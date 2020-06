Noin 13–15 kilometriä siimaa. Sen verran tarvitaan, että lokit saataisiin pidettyä loitolla ihmisistä Senaatintorin jättiterassilla.

Riittääkö se? Tämä nähdään huomenna keskiviikkona, kun terassi vihdoin aukeaa.

Terassin rakentaminen ja suunnittelu on vaatinut satoja tunteja työtä.

Maanantaina torilla tehtiin viimeistelyjä, kuten lokkikarkotteiden asennuksia. Edes se ei ole näin suurella terassilla pieni tehtävä.

”Useampi yhtiö on siimoittamassa tätä aluetta”, kertoo Mikko Korhonen tuhoeläintorjuntaa tarjoavasta Pestesistä.

Jotta lokkien karkoittamiseen tarvittavat siimat saadaan Senaatintorin ylle, on ensin asennettava vaijerit torille tuotuihin pylväisiin. Lopulta siimat kiinnitetään vaijereihin, kertoo Mikko Korhonen.

Kaikki alkoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok) tiedotustilaisuudesta 20. toukokuuta. Pormestari kertoi tuolloin, että kaupunki aikoo ottaa kaikki keksimänsä keinot käyttöön kaupunkielämän elvyttämiseksi.

Koronaviruksen synnyttämä poikkeustila kuritti tänä keväänä erityisesti ravintola-alaa, kun ravintolat määrättiin tartuntariskin vähentämiseksi suljettaviksi. Keskusta hiljeni, kun ihmiset jäivät koteihinsa etätöihin.

Yksi Helsingin elvytyskeinoista oli jättiterassin perustaminen.

Ajatuksena on, että ulkoilmassa ja turvaväleillä toimivalla terassilla kaupunkielämä voisi jatkua koronaviruksesta huolimatta.

Vetovastuun jättiterassin perustamisesta otti Senaatintorin alueesta vastaava Torikorttelit.

Aikaa ei ole ollut liiaksi, kertoo Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer. Noin kuukaudessa oli suunniteltava alueen konsepti, järjestettävä infrastruktuuri ravintolatoimintaan sopivaksi ja valittava ravintolat. Samalla oli jatkuvasti huolehdittava siitä, miten terassi saataisiin toimimaan turvallisesti, mutta myös kannattavasti korona-aikana.

”Tämä on kuin palapeliä kokoaisi”, Bauer sanoo.

Terassialueen teema on ”urbaani siirtolapuutarha”. Alueen suunnittelija Linda Bergroth huomasi, että Senaatintori muodostuu ruuduista, joita hyödyntäen olisi mahdollista luoda siirtolapuutarhamainen palstoitus.

Samalla ruudukko auttaisi turvavälien noudattamisessa.

Senaatintorille on tuotu noin 200 kukkalaatikkoa. Osa kukista on vielä istuttamatta.

Siirtolapuutarhamaisuutta korostamaan valittiin hennon pastellisävyiset mökit, jotka toimivat kauppapaikkoina ravintoloille.

”Meillä on käytössä Tuomaan Markkinoilta tutut pastelliset mökit. Ne on tuunattu kesään sopiviksi niin, etteivät ne ole tunnelmaltaan jouluiset”, Bauer kertoo.

Jättiterassilla aloittaa keskiviikkona 16 ravintolaa. Ne tarjoilevat ruokaa ja juomaa mökeistä torin laidoilta. Asiakaspaikkoja on 480.

Terassialue on koko torin laajuinen. Asiakkaat voivat valita vapaasti paikkansa, riippumatta mistä ravintolasta he ruokaa hakevat.

Torille on jätetty myös avointa tilaa pienimuotoisille tapahtumille. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi live-musiikkia.

Ravintolan muuttaminen mökkiin ei ole aivan yksinkertaista.

Senaatintorille valitun ravintola Sea Horsen toimitusjohtaja Ari Väresmaa kertoo, että ruoka on valmisteltava aamulla ravintolassa ja kuljetettava myyntikuntoisena mökkiin.

”Siellä on valmistus aika mahdotonta, joten pakkaamme tuotteet ravintolassa valmiiksi ja kuljetamme mökkiin. Siellä säilytämme niitä kylmässä. Lämpimiä ruokia ei ainakaan meille ole tulossa”, Väresmaa kertoo.

Mökistä olisi tarkoitus tarjoilla ainakin ”stadilaista silakkakukkoa” sekä wrap-tyylisiä rieskarullia.

Ravintola Sea Horsen Jere Laitinen, Ari Väresmaa ja Petri Laitinen kuljettivat kylmälaitteet ja kahvinkeittimet myyntikojuunsa.

Myös hävikkiravintola Loop on saanut paikan Senaatintorilta. Toiminnanjohtaja Mirka Korkia-Aho kertoo, että reseptiikka on vaatinut paljon suunnittelua, sillä annokset laitetaan alulle ravintolassa ja viimeistellään mökissä.

”Kaikki on tapahtunut hyvin nopealla syklillä. Ensin ei tapahtunut mitään, mutta yhtäkkiä mentiinkin nollasta sataan”, Korkia-Aho kuvailee alkukesän tunnelmia.

Hävikkiravintolassa tuotteet vaihtuvat raaka-aineiden saatavuuden mukaan ja mitään yhtenäistä koko kesän pysyvää ruokalistaa Loopissa tuskin nähdään.

”Aloitamme aamiaistuotteilla ja heti yhdeksältä tarjoilemme esimerkiksi leipiä ja smoothieta. Lounasaikaan taas voi ottaa meiltä vaikka salaatin mukaan töihin”, Korkia-Aho sanoo.

Hävikkiruokaravintola Loopin toiminnanjohtaja Mirka Korkia-Aho kertoo, että heidän raaka-aineensa tulevat muun muassa teollisuuden ylijäämäeristä.

Sekä Sea Horse että Loop pitävät Senaatintoria kiinnostavana mahdollisuutena.

”Mielenkiinnolla lähdimme tähän mukaan. Minulla ei ole vielä mitään odotuksia, mutta toivon että kaikki menisi hyvin. Uskon kyllä, että kävijöitä riittää terassille, vaikka turisteja ei tänä vuonna juuri ole”, sanoo Väresmaa.

”Kyllä meillä on innostuneet odotukset. Tämä projekti on ainutlaatuinen ja on mukavaa, että pääsimme mukaan. Näin saamme myös hävikkiruoka-agendalle enemmän näkyvyyttä ja mahdollisesti uusia asiakkaita”, Korkia-Aho sanoo.

Korkia-Aho kiittelee projektia myös keskieurooppalaisen tunnelman tuomisesta Helsinkiin.

”Somessa on kauhisteltu, että torista olisi tulossa juottola. Monesti ajatellaan, että ravintolat ja terassit olisivat muka pelkästään juomista varten. Toivottavasti tässä nyt huomattaisiin, että ruoka näyttelee terassillakin vähintään yhtä tärkeää osaa.”

Helsinkiin on luvattu sadetta tiistaista eteenpäin. Entä jos asiakkaat eivät vaivaudu paikalle?

”Hyvä vaan, jos alkaa vähän hitaasti. Tämä vaatii kuitenkin aluksi harjoittelua. Olisimme pinteessä, jos terassi olisi heti keskiviikkona tupaten täynnä”, Sea Horsen Väresmaa sanoo.

Terassi on auki joka päivä elokuun loppuun asti kello 9–23.