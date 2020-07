Koronarajoitukset pääsivät kesähelteillä unohtumaan joillakin erityisesti Kallion ja Katajanokan terasseilla. Kuuma kesäkuu houkutteli ihmiset joukolla ulos, ja tämä myös näkyi Etelä-Suomen aluehallintovirastossa lisääntyneinä valituksina.

Valituksissa on korostunut ihmisten huoli siitä, että etenkin terasseilla ihmisten meno näytti siltä että, ”eletään kuin koronaa ei olisikaan”.

Alueina Kallio ja Katajanokka nousivat esille, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Samuel Haataja.

”Paljon on oltu huolissaan, ettei turvaetäisyyksiä ole noudatettu”, kuvailee Haataja.

Eniten ilmoituksia on tullut alueilta, joilla terasseja on paljon. Kuitenkaan esimerkiksi Senaatintorin jättiterassista ei ole tehty ilmoituksia.

Tämä voi osittain johtua säästä. Ilmoituksia tuli etenkin helteisinä viikkoina, mutta Haatajan mukaan heinäkuussa viilenneet säät ovat korjanneet tilannetta terassien osalta.

Jonkin verran ilmoituksia on tullut myös ravintoloiden ylitäytöstä.

Yhteensä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon on tullut noin 150 valitusta ravintoloiden korona-ajan toimintaa koskien. Suurin osa valituksista painottuu pääkaupunkiseudulle.

”Pääsääntöisesti ravintolat ovat noudattaneet rajoituksia hyvin”, Haataja sanoo.

Hallitus löysäsi ravintoloita koskevia rajoituksia 22. kesäkuuta. Terassit voidaan pitää auki ja niillä asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu. Ravintola saa ottaa sisätiloihinsa 75 prosenttia maksimikapasiteetistaan.

Haatajan mukaan aluehallintovirasto on kohdentanut tarkastustoimintaa niillä alueilla, joista on tullut eniten varoituksia. Jos epäkohtia ilmenee, aluehallintovirasto ohjaa korjaamaan puutteet.

Tarvittaessa aluehallintovirasto voi antaa ravintolalle määräyksen korjata tilanne tiettyyn määräaikaan mennessä.

Aluehallintovirasto on antanut ravintoloille toimintaohjeet korona-ajan varalle. Ohjeistuksessa ravintolan vastuulla on esimerkiksi järjestää istumapaikat sekä sisällä että ulkona tarpeeksi väljästi. Ravintolan vastuulla on myös valvoa, että asiakkaat ja henkilökunta noudattavat turvavälejä.

Jos puutteet ovat olennaisia tai ravintola toistuvasti laiminlyö korona-ajan säädöksiä, se voidaan määrätä toimintakieltoon ellei tilanne parane.

Haataja painottaa, että toimintakiellon perimmäinen tarkoitus ei ole rangaista ravintolaa, vaan estää koronaviruksen leviämistä tartuntatautilain nojalla.

”Yrittäjät ovat onneksi suhtautuneet erittäin vakavasti taudin leviämisen estämiseen”, hän sanoo.

Yhtään ravintolaa ei ole tarvinnut sulkea rajoitusten noudattamatta jättämisen takia.

Missä sitten menevät ravintolan vastuun rajat?

Ravintola vastaa omasta alueestaan ja sen välittömästä läheisyydestä, Haatala selventää. Ravintolan vastuulla ei esimerkiksi ole puuttua siihen, jos ihmiset kokoontuvat ravintolan edessä kadulla.

”Jos kysymys ei ole selkeästi ravintolan asiakkaista, ei ravintola voi tähän puuttua. Painottaisin kansalaisten omaa vastuuta.”

Ravintoloiden aukioloaikoja, anniskeluaikoja ja asiakasmääriä koskevat rajoitukset poistuvat kokonaan 13. heinäkuuta alkaen.