Senaatintorin jättiterassi on ollut menestys.

Senaatintorille 1. heinäkuuta avatun jättiterassin suosio on ollut suurta. Parhaimpina päivinä terassialueella on viihtynyt jopa noin 7 000 ihmistä.

Tämä on saanut yrittäjät lisäämään ripeästi henkilökunnan määrää ja Torikorttelit tilaamaan äkkiä lisää tuoleja.

Senaatintorin suurterassilla on tällä hetkellä 480 asiakaspaikkaa, mutta niiden määrää tullaan nostamaan 350:lla jo mahdollisesti viikon päästä, kertoo hankkeesta vastaava Torikorttelien kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer.

Hän ei ole huolissaan siitä, että terassi muuttuisi kasvunkaan myötä ”koronalingoksi”.

”Turvallisuus on edelleen etusijalla”, hän vakuuttaa. ”Vaikka lisäämme useamman sata paikkaa, terassi on silti tarpeeksi väljä.”

Senaatintorin toimijat ovat saaneet kävijöiltä palautetta, että suurterassilla oleilu on tuntunut turvalliselta ja hyvin järjestetyltä. Jonoa on toisinaan muodostunut, mutta Bauerin mukaan odottelukin on saatu hoidettua tarpeeksi isoilla turvaväleillä.

Bauer kertoo, että terassi on ollut suosittu avaamisestaan asti, vaikka säät eivät olekaan varsinaisesti suosineet.

”Rakensimme terassia hirveässä helteessä, ja heti kun avasimme, Suomen suvi iski!”, hän nauraa.

Suurterassin ravintoloilla on mennyt hyvin, Bauer jatkaa. ”Jopa samppanja on loppunut parina päivänä!”

Jättiterassista pelättiin etukäteen suurta juottola-aluetta, mutta ainakin toistaiseksi tunnelma on pysynyt sivistyneenä. Bauerin mukaan mitään häiriötilanteita ei ole ilmoitettu, ja tori on saatu muutenkin pidettyä siistinä.

”Vaikka kyseessä on laaja anniskelualue, haluaisin uskoa, että olemme täällä Suomessakin jo valmiita tällaiseen ravintolakulttuuriin!”, Bauer tiivistää.

Vastaanottavaisena ovat tuntuneet olevan myös lupaviranomaiset. Bauer kiitteleekin mutkattomasti ja nopeasti sujunutta yhteistyötä: ”Tämä on poikkeuksellinen kokeilu poikkeuksellisena aikana. Myös lupaviranomaiset ovat olleet tässä mukana upeasti!”

Suurterassin laajenemisesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Uutiset.