pienehköjä muutostöitä, jotka parantavat pyöräliikenteen sujuvuutta.

Risteyksistä poistetaan reunakiviä tai loivennetaan niitä. Pyöräkaistan vaihteleva leveys yhdenmukaistetaan. Huomioväriä eli punaista asvalttia tulee tiettyihin paikkoihin lisää.

Myös liikennemerkkien ja opasteiden kokonaisuus on mietitty uusiksi.

Tämä ei vielä näkynyt viime perjantaina, kun Staran miehet rouhivat asvalttia pois. Poikkeusjärjestelyjen opasteita asennettiin Rautalan mukaan pitkin päivää, kun pyöräilijöiden palautetta alkoi sataa eri kanavista.

Vilhonvuorenkadun ja Sörnäisten rantatien risteysalueella on ollut poikkeusjärjestelyjä huhtikuun puolivälistä lähtien.

Vilhonvuorenkadun jatke on aiheuttanut poikkeusjärjestelyjä kaikille Sörnäisten rantatiellä liikkujille jo kaksi kuukautta.

Urakka oli ajoitettu varsin väljästi neljälle vuodelle, mutta kevään koronatilanteen vuoksi Sörnäisten rantatien risteyksessä otettiin varaslähtö putki- ja kaapelisiirroille huhtikuun puolivälissä.

Aina toukokuun puoliväliin saakka liikennettä olikin olennaisesti vähemmän kuin normaalisti. Projektipäällikkö Timo Säynätjoen mukaan autoliikenne palasi ”yhdessä humauksessa”, kun koronatilanne hellitti.

Ensimmäisessä vaiheessa rakentaminen on keskittynyt Sörnäisten rantatien keskialueille, jolloin osa ajokaistoista on ollut poissa käytöstä.

Urakan toisessa vaiheessa Sörnäisten rantatien alitse rakennetaan sähkön suurjännitekaapelit, mikä tarkoittaa sitä, että pyörä- ja jalkakäytävät ovat ajoittain poissa käytöstä. Töiden on määrä päättyä tällä erää kuun vaihteessa.

Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen jatkuu puolentoista vuoden kuluttua. Kadusta tulee yksi keskeisistä uusista katuyhteyksistä kantakaupungin ja Kalasataman välillä.

Sörnäisten rantatien risteyksestä uusi katu kulkee Suvilahden tapahtuma-alueen eteläpuolitse kohti Kalasatamaa. Jatkeelle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet.

Uuden kadun rakentaminen on olennaisesti kalliimpaa kuin olemassa olevan pyörätien parantaminen. Sörnäisten rantatien pyörätien kunnostuksiin on budjetoitu 120 000 euroa, kun Vilhonvuorenkadun ja Kalasataman uuden Koksikadun urakkahinta on yli neljä miljoonaa euroa.

Sörnäisten rantatie on yksi pyöräilyn pääväylistä Helsingissä. Tämän kesän aikana pyörätietä kunnostetaan viidessä risteyksessä.

Sörnäisten rantatie on yksi kantakaupungin keskeisistä sisääntuloväylistä, jonka liikennemäärien on oletettu kasvavan jonkin verran Hämeentien peruskorjauksen vuoksi.

Hämeentien läpiajokiellon tullessa voimaan arviolta 7 500 autoa vuorokaudessa on ohjattu Sörnäisten rantatielle.

Tuoreita tietoja liikennemääristä ei ole saatavilla, mutta jos kaikki Hämeentietä käyttäneet autoilijat olisivat siirtyneet Sörnäisten rantatielle, sen vuorokautinen liikennemäärä hipoisi 50 000 autoa.

Pyöräilijöitä on tuhansia päivittäin, mutta laskentoja ei ole tehty nimenomaan Sörnäisten rantatiellä. Viime vuonna pyöräilijämääriä on laskettu Kulosaaren sillalla, Hakaniemen sillalla ja Pitkälläsillalla.

Kesäkuun keskiarvo Kulosaaren sillalla oli 3 700 pyöräilijää, Hakaniemen sillalla 2 700 pyöräilijää ja Pitkälläsillalla 6 100 pyöräilijää vuorokaudessa.