Johtamisen apulaisprofessori Olli-Pekka Kauppila Aalto-yliopistosta ei allekirjoita pormestari Jan Vapaavuoren (kok) käsitystä modernista johtamisesta.

HS julkaisi maanantaina jutun, jossa 20 kaupungin virkamiestä, taustaorganisaatioissa työskentelevää henkilöä ja keskeistä poliitikkoa kertovat Vapaavuoren johtamistyylistä. Helsingin korkeat virkamiehet moittivat Vapaavuorta kirjoituksessa ”ohijohtamisesta”, eli siitä, että hän saattaa toimia ohi erilaisten välitason johtajien ja jakaa omia käskyjään huipulta suoraan suorittavalle portaalle.

Vapaavuori kommentoi kirjoituksessa asiaa näin.

”He, jotka näin kritisoivat, ovat hakoteillä. He eivät ymmärrä, mitä tämän päivän johtaminen on. On hyvin vanhakantaista ajatella, että johtaminen tapahtuisi vain muodollista ja kankeaa virkatietä pitkin.”

Vapaavuoren mukaan ohijohtamista ei kuitenkaan tapahdu kovin usein.

Kauppila pitää HS:n jutun perusteella Vapaavuoren johtamistyyliä ongelmallisena.

”Ohijohtamisen ongelma on, että se rikkoo yhteisön sisäistä luottamusta. Nykyjohtaminen perustuu siihen, että nimenomaan valtuutetaan keskiportaan johtoa ja heidän työskentelyynsä pitää pystyä lähtökohtaisesti luottamaan”, Kauppila sanoo.

Kauppilan mukaan Vapaavuoren nostama ajatus ”kankeasta virkatiestä” on epärelevantti. Hän korostaa, että nykyjohtajuudessa on kyse vastuista ja valtuutuksista.

Kauppila ei myöskään allekirjoita Vapaavuoren näkemystä siitä, että ohijohtaminen nopeuttaisi kaupungin asioiden etenemistä.

”Varmasti nopeuttaa asioiden hoitamista, siinä tietyssä asiassa, mitä hän haluaa ajaa. Mutta se aiheuttaa pidemmällä aikavälillä sekavuutta.

HS:n haastattelemat korkeat virkamiehet arvostelevat Vapaavuorta myös ”mikromanageroinnista” eli liian pieniin yksityiskohtiin puuttumisesta. Pormestarin kerrotaan reagoivan pieniin yksityiskohtiin usein hyvin nopeasti esimerkiksi lyhyellä käskevällä tekstiviestillä.

Vapaavuori kertoo kirjoituksessa tekevänsä niin sanottua mikromanagerointia tietoisesti.

”Silloin tällöin haluan ihan tahallani kiinnittää huomiota pieniin yksittäisiin asioihin. Teen sitä sen takia, että otan hyvin vakavasti kaupunkimme strategian ohjenuoran: maailman toimivin kaupunki”, pormestari sanoo.

Kauppila on samaa mieltä Vapaavuoren kanssa siinä, että myös ylin johtaja saa ja hänen on hyvä nostaa pieniä asioita esiin.

”Mutta silloin asia pitää nostaa yleiseen keskusteluun, jotta kaikki pysyvät kärryillä.”

Vapaavuori on puuttunut Kauppilan peräämällä tavalla pieniin asioihin myös julkisesti. Pormestari kommentoi aktiivisesti ja pahoittelevaan sävyyn esimerkiksi uutisia, jotka kertovat kaupunkilaisten havaitsemista epäkohdista.

Yleisesti ottaen mikromanageroinnin ongelma on Kauppilan mukaan se, että se heikentää keskijohdon motivaatiota ja vastuuntuntoa. Vallasta ja vastuusta puhutaan usein käsi kädessä kulkevana parina.

Ongelmaksi voi Kauppilan mukaan muodostua myös se, että työyhteisöllä ei ole lopulta yhteistä käsitystä siitä, mitä tehdään.

Johtamisen asiantuntija Alf Rehnin mukaan tilanne kaupungin johdossa kuulostaa HS:n jutun perusteella erittäin tyypilliseltä johtamisen ongelmalta. Rehn työskentelee nykyään Tanskassa Syddansk Universitetissä innovaation, designin ja johtamisen professorina.

Rehnin mukaan se, että ”häärää joka paikassa”, ei kuitenkaan ole modernia, vaan nimenomaan klassista johtamista.

”Modernissa johtajuudessa korostuu kommunikaatio ja alaisten kuunteleminen. Vaikuttaa selvästi siltä, että nämä asiat ovat nyt kärsineet.”

Rehn nostaa esiin sen, että kaupunki on erityinen organisaatio. Sen toiminta on osin virkamiestyötä, liiketoimintaa ja politiikkaa.

”Kaupungit ovat aika kankeita organisaatioita. Kun tekemisen halu kohtaa kankeuden, se aiheuttaa kitkaa”, Rehn sanoo.

Vihreiden, Sdp:n ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien puheenjohtajat kertovat olevansa HS:n jutun perusteella huolissaan työntekijöiden hyvinvoinnista. Sekä vihreiden Reetta Vanhanen, Sdp:n Eveliina Heinäluoma että vasemmistoliiton Anna Vuorjoki vaativat maanantaina julkisesti selvitystä työhyvinvoinnin tilasta.

Haastatellut virkamiehet kuvaavat HS:n artikkelissa Vapaavuoren johtamistapaa ajoittain jopa aggressiiviseksi, impulsiiviseksi ja väheksyväksi. Pormestari käyttää alaisiaan kohtaan kovaa kieltä ja ”räjähtelee” eli saa äkkipikaisia puuskahduksia.

Vihreiden ryhmänjohtaja Reetta Vanhanen kirjoittaa Twitterissä, että kuvaus pormestarin johtamistyylistä on ”karu ja huolestuttava”.

”Työhyvinvoinnin tilanne on ehdottomasti selvitettävä. Tällainen tilanne ei voi kaupungissa jatkua”, Vanhanen kirjoittaa.

Demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoman mukaan valtuusto on vastuussa kaupungin työntekijöistä, joten sen tehtävä on toimia, jos huoli työhyvinvoinnista herää.

”Juttu kertoo sellaista kuvaa, että ulkopuolinen selvitys on paikallaan. Se pitää tuoda myös kaupunginvaltuuston ja -hallituksen käsiteltäväksi, ja voidaan siitä sitten vetää johtopäätöksiä ja tehdä tarvittavia muutoksia”, Heinäluoma sanoo.

Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Kokoomuksen valtuustoryhmän johtaja Daniel Sazonov korostaa, että jos johtamista halutaan selvittää, siinä täytyy arvioida laajemmin kokopäiväisten poliittisten johtohenkilöiden toimintaa.

”Ilman muuta voidaan selvittää. Mutta jos kysytään, toimiiko pormestari asianmukaisesti, täytyy yhtä lailla kysyä, toimivatko kaikki apulaispormestarit niin.”

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta tekee vuosittain arviointikertomuksen, jonka tarkoitus on selvittää, toimiiko kaupunki toivotulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lautakunnan kesäkuussa toimittamassa raportissa todetaan, että pormestarin vahva rooli uudessa johtamisjärjestelmässä on herättänyt huolta vallan keskittymisestä.

Sazonov huomauttaa, että henkilöstöllä on ollut epäselvyyttä myös toimialajohtajien ja apulaispormestarien välisestä roolituksesta ja vastuista. Tarkastuslautakunnan raportissa todetaan, että ”apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tulee selventää toimialansa henkilöstölle apulaispormestarin ja toimialajohdon välinen työnjako”.

”Kuulostaa siltä, että myös apulaispormestareilla voi olla jonkinlaista ohijohtamista suhteessa valmisteluun”, Sazonov sanoo.