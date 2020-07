Asunnottomuus

Yrittäjät ja matalapalkkaiset työssäkäyvät ovat uusi asunnottomien ryhmä, kertoo Vailla vakinaista asuntoa -yhdistys (Vva ry).

”Rakennusalan yrittäjiä, ravintola-alan yrittäjä, hoitoalan yrittäjä ja yksi korkeasti koulutettu akateeminen henkilö, jolla on ollut yritys”, listaa Vva ry:n asumisneuvoja Ulla Pyyvaara ihmisiä, joita hän on maaliskuun jälkeen tavannut työpaikallaan Helsingin Sörnäisissä.

”Koronaepidemian vaikutukset asunnottomuuteen ovat jo näkyvissä”, hän kertoo.

Aikaisemmin riski jäädä asunnottomaksi on Vva ry:n mukaan ollut suurin pienituloisilla, maahanmuuttajataustaisilla sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivillä.

Pyyvaaran mukaan työssäkäyvä voi jäädä asunnottomaksi, kun työt tai yritystoiminta loppuvat yhtäkkisesti ja toimeentulo vaarantuu.

Kun vuokranmaksuun tulee häiriöitä, ihminen velkaantuu, ja jossain vaiheessa edessä saattaa olla häätö.

Asumisneuvojana Pyyvaara kohtaa noin 80 asunnotonta kuukaudessa. Hänen mukaansa pääkaupunkiseudun ihmisillä on valtava hätä, kun rahat eivät riitä.

”Ja häpeän tunne on kasvanut.”

Osa asunnottomista on pudonnut korkealta.

”Joku yrittäjä on saattanut asua hyvällä alueella, ja nyt ei ole mitään paikkaa.”

Koronaepidemian aiheuttaman taloudellisen hädän lisäksi keskeisin syy asunnottomuuteen on Pyyvaaran mukaan kasvukeskusten korkea vuokrataso.

Myös luottotietojen menetys sekä Kelan heikentynyt toimeentulotuki ajavat asunnottomuuteen.

”Akateeminen yrittäjä kertoi, että oli yrittänyt etsiä apua monesta paikasta. Hänestä tuntui, että asiaa ei oteta vakavasti, koska hän näyttää siistiltä ja puhuu hienosti”, Pyyvaara sanoo.

”Nämä yrittäjät ovat ihmisiä, joilla on aikaisemmin ollut tuloja tasaisesti. Kun tulot ovat yhtäkkiä pienentyneet, Kela on tulkinnut asian niin, että kun vielä puoli vuotta sitten tulot olivat hyvät, ei tukia myönnetä.”

Kun toimeentulotukea ei saa, osa asunnottomista yrittäjistä oleskelee Pyyvaaran mukaan ystäviensä luona. Eräs asunnoton yrittäjä elää hänen tietojensa mukaan asuntovaunussa.

Mikä tilanteeseen olisi sitten auttanut?

”Yrittäjiä olisi pitänyt tukea nopeammalla aikataululla. Kaikessa jäytää ääretön jäykkyys.”

Sininauhasäätiö-konsernin toimitusjohtaja Kimmo Karvonen tunnistaa puheen yrittäjien asunnottomuudesta. Sininauhasäätiö auttaa ihmisiä, joilla on taustalla asunnottomuutta tai päihde- ja mielenterveyspulmia.

”Kun ihmiset ovat joutuneet lomautetuiksi tai työttömiksi koronan takia, se on aiheuttanut taloudellista huolta ja voinut johtaa asunnottomuuteen”, Karvonen sanoo.

Hän pelkää, että asunnottomuus saattaa muuttua pitkäaikaiseksi ongelmaksi.

”Meillä on asiakkaita, joilta on 1990-luvun laman aikana mennyt yritys nurin. Heille on tullut taloudellisia ongelmia, ehkä avioeroja ja päihteitä, ja sitä myöten asunnottomuus on tullut vallitsevaksi tilaksi.”

Yrittäjien lisäksi taloudellisesti tiukkaa on matalapalkkaisilla aloilla työskentelevillä. Matalapalkkaista työtä tekeviä ovat esimerkiksi hoitajat ja sosiaalialan ammattilaiset.

”Noin viisi prosenttia Vva ry:n asumisneuvonnassa käyneistä hoitoalan työntekijöistä ja erilaisista pätkätyöläisistä on päätynyt asunnottomiksi esimerkiksi avio- tai avoerotilanteissa tai jonkun muun elämää kohdanneen kriisin jälkeen”, Ulla Pyyvaara kertoo.

”Matalapalkkaista työtä tekevät ja eläkeläiset ovatkin osa syrjäytymisuhan alla olevista asunnottomista ja yksi suurimmista väliinputoajista.”