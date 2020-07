Poliisi tutkii Postin nimissä toteutettua huijausta, jossa epäillyt rikolliset ovat nostaneet uhrien pankkitunnusten avulla yhteensä hieman alle 250 000 euron edestä pikalainoja.

Huijauksen uhriksi on joutunut hieman alle sata henkilöä

Uhrit ovat saaneet tekaistun Postin saapumisilmoituksen postilähetyksestä tekstiviestillä. Viestien sisällöt ovat vaihdelleet hieman.

Tekaistu saapumisilmoitus on sisältänyt linkin, jota painamalla viestin saaja on päätynyt petolliselle www.smartpostkoodi.net- tai www.smartpostseuranta.com-verkkosivulle.

Verkkosivut on luotu väliaikaisiksi huijausta varten. Sivusto on pyytänyt tunnistautumaan verkkopankkitunnuksilla.

Tekaistu Postin saapumisilmoitus ohjaa tekstiviestin saajan huijaussivustolle.

Jos henkilö on erehtynyt kirjautumaan huijaussivustolle, epäillyt rikolliset ovat alkaneet hyödyntää hänen tietojaan hyvin nopeasti.

He ovat hakeneet pikalainoja uhrien pankkitunnuksien ja henkilötietojen avulla. Lainarahat on siirretty suomalaiselle pankkitilille ja nostettu automaatista Virossa.

Rahojen nostamiseen on käytetty niin sanottuja muuleja eli ihmisiä, joiden tehtävänä on vastaanottaa rikoksella hankittua omaisuutta ja toimittaa se rikollisketjussa eteenpäin.

Poliisin mukaan huijaukset on toteutettu kevään ja kesän aikana. Verkkosivu on ollut käytössä kolmen viikonlopun aikana, joiden aikana tekstiviestejä on lähetetty paljon.

”Huijaukset on toteutettu ammattimaisesti. Verkkosivu on kaikilla kerroilla ollut käytössä vain yhden viikonlopun, jonka aikana tekstiviestejä on lähetetty paljon. Rahat on nostettu muulien avulla samana viikonloppuna”, sanoo Helsingin poliisin rikostarkastaja Jukkapekka Risu.

Poliisin mukaan huijauksen päätekijöiden henkilöydet ovat epäselviä. Sen sijaan rahasiirtojen käytettyjen tilien haltijat ovat tiedossa.

Tuorein huijaus toteutettiin viime viikonloppuna. Sen osalta huijareiden rikoshyöty on poliisin mukaan ollut noin 19 000 euroa.

Edellisen kerran huijaus toteutettiin toukokuun lopulla ja sitä ennen huhtikuun lopulla. Niiden osalta rikoshyöty on yhteensä yli 225 000 euroa.

Viimeisimmässä huijauksessa uhreja oli ympäri Suomen, mutta kahdessa aiemmassa teot kohdistettiin ainakin jossain määrin pääkaupunkiseudulla asuviin.

”Osa uhreista ei viime viikonlopun osalta vielä edes tiedä, että heidän nimissään on otettu pikavippi. Osa asiakkaista on pankkien toimesta tavoitettu, mutta ei kaikkia”, Risu sanoo.

Helsingin poliisi ohjeistaa mahdollisia uhreja ottamaan yhteyttä välittömästi pankkiin ja tekemään sen jälkeen rikosilmoituksen, jos he ovat saaneet vastaavan tekstiviestin ja antaneet tietoja huijaussivustolle.