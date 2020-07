Lahdenväylän kolareille altis tieosuus Porvoonväylän ja Kehä I:n välillä on menossa kokonaan uusiksi lähivuosina. Parhaillaan Helsingin kaupunki ja Väylävirasto suunnittelevat tielle lisäkaistoja ja eritasoliittymien uusimista.

Sunnuntaina tapahtunut ketjukolari oli vain yksi monista kolareista, joita tällä parin kilometrin osuudella tapahtuu vuosittain. Sunnuntaina neljä autoa kolaroi tieosuudella sillä seurauksella, että kaksi ihmistä vietiin sairaalahoitoon.

HS:n uutisarkistosta ilmenee, että sama kohta Lahdenväylästä on toistuvasti kolariuutisten tapahtumapaikka.

Viime vuoden syyskuussa kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat niin, että kaksi ihmistä päätyi sairaalaan. Kolme vuotta sitten ketjukolarissa samalla tieosuudella loukkaantui 11 ihmistä. Seitsemän autoa rutistui ketjukolarissa vuoden 2017 kesäkuussa.

Paikka erottuu myös Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuuksien tilastoissa. Vuosina 2011–2015 tieosuudella tapahtui yhteensä 99 onnettomuutta, joista 20 oli henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia.

Perusongelma Lahdenväylän tällä tieosuudella on, että liian monta liittymää kohtaa toisensa liian lyhyellä matkalla. Etelän suuntaan ajettaessa Porvoonväylän liikenne purkautuu kaistalle, joka jatkuu suoraan Kehä I:lle.

Jos autoilija haluaa matkustaa keskustan suuntaan, hänen pitää vaihtaa kaistaa vasemmalle. Samanaikaisesti Lahdenväylältä tulijat pyrkivät omassa kulkusuunnassaan oikealle kohti Kehä I:tä.

Samantyyppistä kiivasta kaistojen vaihtoa tapahtuu myös pohjoiseen suuntautuvassa liikenteessä ennen Porvoonväylän liittymää.

Sunnuntaina tilannetta hankaloitti HS:n saaman lukijapalautteen mukaan myös kaivutyömaa Kehä:llä, jolloin kehätieltä oli yksi kaista poissa käytöstä ja ramppi ruuhkautui.

Lahdenväylälle suunnitellaan uutta eritasoliittymää Kehä I:n ja Porvoonväylän liittymien välille sekä lisäkaistoja ja lisäramppeja Kehä I:n ja Kehä III:n välille. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta sekä avata kulkuyhteyksiä Malmin lentokentän asuntorakentamisen vuoksi.

Kohti Kehä I:stä suunnistaville Lahdenväylää etelään ajaville autoilijoille erkanisi ramppi jo Porvoonväylän pohjoispuolella. Vastaavasti pohjoiseen kohti Porvoonväylää suunnistaville Lahdenväylän autoilijoille erkanisi oma ramppiyhteys nykyisen tiealueen itäpuolella.

Ilmasillaksi nimetty autoliikenteen silta yhdistää Kivikonlaidan ja Tattariharjuntien toisiinsa. Ilmasillantieltä suunnitellaan uusia ramppeja ja kaistoja pitkin ajoyhteydet Lahdenväylälle etelän ja pohjoisen suuntaan sekä Porvoonväylälle.

Lahdenväylän yli suunnitellaan myös uutta puistosiltaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Rakennustöiden aloituksesta ei ole tehty päätöksiä, mutta tiesuunnitelmien on määrä valmistua ensi syksyn aikana.