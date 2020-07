Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaaren mukaan Tallinnan matkustajaliikenteen keskittäminen Vuosaaren satamaan on epärealistinen ajatus.

Helsingin kaupungin omistama Helsingin Satama tiedotti keskiviikkona teettämästään laajasta selvitystyöstä. Työn tarkoituksena oli arvioida Helsingin satamien tulevaisuutta. Uutta tai helppoa ratkaisua matkustasatamien ja asumisen yhdistämiseen Helsingissä ei selvitystyössä löytynyt.

Haapasaaren tulkinnan mukaan selvitystyön lopputuloksena on, että satamatoiminnot olisi järkevintä säilyttää Helsingin keskusta-alueella nykymallin mukaisena.

Tässä mallissa Helsingin kaupungin huoleksi jäisi kuitenkin Jätkäsaaren vaikeiden liikenneongelmien ratkaiseminen. Ruuhkiin ei ole yrityksistä huolimatta löydetty tähän mennessä toimivia ratkaisuja.

Toiseksi paras vaihtoehto olisi Helsingin Sataman johdon näkemyksen mukaan keskittää liikennettä nykyistä voimakkaammin Jätkäsaareen. Tässä vaihtoehdossa Jätkäsaaren liikenneongelmien ratkaisemiseksi tarvittaisiin kuitenkin kallis 180 miljoonan euron arvoiseksi arvioitu tunneliratkaisu.

”Vuosaariskenaario ei näyttäydy tämän selvityksen perusteella realistiselta ja siihen liittyy eniten epävarmuuksia toteutuksen suhteen", Haapasaari sanoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.

Helsingin Sataman tekemän selvityksen loppuyhteenvedon mukaan Vuosaaren sataman laajentaminen maksaisi 700 miljoonaa euroa, ja kestäisi huomattavan kauan.

Satamaselvityksen taustalla on pormestari Jan Vapaavuori (kok), joka pyysi viime marraskuussa Helsingin Satama Oy:n hallitusta selvittämään erilaisia tapoja satamatoimintojen järjestämiseksi sekä niiden edellyttämiä investointeja ja liikenneratkaisuja.

Myös Vapaavuori kommentoi valmistunutta selvitystä keskiviikon tiedotustilaisuudessa. Hän korosti Helsingin Sataman merkitystä ei vain Helsingin vaan koko Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle sekä Helsingin keskustan elinvoimaisuudelle.

”Helsingin Satama on yksi kaupungin tarkoin varjeltavista kruununjalokivistä”, Vapaavuori sanoi.

”Satamakysymykseen liittyy valtavasti erilaisia ulottuvuuksia liittyen talouteen, liikenteeseen, turismiin, ympäristöön ja elinvoimaiseen Helsingin keskustaan. Kun päätöksiä sataman tulevaisuudesta tehdään, niitä pitää miettiä huolellisesti kaikista tulokulmista.”

Vapaavuoren mukaan päätöksiä satamatoimintojen sijoittumisesta pitäisi saada valmiiksi tämän valtuustokauden aikana.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok) velvoitti Helsingin Satamaa selvittämään vaihtoehtoja eri satamatoimintojen tarkoituksenmukaisesta sijoittumisesta.

Liikenteen ruuhkautumisesta on tullut Jätkäsaaressa ja sen lähistöllä ongelma.

Helsinki on rakentanut Jätkäsaareen tiiviin, kantakaupunkimaisen kaupunginosan, johon tulee vuoteen 2030 mennessä kaikkiaan yli 20 000 asukasta ja noin 6 000 työpaikkaa.

Jätkäsaari on nimensä mukaisesti saari. Alueen ja muun kaupungin välissä on vain kolme ajoneuvoliikenteen reittiä. Jätkäsaaressa on myös Helsingin ja koko Suomen vilkkain matkustajaliikennesatama Länsisatama.

Autoliikenteen ruuhkautumiseen Tyynenmerenkadulla,­ Mechelininkadun eteläpäässä ja Porkkalankadulla on etsitty ratkaisuja. Yksi ruuhkan aiheuttajista on autolauttojen ajoneuvoliikenne laivojen lähtö- ja saapumisaikoina.

Rekkaliikenteen uudella satamahinnoittelulla liikenteen kasvua saatiin viime vuonna ruuhka-aikoina ohjattua Vuosaaren satamaan. Tämä oli mahdollista, koska laivayhtiöt avasivat uudet yhteydet Vuosaaresta Viroon. Rekkaliikenteen määrä Länsisatamassa ja keskustan satamissa väheni kuitenkin vain hieman.

Ruuhkien helpottamiseksi on tarjottu erilaisia ratkaisuja, jotka ovat kuitenkin kaatuneet kaupungin päätöksenteossa. Näitä ovat olleet maanalainen kokoojakatu ja ajoramppi Mechelinkadun eteläpäästä Länsiväylälle.

Maanalaisen kokoojakadun poistuttua vaihtoehtojen joukosta pormestari Jan Vapaavuori (kok) käytti otto-oikeuttaan ja siirsi jatkopäätökset kantakaupungin liikennelinjauksista kaupunginhallitukselle. Samalla hän velvoitti Helsingin Satamaa selvittämään vaihtoehtoja eri satamatoimintojen tarkoituksenmukaisesta sijoittumisesta sekä niiden edellyttämiä investointeja ja liikenneratkaisuja.

Kolme viime vuotta Helsinki on ollut Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Viime vuonna sataman kautta kulki 12,2 miljoonaa matkustajaa. Linjaliikenteen matkustajista valtaosa kulki Helsingin ja Tallinnan välillä ja heistä suurin osa Länsisataman kautta.

Laivamatkustajien Helsinkiin tuomaksi taloudelliseksi hyödyksi on arvioitu noin 700 miljoonaa euroa vuodessa.

Uutinen päivittyy