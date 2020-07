Helsinki haluaisi Vartiosaaren ytimeen jopa 7 000 asukkaan lähiön, jonka läpi kolistelisi saaristoraitiovaunu.

Raidelinja yhdistäisi eristyksissä olevan saaren läheiseen Laajasaloon ja Vuosaaren Ramsinniemeen. Rannat säilyisivät virkistysalueena.

Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen Vartiosaaren kaavamerkinnöistä lainvastaisena kaksi vuotta sitten, eikä korkein hallinto-oikeus myöntänyt kaupungille valituslupaa asiassa.

Kaupungin rakennussuunnitelmat menivät uusiksi ja Vartiosaarta koskeva asemakaavaehdotus palautui valmisteluun.

Vartiosaaressa on voimassa nyt vuoden 2002 yleiskaava. Siinä saari on merkitty selvitysalueeksi, joka tarkoittaa sitä, että alueen maankäyttö ratkaistaan joskus myöhemmin.

Viimeksi saaren tulevaisuutta käsitteli Uudenmaan maakuntavaltuusto. Se päätti kesäkuun puolivälissä, että alue säilyy taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeenä.

Museovirasto on luokitellut Vartiosaaren huvilat valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Vartiosaari-seuran mukaan saaressa on vajaat 60 huvilaa, joista kutakuinkin puolet on yksityisomistuksessa. Loput omistaa Helsinki.

Huvilat edustavat eri aikakauden arkkitehtuuria: 1800-luvun cottage-henkeä, 1900-luvun kansallisromanttista jugend-tyyliä, 1910–20-luvun klassismia ja 1930-luvun funktionalismia.

Niiden lisäksi nähtävyyksiin lukeutuvat muiden muassa 2,5 kilometrin pituinen terveysluontopolku, laiduntavat kesälampaat, hiidenkirnu ja maisemakallio, jolta aukeaa näkymä kauas Suomenlahdelle.

Helsinki on nyt ilmoittanut edistävänsä Vartiosaaren virkistyskäyttöä väliaikaisin toimin merellisen strategiansa mukaisesti, kunnes alueen kaavoitustilanne selkiytyy.

Oleellinen osa Helsingin merellistä strategiaa on lähisaariston avaaminen yleiseen käyttöön. Tänä kesänä muun muassa Vartiosaaren luontopolkua ja yhteyksiä on paranneltu, ja saareen on tuotu liikuteltavia käymälöitä.

Saaren pitkäaikaisen asukkaan Iris Hagertin mielestä vessat olisi saatu sijoittaa muualle kuin laiturille, jossa ne tervehtivät saarelle saapuvia ensimmäisenä ja houkuttelevat veneilijöitä pissatauolle.

Lisäksi hän arvostelee kaupunkia siitä, että se on antanut osan huviloistaan päästä huonoon kuntoon. Hän on silti huojentunut, ettei saarelle rakenneta kerrostaloja ainakaan lähivuosina.

”Tämä on ainutlaatuinen paikka. Ei ole monta pääkaupunkia, jossa on tällainen koskematon saari, jota kukaan ei ole päässyt pilaamaan. Ja niin lähellä keskustaa”, Hagert sanoo.

Tällä haavaa Vartiosaaressa ei ole vapaana vuokrattavaksi soveltuvia rakennuksia, kertoo insinööri Eero Nuotio Helsingin kaupungilta. Muutama kiinteistö on kuitenkin vuokraamatta rakennusten huonon kunnon vuoksi.

Nuotion mukaan kaupunki on käyttänyt Vartiosaaren rakennusten korjausinvestointeihin runsaan kymmenen vuoden aikana yhteensä 960 000 euroa ylläpitokorjausten lisäksi.

Huviloiden kunnostaminen on kallista, eikä kaupunki pidä tarkoituksenmukaisena sitä, että se korjaisi ihmisille kesämökkejä verovaroin. Tarkoitus on pitää huvilat siinä kunnossa, ettei niiden kunto huonone.

”Kaupunki ei pääsääntöisesti tee merkittäviä kuntoa kohottavia korjauksia kohteisiin, joille sillä ei ole omaa käyttöä. Osassa vuokrasopimuksia kunnossapitovastuu on jaettu vuokralaisen kanssa”, Nuotio sanoo.

Autottomaan Vartiosaareen pääsee haaveilemaan huvilaelämästä ja nauttimaan luonnosta, vaikka ei omistaisi venettä tai kajakkia.

Sähkökäyttöinen Callboats-katamaraani kuljettaa tänä kesänä saareen, ja kyydin voi tilata mobiilisovelluksella. Vene sahaa Reposalmea edestakaisin tiistaista sunnuntaihin aamuyhdeksästä iltaseitsemään 23. elokuuta asti.

Yhdensuuntainen matka maksaa aikuisilta 2,50 euroa ja lapsilta 1,50 euroa. Sovelluksella maksettaessa säästää 50 senttiä. Veneessä on paikka kuudelle hengelle ja kuljettajalle.

Suomen Saaristokuljetuksen vesibussi ajaa Vartiosaareen Hakaniemestä Herttoniemen ja Laajasalon kautta sekä Vuosaaresta Leikosaaren, Iiluodon, Satamasaaren ja Kivisaaren kautta.

Yhteysalus kulkee päivittäin 9. elokuuta saakka, ja sen jälkeen viikonloppuisin. Liikenne loppuu 13. syyskuuta.

Hinnat vaihtelevat sen mukaan, mistä kyytiin hyppää. Halvimmillaan matka taittuu 3 eurolla Laajasalon ja Vartiosaaren välillä.