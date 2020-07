Poliisilla on käynnissä operaatio Helsingissä Snellmaninkadulla. Ensitietojen mukaan ravintola Pataässässä on ammuttu, ja yksi ihminen on loukkaantunut. Hänet on viety sairaalaan.

Poliisi kertoo, että paikalla on tehty kiinniotto. Poliisi ei kerro, kuinka monta ihmistä on otettu kiinni. Tällä hetkellä poliisi etsii isompaa 4–5 hengen seuruetta, joka poistui paikalta. Tekoväline on poliisin hallussa.

Poliisi etsii ihmistä, jolla on mustat vaatteet ja mustat henkselit.

Poliisi sai ilmoituksen tapauksesta noin kello 21.50.

Tie on poikki liikenteeltä.

Uutinen päivittyy.