Se oli kuuma kesäpäivä. Sellainen, että otsalta oli pakko pyyhkiä hikeä ja viereen oli otettava vesipullo. Albaan pukeutunut Mari Mattsson oli vihkimässä hääparia espoolaisen venekerhon rantamaisemissa.

Ilmassa leijui kukkien ja hajuveden muodostama tuoksu. Vielä siinä vaiheessa kukaan ei tiennyt, että makea tuulahdus houkutteli paikalle myös kutsumattomia vieraita. Vihkipaikan vieressä oli maa-ampiaispesä.

”Muistan, että tein lukemattomia ylimääräisiä liturgisia käsiliikkeitä, kun huidoin ampiaisia pois ja mietin, miten pidän paperit kasassa siinä tuulessa”, kertoo Kallion seurakunnassa pappina työskentelevä Mattsson.

Samaan aikaan kun pappi, kaaso ja vieraat heiluttelivat käsiään, morsiuspari oli tapahtumista autuaan tietämätön ja keskittyi olennaiseen.

Vaikka ampiaiset lentelivät juhlapaikalla koko hääpäivän ajan, koko seurue selvisi häistä onnekkaasti ilman yhtäkään pistoa.

Mattsson pitää ampiaisepisodia yhtenä oman uransa mieleenpainuvimmista vihkimishetkistä. Yleensä hän joutuu ulkohäissä miettimään lähinnä sitä, kuuluuko oma ääni takariviin asti. Hän on kuitenkin oppinut, että häiden kaltaisissa juhlissa on syytä varautua kaikkeen.

Halusipa tai ei, häissä sattuu lähes aina jotain odottamatonta. Yleensä kommellukset ovat juuri sellaisia, joita muistellaan vielä vuosikymmeniä myöhemmin. Milloin lapsi ilmaantuu alttarille kesken vihkikaavan, milloin jonkun kännykkä pärähtää soimaan penkkiriveillä.

Jos hääpäivä ei suju tismalleen odotetusti, asian voi nähdä myös positiivisesti. ”Pieni virhe kaunistaa”, Mari Mattsson uskoo.

Niitäkin hetkiä on ollut, kun hääparin sormukset ovat unohtuneet keittiönpöydälle. Mattsson kertoo, että tähän mennessä sormukset on saatu aina lainattua joko omilta tai appivanhemmilta.

”Ei se homma siihen koskaan kaadu. Sormusrukouksen voi rukoilla sakastissa jälkikäteen.”

Toisinaan käy niin, että hääparin toinen osapuoli on myöhässä. Yleensä syy on inhimillinen, kuten liikenneruuhka. Tällaisissa tilanteissa Mattsson menee kertomaan juhlaväelle, mistä on kyse. Sillä on yleensä rauhoittava vaikutus.

Papin ammatissa yksi keskeisistä asioista on taito elää hetkessä ja lukea tilanteita. Kaikkea ei välttämättä edes huomaa.

Mattsson muistaa uraltaan tapauksen, jossa korkealla ollut kattovalaisin oli alkanut heilua kesken vihkimisen. Hän sai kuulla siitä vasta myöhemmin, vaikka jotkut kirkkovieraat olivat joutuneet jännittämään, putoaako valaisin päälle.

Kerran kävi niin, että hääparin lapselle tuli kesken vihkimisen ikävä vanhempiaan. Kun lapsi meni alttarille, vieraat pidättelivät hengitystään. Silloin Mattsson otti paikalle saapuneen mukaan vihkipuheeseen ja silitti tämän poskea. Tilanne laukesi, kun lapsi päätti lähteä takaisin istumaan penkilleen.

Tapaus on esimerkki siitä, että edes papin ei kannata tehdä valmiita oletuksia siitä, miten vihkitilaisuus etenee. Kaikkea ei voi ennakoida.

Mattsson kertoo, että etenkin vanhemmilla sukupolvilla saattaa olla kirkosta ja sen juhlaperinteistä vanhentunut mielikuva. Joskus pappia tullaan vihkimisen päätteeksi erikseen kiittelemään, jolloin samassa yhteydessä voi selvitä, että palautteen antaja on ollut kirkkohäissä viimeksi 1950-luvulla.

”Isovanhemmilta voi tulla sellaista ihmettelyä, että voiko asiat tehdä nykyään näin. Tilanteet ovat voineet olla vuosikymmeniä sitten vähän jäykempiä, ja papit ovat olleet erilaisia. Tämä ammatti on muuttunut paljon siitä. Nykyään saa tehdä enemmän oman persoonan kautta.”

Vihkikeskustelut saattavat joskus kestää useita tunteja. Mari Mattsson muistuttaa, että osa tarinoista jää hänen ja parien väliseksi eli juhlavieraille ei kerrota kaikkea.

21 vuotta naimisissa ollut Mattsson on sanonut sekä aviomiehelleen että kollegoilleen, että jos hänen suustaan alkaa joskus kuulua liian virallisen oloinen nuotti, siitä pitää tulla heti kertomaan. Omaa persoonaa ei pidä häivyttää pappeuden taakse – pikemminkin kannattaa tehdä päinvastoin.

”Ei ole mitään pappimuottia, josta tullaan selkä suorassa ulos Raamattu kädessä.”

Mattsson korostaa, että papit ovat tavallisia ihmisiä, joille sattuu virheitä siinä missä muillekin. Jos pastori esimerkiksi lausuu morsiamen tai sulhasen nimen väärin, asiasta kannattaa huomauttaa oitis.

Kirkkohäistä liikkuu yhä tarinoita, joissa kerrotaan hääparin nauttineen liikaa alkoholia, mutta Mattsonin mukaan kyse on urbaaneista legendoista. Esimerkiksi morsiamen ryöstöt ja polttariperinteet ovat muuttuneet hillitymmiksi.

Muuttuneet ovat myös kirkkovihkimiset. Koska päivä on monelle elämän kohokohta, siihen halutaan panostaa ilman pelkoa liian lyhyistä yöunista.

Vaikka moni varoo yhä puhumasta liian kovaan ääneen pyhässä paikassa, kirkossa saa Mattssonin mukaan myös nauraa ja taputtaa.

”Kirkko ei ole mikään erillinen saareke, jossa pitää käyttäytyä korrektisti ja varoa elämää.”

Perinteiden muutoksen huomaa usein viimeistään silloin, kun hääpari poistuu vastavihittynä pois alttarilta keskikäytävää pitkin. Silloin kirkossa saattaa soida vaikka Pulmuset-komediasarjan tunnusmusiikki.

On kuitenkin yksi asia, joka ei ole muuttunut: papin työssä hääparien jännityksen näkee ja kuulee aitiopaikalta. Jos vihkipari näyttää tuskaisen jännittyneeltä, Mattsson jakaa parhaan vinkkinsä, jonka oppi aikoinaan teatteriohjaajalta.

”Kannattaa heiluttaa varpaitaan. Kukaan ei näe sitä.”

Papit kertovat kesähäistä

Aija Pöyri, Leppävaaran seurakunnan pastori:

”Kesälauantaina oli tiivis ohjelma enkä älynnyt varata riittävästi aikaa siirtymiin. Helsinki oli täynnä ihmisiä, oli vielä jokin tapahtuma. Istuin Mannerheimintiellä taksissa, soitin epätoivoisena Helsingin tuomiokirkon suntiolle ja kerroin, että olen tulossa. Suntio välitti hääparille terveiset, että kaikki on ok mutta pappi saattaa olla vähän myöhässä. Toimituksesta myöhässä oleminen on niitä asioita, joita tässä ammatissa ei pitäisi tapahtua. Mutta ruuhka oli ruuhka ja oma arviointikykyni huono. Lopulta kipitin kirkon käytävää pitkin minuuttia vaille, ja hääväen päät kääntyivät. Tuumasin siinä: ’Ei ole vielä morsian, pastori tässä vasta, anteeksi, kohta aloitetaan.’ Se tuntui hymyilyttävän ihmisiä kovasti.”

Matti Kivilahti, Mänttä-Vilppulan seurakunta

”Olin vihkimässä paria erään juhlapaikan pihapiirissä. Päivä oli ollut kaunis, mutta ennen vihkimistä taivaanrannasta nousi tummanpuhuvia pilviä. Juhlapaikan isäntä hoputti, mutta päätin olla kiirehtimättä, koska tuumin, että juhla on heille ainutlaatuinen eikä olisi siksi asianmukaista hätäpäissä hötkyillä juuri sitä hetkeä, jota he ovat odottaneet – etenkin kun vihkiminen ei toimituksena kestä kovin kauan. Aloitimme hieman etuajassa. Pari hymyili, ja juhlaväki oli silmin nähden iloinen. Minä ainoastaan näin, kuinka pilvet tulivat lähemmäs ja lähemmäs. Jätin vihkipuheesta yhden kappaleen pois, mutta muuten mentiin kuten oli suunniteltu. Kysymysten kohdalla jyrähti, ja lopussa Herran siunauksen aikana alkoi tihuuttaa pieniä pisaroita. Siirryimme sisätiloihin, ja kun viimeinenkin oli päässyt sisään, alkoi kunnon kesäsade. Hääpari oli iloinen oltuaan autuaan tietämätön pilvistä ja saatuaan nauttia seesteisestä sinitaivaasta ja järvimaisemasta.”

Virpi Koskinen, Kannelmäen seurakunta:

”Oivallisesti järjestetyt yllätyshäät ovat jääneet erityisesti mieleeni. Syitä yllätyshäiden järjestämisiin on ollut monia: pariskunnat ovat halunneet suurissa herkkyyskertoimissa varmistaa juhliensa yksityisyyden, tai sitten he ovat halunneet vain yllättää läheisensä avioitumisellaan esimerkiksi toisen tilaisuuden yhteydessä. Kerran morsiuspari oli sopinut arkisen tapaamisen verukkeella isoäitiensä kanssa treffit kirkon eteen. Ohjasin juhlista tietämättömät mummit tutustumaan kirkkosaliin ja pyysin heitä istumaan alttarin läheisyyteen. Kerroin, että hetken päästä lapsenlapsenne ovat ilmoittaneet tulevansa paikalle. Kun kanttori alkoi soittaa häämarssia, mummien ilmeet olivat näkemisen arvoiset. Morsiuspari toteutti unelmansa pienistä häistä. Vastavihityt saivat mummeiltaan siunaukseksi lämpimät halaukset kera ilon kyynelten.”

”Luonnossa ja varsinkin yleisillä uimarannoilla pidettävissä vihkitilaisuuksissa voi ’luonto’ yllättää. Kerran rannalla selkäni takana vaelteli kesken toimituksen niukassa varustuksessa auringonpalvoja, jonka läsnäoloa en itse havainnut ja josta juhlaväki yritti parhaansa mukaan olla välittämättä. Tilanteen komiikalle naurettiin jälkeenpäin.”