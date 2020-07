Matalasti koulutetut helsinkiläiset ovat yli kaksi kertaa todennäköisemmin raittiita kuin korkeasti koulutetut, kertoo Helsingin kaupungin Kvartti-verkkojulkaisu.

Monissa samoissa väestöryhmissä myös esiintyy erityisen paljon sekä raittiutta että alkoholin ongelmakäyttöä. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi matalasti koulutetut henkilöt sekä ne, joiden terveydentila on heikko.

Helsinkiläisistä 14 prosenttia on raittiita.

Sukupuoli ja ikä ovat yhteydessä raittiuteen. Vuonna 2018 helsinkiläisistä miehistä 12 prosenttia ja naisista 16 prosenttia oli raittiita.

Osuudet vaihtelivat kuitenkin paljon ikäryhmän mukaan: 55–74-vuotiaista raittiita oli noin 15 prosenttia, mutta sitä iäkkäämmistä miehistä neljännes ja naisista lähes puolet oli raittiita.

Iän ja sukupuolen lisäksi useat muut sosiodemografiset tekijät ovat yhteydessä raittiuteen.

Esimerkiksi yksin asuvissa on hieman enemmän raittiita, mutta toisaalta heistä myös hieman suurempi osuus käyttää alkoholia liikaa ja juo humalahakuisesti.

Samantapainen kahtiajakoisuus nähdään myös monen muun muuttujan kohdalla. Monet raittiuteen yhteydessä olleet tekijät ovat samoja, jotka ovat yhteydessä myös lisääntyneeseen alkoholinkäyttöön.

Raittiiden osuus on esimerkiksi huomattavasti suurempi niiden joukossa, jotka kokevat taloudellisia haasteita verrattuna niihin, joille menojen kattaminen saaduilla tuloilla on helppoa.

Kuitenkin myös alkoholin liikakäyttö ja humalahakuinen juominen ovat yleisempiä samassa, taloudellisia haasteita kokeneiden ryhmässä.

Vastaava kaksijakoisuus nähdään myös matalasti koulutetuilla. Vähän koulutetuissa on huomattavasti enemmän raittiita (ikävakioitu osuus 21 prosenttia) kuin korkeasti koulutetuissa (10 prosenttia), mutta myös niitä, jotka käyttävät alkoholia liikaa: matalasti koulutetuista alkoholia käyttää liikaa 33 prosenttia ja korkeasti koulutetuista 30 prosenttia.

Useat terveyteen ja elämänlaatuun liittyvät tekijät ovat yhteydessä raittiuden todennäköisyyteen.

Niillä, jotka kokevat oman elämänlaatunsa heikoksi, on 60 prosenttia suurempi todennäköisyys olla raittiita. Myös työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuen saajana olevien todennäköisyys olla raittiita on 9-kertainen kokopäivätyössä oleviin verrattuna. Vakava toimintarajoite puolestaan nostaa raittiuden todennäköisyyden jopa yli nelinkertaiseksi.

Toisaalta toimintarajoitteet ovat yhteydessä myös alkoholin ongelmakäyttöön: ne, joilla on vakavia toimintarajoitteita esimerkiksi kävelyssä, sanomalehden lukemisessa ja muistin kanssa, on humalahakuisen juomisen riski kaksinkertainen verrattuna niihin, joiden terveydentila on parempi.