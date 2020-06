Lauantai-iltana Bar Holidayn terassille kokoontui paljon ihmisiä. Kuva on lukijan ottama.

Helteiset säät saivat helsinkiläiset juhlatuulelle viikonlopun aikana.

Erityisesti Katajanokalla sijaitsevassa Holiday Barissa meno äityi vauhdikkaaksi. Helsingin Sanomat sai viikonlopun aikana viestejä lukuisilta huolestuneilta lukijoilta, jotka olivat olleet paikalla tai kävelleet ohi, ja nähneet villiä juhlintaa.

Myös Twitterissä julkaistiin videoita paikalta:

Koronapandemian takia ravintoloissa suositellaan ylläpitämään riittäviä turvavälejä.

Perjantai-iltana puoli yhdeksän aikaan illalla Holiday Barin ohi kulki henkilö, jonka mukaan terassilla oli asiakkaita oli yli asiakaspaikkojen. Lisäksi ravintolan ulkopuolella juhlittiin.

”Terassin ulkopuolella seisoskeltiin ja bailattiin aivan selvästi ravintolasta ostetut juomat käsissä. Porukkaa terassin ympärillä juomineen oli useita kymmeniä ja myös terassin alueella oli seisoskelijoita runsaasti. Myös katualueen penkit oli vallattu ravintolan asiakkaiden käyttöön”, ohikulkija kertoo.

”Sain vielä myöhemmin illalla noin klo 23.30 viestejä kyseisistä bileistä, eli ne jatkuivat vielä ravintolan virallisen sulkemisenkin jälkeen”, kertoo naishenkilö, joka haluaa pysyä nimettömänä.

Helsingin Sanomilla on tiedossa naisen henkilöllisyys.

Myös toisen silminnäkijän mukaan Holiday Barissa turvavälit unohtuivat perjantai-iltana, kun erityisesti nuorista aikuisista koostunut juhlakansa biletti.

”Olihan se, kun kierrettiin kuitenkin ympäri keskustaa, käytiin Lasipalatsilla ja Pohjoisrannassa, niin kaikkialla muualla oli järki päässä, vaikka ihmiset tosi kännissä. Muualla poket pitivät huolta, että kaikilla on istumapaikka”, kertoo nimettömänä pysyttelevä paikan päällä käynyt naishenkilö.

Mirjami Salo seurueineen oli menossa lauantaina puolen yön jälkeen Holiday Barin terassille viettämään rauhallista iltaa.

”Paikalla olikin arviolta pari tuhatta ihmistä. Yksi meistä halusi käydä wcssä. Jonotettuamme ovella portsari päästi meidät sisään ravintolaan, jossa ihmiset olivat pakkautuneet kylki kylkeä vasten kiinni toisiinsa”, Salo kertoo.

Hänen mukaansa kukaan ei istunut pöydissä, vaan koko sali oli yhtä suurta tanssilattiaa.

”Kaikki lauloivat kuorossa musiikin mukana. Ulkoalue ja sisätila oli yhtä suurta ihmismassaa.”

”Jos koronan toinen aalto alkaa jostain, niin täältä”, Salo kertoo.

Aluehallintoviraston (Avi) mukaan koronapandemian vuoksi ravintoloiden sisätilojen asiakaspaikoista saa olla käytössä korkeintaan kolme neljäsosaa anniskeluluvassa ilmoitetusta paikkamäärästä.

Ulkona terassilla asiakaspaikkoja ei ole rajoitettu, mutta sielläkin asiakkailla pitää olla oma istumapaikka sekä riittävä etäisyys toiseen asiakkaaseen sekä henkilökuntaan. Ravintolan täytyy huolehtia siitä, että sen tiloissa ei synny tarpeetonta tungosta.

Tanssimista ei Avin mukaan ole kielletty, mutta sen järjestämisessä täytyy huomioida rajoitukset, jotta taudin leviämistä ehkäistään.

Helsingin Sanomien näkemissä videoissa ihmiset tanssivat lähekkäin turvavälejä huomioimatta.

”Näki, etteivät ihmiset välitä”, silminnäkijä kertoo.

Holiday Barin toinen omistaja Richard McCormick kertoo, että perjantaina ravintolassa oli yksityistilaisuus, johon asiakas varasi dj:n paikalle.

”Terassilla oli 65 vierasta ja kaikilla oli omat istumapaikat, joilla he sitten tanssivat”, McCormick sanoo.

Ravintola sijaitsee paikassa, josta kulkee ihmisiä ohitse monesta suunnasta. Viikonloppuna ohikulkijat pysähtyivät nauttimaan tunnelmasta.

”Terassin ulkopuolelle kadulle ja Uspenskin katedraalin rinteelle kerääntyi paljon ihmisiä omien juomien kanssa, kun he kuulivat musiikkia”, McCormick sanoo.

Lauantaina paikalle palkattiin McCormickin mukaan ylimääräisiä turvamiehiä. Silloinkin ihmisiä kerääntyi kadulle ja Holiday Barin terassin edustalle juhlimaan.

”Portsarit seurasivat tilannetta ja katsoivat, ettei ihmisiä tullut baariin omien juomien kanssa. Haluamme tietysti pitää asiakkaat ja henkilökunnan turvassa”, McCormick sanoo.

Tavallisesti ravintolaan mahtuu 120 asiakasta, mutta koronaviruksen vuoksi asiakaspaikkoja on tällä hetkellä sisätiloissa 85. Terassilla on 140 asiakaspaikkaa.

McCormickin mukaan viikonloppuna ihmisiä oli enemmän liikkeellä kuin koskaan aikaisemmin. Hän arvioi syyksi sen, että säät olivat hienot.

”Ihmiset ovat kaivanneet musiikkia ja iloa, ja kun meillä oli dj ulkona, he ajattelivat, että wau, musiikkia ulkona, ja halusivat nauttia siitä”, McCormick sanoo.

Myös McCormick on nähnyt videot viikonlopun juhlinnoista.

”Suurin osa ihmisistä videolla on terassin ulkopuolella.”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen ei pidä ulkona juhlimista hirveän suurena riskinä saada koronavirustartuntaa.

”Tapausmäärät ovat tällä hetkellä pieniä. Todennäköisyys, että sinne terassille on osunut joukkoon joku, jolla on koronavirus, on pieni”, Järvinen sanoo.

Ulkona tartuntariski on tämän hetkisen tiedon valossa pienempi, kuin sisällä.

”Mutta tällaiset tiivit kokoontumiset ovat sellaisia, mistä virus voi lähteä ja levitä pidemmällekin. Etäisyyden ylläpitäminen on A ja O”, Järvinen sanoo.

Sopiva turvaväli olisi Järvisen mukaan mielellään kaksi metriä omasta porukasta seuraavaan porukkaan.

Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan myös Kalliossa juhlittiin Avin ohjeiden vastaisesti viikonlopun aikana.