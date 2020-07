Helsingin keskusta on haastava paikka tavarankuljettajalle.

Tiet ovat monin paikoin kapeita ja ahtaita. Erilaisia liikkeitä ja ovia on useita vierekkäin, mikä voi vaikeuttaa oikean toimituskohteen löytämistä. Usein sisäänkäynneillä on myös odottamattomia esteitä.

Kuljetusmatkan viimeiset metrit voivatkin olla kuriirille ne kaikkein vaikeimmat. Oikeaa kohdetta etsiessä voi kulua turhia minuutteja ja aiheutua ylimääräisiä päästöjä.

Nyt tavarantoimittajia pyritään auttamaan löytämään oikea ovi mahdollisimman helposti.

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium palkkasi tänä kesänä kaksikymmentä 15-vuotiasta kesätyöntekijää kartoittamaan kaupungin sisäänkäyntejä ja porttikäytäviä, jotta tavarajakelu sujuisi mahdollisimman jouhevasti.

Nuorten tehtävänä on kävellä kortteli kerrallaan ympäri Helsinkiä ja tallentaa logistiikkayritysten käyttöön sijaintitietoja eri ovista, porttikäytävistä ja sisäpihoista.

Oli kyseessä sitten kerrostalon rappukäytävän ovi tai liiketilan sisäänkäynti, kaikki kuljettajia helpottava tieto pyritään kirjaamaan ylös.

Kesätyöntekijät kartoittavat pääasiassa Helsingin kantakaupunkia, mutta jo aiemmin tietoja on tallennettu ympäri Helsinkiä. Tulevaisuudessa tavoitteena on kartoittaa koko kaupunki.

Onni Apilolle tämä on hänen ensimmäinen kesätyöpaikkansa. Kahden viikon pituisen pestin puoliväliin mennessä hän on kerännyt tietoja muun muassa Kampissa ja Jätkäsaaressa.

”Teemme tätä usein pareittain niin, että valitsemme yhden korttelin ja toinen lähtee kiertämään sitä toiseen ja toinen toiseen suuntaan”, Apilo sanoo.

Eerikinkadulla vastaan tulee porttikäytävä, jonka korkeusrajoitus on 2,6 metriä. Sen takana aukeaa tiivis sisäpiha, joka on suljettu autoilta puomilla. Sisäpihalta löytyy useita sisäänkäyntejä, joista yksi on samassa rakennuksessa olevan ravintolan takaovi.

Apilo ottaa ensin älypuhelimellaan kuvan, jossa porttikäytävä näkyy kokonaisuudessaan. Kuvan ja porttikäytävän osoitteen hän tallentaa kartoittamisessa käytettävään mobiilisovellukseen.

Sen jälkeen Apilo kirjaa ylös käytävän korkeusrajoituksen, tiedon puomista ja siirtyy sisäpihalle kuvaamaan loputkin ovet.

”Kaikki tämä on tärkeää tietoa logistiikkakuskille”, sanoo kesätyöntekijöiden ohjaaja, Forum Viriumin erityisasiantuntija Aapo Rista.

Työ on pikkutarkkaa ja sitä tehdessä tulee kiinnitettyä huomiota kaupunkitilaan eri tavalla kuin normaalisti.

”Yhtenä päivänä kaverin kanssa kaupungilla liikkuessani tuli katsottua sisäänkäyntejä ihan eri tavalla. Kiinnitin huomiota ovien numeroihin ja siihen, pääseekö jonnekin pyörätuolilla vai ei. Ei sellaisiin yksityiskohtiin normaalisti kiinnitä huomiota”, Apilo sanoo.

Onni Apilo on ensimmäisessä kesätyöpaikassaan kartoittamassa Helsingin sisäänkäyntejä.

Vähän matkan päässä kesätyöntekijä Laura Todorovic tallentaa tietoja Ølhus-olutravintolan ovelta.

Todorovic kuvaa oven ja syöttää sen osoitteineen sovellukseen. Sitten alkaa lisätietojen tallentaminen.

Ensin hän määrittelee, onko kyseessä yksityinen sisäänkäynti vai liiketila. Koska nyt kyseessä on ravintola, hän tarkistaa, näkyykö ovella aukioloaikoja.

Lisäksi sisäänkäynnistä on kirjattava ylös oven tyyppi eli onko kyseessä pääovi, sivuovi vai esimerkiksi rappukäytävän ovi.

Myös esteettömyyttä tarkkaillaan. Todorovic tallentaa sovellukseen tiedon, että sisäänkäynnillä on portaita, mutta ei liuskaa tai kaidetta, josta ottaa tukea.

Kesätyöntekijöiden kartoittamat tiedot tallennetaan myöhemmin mobiilisovelluksesta Open Street Map -tietokantaan, jonka avointa karttadataa voi kuka tahansa käyttää ja jalostaa omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Esimerkiksi Helsingin seudun liikenne (HSL) käyttää tietoja Reittioppaassaan.

Tallennettu aineisto viedään myös Gatesolve-testisovellukseen, jolla kuka tahansa aiheesta kiinnostunut voi kokeilla, miten opastus oikealle sisäänkäynnille voisi toimia.

”Kaikki tallennetut tiedot tarkistetaan vielä jälkikäteen, ettei niissä ole virheitä”, Aapo Rista kertoo.

Forum Viriumin erityisasiantuntija Aapo Rista on ohjaamassa kesätyöntekijöitä.

Tavoitteena on, että tietojen avulla pystyttäisiin vähentämään aikaa, joka kuriireilla kuluu oikean kohteen etsimisessä. Siten myös kuljetusautojen tyhjäkäynnin ja väärin pysäköimisen toivotaan vähenevän.

”Toivottavasti me pystymme tällä myös lieventämään tavarankuljettajien stressiä, että he eivät joutuisi olemaan kaduilla ihmisten ärsyyntymisen kohteena”, Rista sanoo.

Helsingissä liikkuu päivittäin valtava määrä tavaraa paikasta toiseen. Logistiikkaa hoidetaan niin erilaisilla ajoneuvoilla kuin polkupyörilläkin, joten jakeluliikenteen tarkkaa määrää on vaikeaa arvioida.

Helsingin kaupunki seuraa Helsingin niemen ylittävää autokantaa, ja arvion mukaan 10–15 prosenttia niemen päivittäin ylittävästä liikennemäärästä on tavaraliikennettä, kertoo kaupungin elinkeino-osaston yrityspalvelujen päällikkö Ulla Tapaninen. Syksyllä 2018 niemen rajan ylitti päivässä keskimäärin noin 185 000 autoa.

Tavaraliikenteen osuus kuitenkin kasvaa jatkuvasti.

”Vaikka ihmisten käytössä julkisen liikenteen osuus on saatu hyvään kasvuun, ei julkiseen liikenteeseen juurikaan siirretä tavaraa. Kokonaisliikenteestä jakelun suhteellinen osuus kasvaa koko ajan”, Tapaninen sanoo.

Forum Viriumin arvion mukaan tänä keväänä ruoan ja tavaroiden kotiinkuljetusten määrä on tuplaantunut.

Kesätyöntekijä Aava Taiha kuvaa porttikäytävää Eerikinkadulla.

Tapaninen uskoo loppumetrien tiedon helpottavan tavarankuljettajien työtä merkittävästi.

Helsingin kaupunki teetti vuonna 2015 asukaskyselyn, jossa selvitettiin jakeluliikenteen ongelmia.

Esiin nousivat muun muassa jakeluautojen parkkeeraaminen häiritsevästi jalkakäytäville, pyöräteille ja ajoradoille.

”Helsinkiläisiä kismittää, jos joku parkkeeraa jalkakäytävälle, vaikka jakelupaikka olisi aivan vieressä”, Tapaninen sanoo.

”Sitä paitsi jalkakäytävillä jakelu on laitonta, jos laillinen paikka löytyy vierestä.”

Viime syksynä logistiikan kehittämistarpeista järjestettiin myös kysely Helsingissä toimiville kuljetusyrityksille ja tavaran vastaanottajayrityksille. Kyselyyn vastanneista logistiikkayrityksistä jopa 85 prosenttia kertoi vapaan pysäköintipaikan etsimisen hidastavan tavaroiden jakelua erittäin usein tai melko usein.

Tapanisen mukaan yrityksiltä onkin tullut toiveita reittioppaasta, joka auttaisi oikeiden kohteiden löytämisessä.

”Vuosikausia jakelua tehneet kuskit tietävät täsmälleen, mistä kannattaa kääntyä ja mihin auton voi jättää, mutta paljon on myös kuskeja, jotka ovat ensimmäistä kesää liikenteessä eivätkä tiedä sisäänkäyntejä. Lisäksi uusia jakelualueita tulee koko ajan lisää”, hän sanoo.

Samaa mieltä on myös kuljetusyritys A2B:n toimitusjohtaja Tero Kakko.

A2B palvelee pääasiassa yritysasiakkaita. Kakon mukaan heidän kuljetuspalveluitaan käyttää päivittäin toistasataa asiakasta ja lähetyksiä on päivässä noin tuhat.

”Esimerkiksi isoissa lähiöissä kuljettajan työ helpottuu melkoisesti, jos hän näkee jostain nopeasti, missä oikea rappu on. Silloin ei tarvitse käyttää liikaa aikaa kohteen etsimiseen”, Kakko sanoo.

Ajan säästämisen lisäksi tiedot voivat mahdollisesti auttaa myös päästöjen vähentämisessä.

”Kun oikean jakelupaikan löytää helposti, ei tarvitse kiertää moottori päällä korttelia ympäriinsä.”

A2B on mukana myös Forum Viriumin kokeilussa, jossa ympäristöhaittoja pyritään vähentämään pyöräilyn pikatie Baanan varrelle avatun lähijakelukeskuksen avulla.

Keskuksen ideana on, että pilotissa mukana olevat kuljetusyritykset tuovat paketteja jakelukeskukseen, josta ne koordinoidaan matkaan vähäpäästöisten kuljetusvälineiden, kuten sähköpyörien, avulla.

Siten jokaisen yrityksen ei tarvitse ajaa ruuhkaiseen keskustaan omilla ajoneuvoillaan.

Kalle Utter käy kokeilemassa, onko Simonkadulla oleva ovi avoin vai lukittu.

Vaikka Forum Viriumin kesätyöntekijöiden työ ehkä auttaa kuljetusyrityksiä tekemään työnsä tehokkaammin, kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä innoissaan sisäänkäyntien kuvaamisesta.

Yrjönkadulla Israelin suurlähetystön edessä kesätyöntekijän Kalle Utterin työ keskeytyy, kun ovesta astuu ulos kaksi tummiin pukeutunutta henkilöä tiedustelemaan, mitä hän oikein tekee.

”Näin on käynyt aiemminkin, kun kuvasin yhden pankin ovea”, Utter kertoo.

Tällaisia tilanteita varten kaikilla kesätyöntekijöillä on mukanaan lappu, jossa kerrotaan heidän työtehtävästään englanniksi ja suomeksi.

Lopulta he pääsevät yhteisymmärrykseen ja Utter pääsee jatkamaan rauhassa matkaa. Kesätyöpätkää on neljä päivää jäljellä ja Helsinkiä vielä iso osa kartoittamatta.