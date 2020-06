Senaatintorin jättiterassilla viilataan vielä viimeisiä yksityiskohtia. Helsingin Leijona oy:n kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer kertoo, että toria rakennettiin läpi viime viikon helteiden.

”Olemme rakentaneet toria ja istuttaneet kasveja tämän viikon ihan mielettömässä kuumuudessa ja paahteessa. Samaan aikaan olemme tehneet viimehetken säätöjä. Vaikka tori on iso, niin on katsottava tarkasti mikä sopii mihinkin. Vissyä on kulunut satoja litroja”, Bauer kertoi helleviikon päätteeksi.

Suomi kylpi kesäkuun viimeisen kokonaisen viikon kuluvan kesän ennätyshelteissä. Torstaina Helsingissä lämpötilat hipoivat 30 astetta.

Koronatilanteen vuoksi luotuna poikkeusratkaisuna syntyneelle terassialueelle on tuotu myyntimökkejä ja rakennettu pöytäryhmiä. Lisäksi terassialueen konseptissa keskeistä ovat kasvit, joita on istutettu noin kahden metrin pituisiin kukkalaatikoihin.

Kukkalaatikoiden tarkoitus on torin piristämisen lisäksi ohjata ihmisten kulkua ja erottaa pöytäryhmiä toisistaan. Sen on tarkoitus estää koronavirusta leviämästä.

Maanantaina ravintoloiden pitäisi päästä järjestelemään kojunsa myyntikuntoon.

Vesikin on saatu virtaamaan torille sen haastavasta infrastruktuurista huolimatta.

”Ilman juoksevaa vettä olisimme kaikki jo ihan nääntyneitä”, sanoo Bauer.

Senaatintorin jättiterassi avataan keskiviikkona 1. heinäkuuta. Asiakaspaikkoja torilla on 480 ja siirtolapuutarhamökeistä ruokaa tarjoilee 16 eri ravintolaa.