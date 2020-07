Poliisi on ottanut kiinni 34-vuotiaan miehen epäiltynä alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista Helsingin Kannelmäen ympäristössä, Helsingin poliisilaitos tiedotti perjantaina.

Poliisi pyytää Kannelmäen ja sen lähialueen asukkailta yhteydenottoja, mikäli tiedossa on lisää vastaavia tapauksia.

Poliisi epäilee miehen häirinneen ja ahdistelleen alaikäisiä tyttöjä ja aikuisia naisia viime syksyn ja kuluvan vuoden aikana.

”Mies on yrittänyt ottaa kontaktia satunnaisten vastaantulijoiden kanssa ja yrittänyt aloittaa keskustelun heidän kanssaan. – – Joissain tapauksissa mies on kosketellut, halannut tai esimerkiksi videoinut tyttöjä”, Helsingin poliisi tiedottaa.

Motiivina sille, että mies on ottanut kontaktia satunnaisten tyttöjen ja naisten kanssa, on poliisin epäilyn mukaan pyrkimys seksuaaliseen kontaktiin.

Poliisi on saanut useita ilmoituksia miehen toiminnasta. Tällä hetkellä tutkinnassa on neljä tekoa, joiden rikosnimikkeenä on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys.

On mahdollista, että uhreja löytyy vielä enemmänkin. Poliisi pyytää yhteydenottoja mahdollisilta seksuaalirikosten uhreilta tai esimerkiksi lasten vanhemmilta, jos esiin tulee jonkinlaisia yhteyksiä epäiltyyn.

Mahdollisten lisäuhrien löytymisen avuksi poliisi julkaisi perjantaina tuntomerkkejä epäillystä. Rikoksista epäilty on pienikokoinen mies, jolla on tuuhea musta parta samoin kuin tukkakin. Hän on poliisin mukaan kotoisin Lähi-idästä.

Mies on poliisin mukaan yrittänyt keskustella uhrien kanssa huonolla suomen ja englannin kielellä.

Poliisi tulee esittämään kiinniotettua miestä vangittavaksi.