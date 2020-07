Kumpulan maauimala on suosittu etenkin lapsiperheiden keskuudessa. Arkistokuva vuodelta 2018.

Kumpulan maauimala aloitti ennakkolippukokeilun maanantaina 6. heinäkuuta. Maauimalan verkkokaupasta ostettu lippu lupaa kaupungin tiedotteen mukaan ”stressittömän aamunavauksen”, sillä lipulla pääsee ainakin hellepäivänä jonon ohi.

Näillä näkymin ennakkolippuja myydään kuitenkin vain kahdelle erilliselle sunnuntaille. Nämä päivät ovat 12. heinäkuuta ja 19. heinäkuuta.

Verkosta ostettavat liput ovat normaalihintaisia ja niitä voi ostaa kerrallaan viisi kappaletta.

Ennakkolippujen ostajien kesken arvotaan 20 ilmaislippua maauimalaan.

Kokeilun tarkoitus on kerätä asiakaspalautetta liikuntapalvelujen verkkomaksamisen kehittämiseksi.

Myös HAM Helsingin taidemuseo aloittaa ennakkolippujen myynnin keskiviikkona 8. heinäkuuta. Lippuja on myynnissä HAMin verkkosivuilla, ja ennakkolippujen ensimmäinen käyttöpäivä on 15. heinäkuuta. Kokeilu on voimassa ainakin elokuun loppuun.

Verkkomaksamisen pääsylippukokeilu on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelmaa. Kaupunki kerää dataa ja käyttäjäkokemuksia tulevaisuutta varten, sillä tavoitteena on kehittää Helsingistä maailman toimivin kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunki.