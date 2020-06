Viime viikon hellessäillä kahluualtaalla on ollut runsaasti ihmisiä, jotka ovat saattaneet altistua koronavirustaudille. Kuva tyhjästä kahluualtaasta on huhtikuulta.

Tapiolan kahluualtaalla Espoossa viime viikolla oleilleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta.

Espoon terveyspalveluiden johtajan Sanna Svahnin mukaan sairastunut on ollut kahluualtaalla useana päivänä viikolla 26 (22.–28.6.2020). Koronavirustartunnan saanut kävi Svahnin mukaan testattavana sunnuntaina, ja positiivinen tartunta todettiin maanantaina.

Svahn ei yksityisyyden suojaan vedoten kerro tarkempia tietoja altaalla toistuvasti olleesta koronaviruksen kantajasta.

Viime viikon hellesäiden aikana altaalla on oleillut runsaasti ihmisiä, jotka ovat saattaneet altistua taudille.

Mahdollisista altistuneiden määrästä ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa, eikä ketään ole määrätty karanteeniin.

Aikeissa ei ole myöskään etsiä mahdollisia taudille altistuneita ihmisiä.

”Kyseessä on avoin julkinen tila, joten on käytännössä mahdotonta etsiä siellä olleita ihmisiä. Lisäksi kyse on ulkoilmassa olevasta kahluualtaasta, joten riski altistumiselle on pieni”, Svahn kertoo.

Svahn kuitenkin kehottaa kahluualtaan käyttäjiä tarkkailemaan mahdollisten koronavirustautiin sopivien oireiden kehittymistä.

”Jos ilmenee yksikin oire, kannattaa mennä heti testattavaksi”, Svahn sanoo.

Taudin oireita voivat olla kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju- ja makuaistin menetys, ripuli tai vatsakipu.

Toistaiseksi Svahnin tietoon ei ole tullut muita henkilöitä, jotka olisivat oleskelleet Tapiolan kahluualtaalla ja saaneet koronavirustartunnan.

Espoon tartuntatautiyksikkö kuitenkin seuraa tilannetta. Mikäli kahluualtaaseen liittyviä uusia tapauksia ilmenee, niistä tiedotetaan, Svahn kertoo.

”Toivomme, että kuntalaiset olisivat valppaina. Vaikka rajoituksia onkin purettu, ei saa unohtaa, että virus ei ole hävinnyt minnekään”, hän sanoo.