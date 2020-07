Malmin lentokentän asemarakennus on suojeltu.

Vuosikausia jatkunut kiista Helsingin Malmin lentokentästä on tullut vaiheeseen, jossa kumpikaan kiistan osapuolista, Helsingin kaupunki sekä Malmin lentokenttäyhdistys, ei voi kuin odottaa.

Lentokenttäyhdistys ry:n vuokrasopimus kaupungin kanssa päättyi viime vuoden lopussa, kun Helsinki irtisanoi sopimuksen. Tavoitteena oli ryhtyä toimenpiteisiin lentokenttäalueen vapauttamiseksi kaupungin hallintaan. Malmin kentän paikalle on suunnitteilla asuinalue.

Irtisanominen kuitenkin riitautettiin.

Helmikuun puolivälissä annetun käräjäoikeuden välipäätöksen mukaan kaupungilla ei kuitenkaan ole oikeutta takavarikoida yhdistyksen omaisuutta tai häätää yhdistystä ennen kuin asiasta on päätetty oikeudessa.

Aiemmin kaupunki oli vaatinut yhdistykseltä 92 000 euron suuruista sakkoa vuokrasopimuksen rikkomisesta. Kaupunki olisi halunnut takavarikoida yhdistykseltä sakon suuruisen omaisuuserän.

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on päättänyt, että koneet saavat lentää Malmin kentällä kunnes vuokrasopimuksen päättymisestä on lainvoimainen päätös.

Tänäkin kesänä Malmin kentältä lentää koneita entiseen tapaan, eikä mikään toistaiseksi kieli lentotoiminnan hiipumisesta. Kentälle noustaan ja laskeudutaan päivän aikana kaikkiaan noin 200 kertaa.

Sen jälkeen kun koronan takia asetettuja matkustusrajoituksia on taas purettu, Malmilla on nähty myös ulkomaisia koneita. Malmille lennetään ulkomailta yleisimmin Virosta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Saksasta.

”Koronan aikaan olimme hetkittäin Suomen vilkkain kenttä, vaikka maalis-huhtikuussa olikin hiljaisempaa”, sanoo Malmin lentokentän päällikkö Gun Gustavsson.

Kesää kohden lentotoiminta on sesongille ominaisesti vilkastunut.

”Malmille lentää esimerkiksi kansainvälisiä ilmakuvausfirmoja, turisteja, liikemiehiä ja joitain yksityisiä kuljetuksia”, Gustavsson sanoo.

Helsinki on lentotoiminnan jatkumista vastaan.

”Kun vuokrasopimus on irtisanottu, kentällä tapahtuva toiminta on maanomistajan tahdon vastaista”, kommentoi Helsingin kaupungin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen.

Seuraavia etappeja pitkässä taistossa on näillä näkymin kaksi:

Malmin lentokentän kohtalosta päättävän oikeudenkäynnin yhteydessä linjataan kiireellisesti siitä, voiko kaupunki käskeä yhdistystä lopettamaan toimintansa kentällä.

Tarkkaa aikataulua oikeudenkäynnin ajankohdasta ei ole. Manninen kertoo, että viimeisimmän tiedon mukaan oikeuden päätös voisi tulla alkusyksystä. Varmaa tämä ei kuitenkaan ole.

Toinen päätös koskee esityksiä suojella alue rakennusperintölain nojalla. Sekä kaupunki että ely-keskus ovat katsoneet, että kentän kulttuurihistorialliset arvot – Malmin tapauksessa esimerkiksi terminaalirakennukset ja kiitoradat – voidaan säilyttää kaavoituksen turvin. Tämä ei kuitenkaan koske lentokenttätoimintaa.

Asiasta on valitettu, ja nyt ympäristöministeriö käsittelee asiaa.

Ely-keskus on määrännyt alueelle rakennussuojeluun liittyvän vaarantamiskiellon, joka on voimassa kunnes ministeriöön tehdyt valitukset on lopullisesti käsitelty ja ratkaistu.

Kaupunki suunnittelee Malmin lentokentän paikalle asuinaluetta, joka ulottuisi myös lähialueille.

Lue lisää: Uudet havainnekuvat paljastavat, minkälainen asuinalue Malmin lentokentän päälle on tulossa

Rakentaminen on viimeisimpien suunnitelmien mukaan tarkoitus aloittaa jo tänä vuonna. Ensimmäisenä pitäisi tehdä esirakentamista valmistelevia toimenpiteitä eli muun muassa erilaisia maaperän kunnon tutkimuksia.

”Tutkimuksia ei voida tehdä, jos kentällä on lentotoimintaa samaan aikaan. Se on liian vaarallista”, Manninen sanoo.

Malmin lentokentän vanha hangaari eli lentokonehalli kuvattuna marraskuussa 2018.

Malmin lentokentän asemarakennus on suojeltu.