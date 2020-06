Poliisilla on operaatio Helsingin kaupunginteatterilla. Ensitietojen mukaan paikalla on tapahtunut räjähdysonnettomuus, jossa on loukkaantunut yksi henkilö.

Kaupunginteatterin tekninen johtaja Antti Rehtijärvi kertoo HS:lle, että räjähdys tapahtui teatterin teknisessä tilassa.

”Siellä on ollut huolto käynnissä”, Rehtijärvi sanoo.

Poliisi huomioliivissä kaupunginteatterin läheisyydessä maanantaina.

Poliisi kertoo Twitterissä, että paikalla on useampi poliisin, pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksikkö.

Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että räjähdyksen syytä selvitetään.

HS:n paikalla olevan toimittajan Liisa Niemen mukaan teatterin takaparkkipaikan alue on eristetty ja koirapoliisit kiertävät aluetta. Paikalla olevia viranomaisia ei toistaiseksi pääse haastattelemaan.

”Teatterin työntekijät passitettiin kotiin”, Niemi kertoo.

Tapahtumapaikan takana kulkeva Ensi linja on suljettu teatterin kohdalta.

HS:n paikan päällä haastattelema Eero Aasikoski työskentelee teatterin lavastamossa metallimiehenä. Hän oli teatterin etuovella, kun kuuli ”suuren pamauksen”.

Aasikosken mukaan räjähdyksestä lähti valtava paineaalto, joka rikkoi kattorakenteita. Hän ja monet muut juoksivat räjähdystä pakoon.

Aasikoski kertoo myös nähneensä, että huoltomies loukkasi käsiään räjähdyksessä, ja tämä huusi läsnäolleille, että hän tarvitsee pikaisesti vettä.

HS seuraa tilannetta.

Raskaasti aseistautuneita poliiseja onnettomuuspaikalla Helsingin kaupunginteatterilla.

Kaupunginteatterille saapui maanantaina useita pelastus- ja poliisiyksikköjä selvittämään räjähdysonnettomuutta.

Oletko paikalla? Lähetä HS:lle uutiskuva numeroon 17181 tai uutisvideo numeroon 040 661 2540. Jos tiedät jotain tapahtumista, lähetä vinkki osoitteeseen hs.kaupunki@hs.fi.