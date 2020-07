Katajanokanluoto on noin puolen hehtaarin kokoinen pieni saari.

Helsingin edustalla aukeaa tänään perjantaina ainutlaatuinen matkakohde, kun Kruunuvuorenselällä sijaitseva pieni saari, Katajanokanluoto, avautuu yleisölle ensimmäistä kertaa.

Saarelta avautuvat näkymät Helsingin Etelärantaan, Korkeasaareen ja Suomenlinnaan. Historian havinaa tuo 1800-luvulla rakennettu Museoviraston suojelema pieni luotsivahdintupa, joka palvelee nyt kesäravintolana.

Katajanokanluoto pysyi pitkään suljettuna yleisöltä.

Saaren omisti aiemmin velkaantunut yrittäjä, kalastaja Mika Norring. Viime syksynä Helsingin ulosottovirasto myi Katajanokanluodon kiinteistönhallintayhtiö P.W. Brandt Oy:lle 375 000 eurolla.

Sittemmin saarelle on tullut uutta elämää, kun Helsingin risteilypalvelut tulivat saareen vuokralle aloittaakseen sen virkistyskäytön.

Helsingin risteilypalveluiden saariemäntä Mari Impola on silmin nähden innoissaan perjantain avajaisista. Hän on ylpeä siitä, mitä kaikkea Katajanokanluodolla on saatu aikaan.

Viimeisen kuuden viikon ajan luodolla on aherrettu pitkää päivää, ja sinä aikana saari on kokenut kasvojenkohotuksen.

”Voisi sanoa, että tässä on noustu rappiotilasta uuteen loistoon”, Impola sanoo.

Vanhan luotsituvan edustalle on rakennettu uusi terassi.

Impolan mukaan luoto ja sen rakennukset olivat varsin huonossa kunnossa ennen kunnostusprojektia. Saari oli täynnä roskaa ja pensaat sekä puuntaimet rehottivat hoitamattomina.

Luotsivahdintupa ja sen edessä oleva pieni varastorakennus on remontoitu perinpohjaisesti, mutta kuitenkin suojeltujen rakennusten perintöä kunnioittaen.

Sähkö- ja putkitöiden lisäksi rakennukset on maalattu ja luotsituvan vanha pärekatto uusittu.

Katajanokanluoto on ollut otsikoissa aikaisemminkin.

Vuosituhannen alussa Helsingin kaupunki ilmoitti käyttävänsä etuosto-oikeutta pian sen jälkeen, kun Norring oli ostanut saaren.

Vuonna 2002 saarella sijaitseva luotsitupa ja varastorakennus syttyivät palamaan. Kyseessä oli tuhopoltto, jossa myös Norringin epäiltiin olleen osallisena.

Muutaman kuukauden päästä tulipalosta kiista saaren omistuksesta päättyi Helsingin hallinto-oikeudessa Norringin hyväksi.

Vasta yli viisi vuotta palon jälkeen Norring tuomittiin tulipaloon liittyen törkeästä petoksen yrityksestä ja yllytyksestä törkeään vahingontekoon.

HS kertoi saaren dramaattisista vaiheista laajassa artikkelissa vuonna 2018.

Nyt palaneen varastorakennuksen paikan ovat vallanneet maitohorsmat.

”Joskus tulevaisuudessa paikalle olisi kiva rakentaa venevaja sateen- ja tuulensuojaksi, mutta en tiedä vielä, onko se mahdollista”, Impola sanoo.

Luotsitupa on saanut uuden elämän kesäravintolana.

Sisätiloja luodolla on niukasti, sillä kesäravintolaan mahtuu sisään vain kymmenisen asiakasta.

Toisaalta ideana onkin, että saarelle tullaan nauttimaan ulkoilmasta. Siksi Impola toivookin, että hellesäät tekisivät paluun Katajanokanluodon avautuessa.

Keskelle saarta on rakennettu uusi terassi, mutta koko luoto on anniskelualuetta. Sen vuoksi saarelle ei saa tuoda omia alkoholijuomia.

”Asiakkaat voivat käydä hakemassa juomaa luotsituvasta ja mennä kallioille istuskelemaan”, Impola sanoo.

Kallioilla seurana on myös valtava määrä harmaalokkeja, jotka pesivät luodolla.

”Toistaiseksi linnuista ei ole ollut haittaa. Toivotaan, että kukaan ei rupea ruokkimaan niitä.”

Varastorakennuksesta on kunnostettu keittiö, jossa valmistetaan kiviuunipitsoja. Veneilijät voivat myös käydä hakemassa saaresta noutoruokaa.

”Kun soittaa ja tilaa etukäteen, veneen voi jättää laituriin siksi aikaa, kun käy hakemassa pitsan.”

Vaikka luodolle on rakennettu puinen kulkuväylä laiturilta terassille ja luotsivajaan, esteettömäksi saarta ei voi kutsua. Lastenrattaiden tai rollaattorin kanssa luodolla olisi todella hankalaa liikkua.

”Esteettömien kulkuväylien järjestäminen on oikeastaan mahdotonta. Haluamme pitää saaren luonnontilaisena, ja kalliota on siten vaikeaa saada tasaiseksi”, Impola sanoo.

Katajanokanluodon toimintaa pyritään pyörittämään niin, että siitä koituva hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni, Impola kertoo

Sähköt tulevat rakennuksiin luodolle pystytetyistä aurinkopaneeleista, mutta pilvisiä päiviä varten varalla on myös generaattori, jotta ruokatarvikkeet pysyvät varmasti kylminä.

Käymälät ovat kompostoivia, ja jätevedet puhdistetaan paikan päällä harmaavesisuodattimella.

Impolan mukaan vallitseva koronavirustilanne on huomioitu rajaamalla vesibussin asiakasmääriä ja huolehtimalla riittävistä turvaväleistä.

Vesibussiin voidaan ottaa kerralla maksimissaan 30 henkilöä. Terassi taas pidetään mahdollisimman väljänä ja terassituoleja sijoitetaan myös rantakallioille.

”Teoriassahan kaikille riittää saarella kolmisenkymmentä neliömetriä omaa tilaa”, Impola sanoo.

Saariemäntä Mari Impola ja yrittäjä Peter Brandt odottavat innolla Katajanokanluodon avautumista.

Helsingin risteilypalvelut kuljettaa asiakkaita luodolle Kauppatorilta lähtevällä vesibussilla aina kerran tunnissa.

Luoto on auki perjantaista elokuun puoliväliin asti viitenä päivänä viikossa. Sen jälkeen elokuun loppuun asti luodolle pääsee viikonloppuisin.

”Joustovaraakin löytyy. Jos elokuussa on hyvät kelit ja ihmisillä kiinnostusta, voimme olla myös joustavammin auki”, Impola sanoo.

Torstaiaamuna päivää ennen h-hetkeä Katajanokanluodolla on vielä täysi tohina päällä.

Työkoneet hurisevat, kun sähkötöitä viimeistellään. Terassikalusteet ovat vielä asettamatta paikoilleen ja kesäravintolan ruokaryhmät ovat vielä paketissa.

Aamulla luodolle on pystytetty lipputanko, joka on kuitenkin hieman vinossa. Se on vielä korjattava ennen kuin luoto avataan.

Töiden viimeistely on venynyt viime tinkaan, mutta Impola on kuitenkin luottavainen, että kaikki on valmista, kun ensimmäiset vierailijat pääsevät astelemaan perjantaiaamuna saarelle.