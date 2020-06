Kuumalle ja kuivalle kesäsäälle heitetään tänään hyvästit, kun sadealueet saapuvat pääkaupunkiseudulle illansuussa.

Ensimmäinen sadealue liikkuu Uudenmaan yli noin kello kuuden aikoihin ja reipasta sadetta kestää ainakin puoleenyöhön, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr.

Yön aikana etelästä lähestyy matalapaine, joka tuo aamuksi vieläkin runsaampaa sadetta.

”Ainakin Itä-Uudellamaalla kannattaa tiistaina varautua vedentuloon oikein kunnolla”, Föhr sanoi.

Vettä tulee myös loppuviikosta, ja Föhrin mukaan edessä näyttäisikin olevan hyvin sateiset ajat.

”Jos aiemmin oli hellekausi, niin nyt alkaa sadekausi”, hän sanoi.

Viimeksi vettä on Helsingissä satanut juuri ennen juhannusta, mutta sen jälkeen tutuksi on tullut kuiva hellesää. Vaikka lämmöstä on nautittu rannoilla ja puistoissa, on luonto saanut kärsiä kuivuudesta.

Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa sateita on odotettu jo kovasti, kertoo ylipuutarhuri Pertti Pehkonen.

”Ihan täyshässäkkä on ollut kastelun kanssa, kaiken päivää ja yöksikin on jätetty sadettimia päälle”, Pehkonen sanoi.

Istutusten päällä käytetään puutarhassa myös katteita, jotka vähentävät haihtumista ja helpottavat sadetusta.

”Nyt vain odotellaan taivaalta apua”, Pehkonen totesi.

Kyseessä ei kuitenkaan ole täysin toivoton kesä, sillä Pehkosen mukaan Kaisaniemessä on nähty vuosiakin, jolloin jopa kahteen kuukauteen ei ole satanut ollenkaan.

”Siinä menee jonkun kesätyöt sitten pelkkään letkujen vetämiseen”, hän sanoi.

Viime vuonna kasvitieteellisessä puutarhassa ei puolestaan isoja sadettimia tarvinnut ottaa käyttöön lainkaan, Pehkonen kertoi.