Helsingin Diakonissalaitoksen päiväkeskus Hirundo muuttaa elokuussa Alppikadulta uusiin tiloihin Vallilaan Inarintielle.

Päiväkeskuksen nykyinen tila on huonokuntoisessa kerrostalossa Diakonissalaitoksen korttelissa. Yksikön johtaja Borislav Borisovin mukaan talo on palvellut monissa tehtävissä, ja se on nyt purkukunnossa.

Uusissa tiloissa Inarintiellä oli joitakin vuosia hostelli, mutta talo on Borisovin mukaan ollut viime ajat tyhjillään.

”Teemme täällä vähän remonttia. Palo-ovet pitää asentaa ja huoneisiin tuoda sänkyjä”, Borisov kertoo.

Päiväkeskus Hirundo on tarjonnut palveluita Euroopan liikkuvalle väestöllä, lähinnä romaneille jo kymmenen vuoden ajan eri osoitteissa. Toiminta alkoi Pääskylänrinteessä, siirtyi sitten Itäkeskukseen ja vuodesta 2018 lähtien päiväkeskus on toiminut Alppikadulla. Kävijöitä on päivittäin arviolta 50.

Keskuksessa voi laittaa ruokaa, käydä suihkussa ja pestä pyykkiä. Työntekijät auttavat arjen asioiden kuten työlupien hakemisessa.

Borisovin mukaan romaneita on saapunut Suomeen vähemmän kuin viime kesänä. Koronatilanne on pelästyttänyt väkeä.

”Nyt täällä on lähinnä heitä, jotka myyvät Iso Numero -lehteä”. Borisov sanoo.

Päiväkeskus Hirundo muuttaa Inarintielle Vallilaan.

Vallilaan on muuttamassa päiväkeskuksen lisäksi myös liikkuvan väestön ja paperittomien hätämajoitus, joka on palvellut ihmisiä talviaikaan. Koronatilanteen vuoksi hätämajoitusta on nyt ollut tarjolla poikkeuksellisesti myös kesällä. Alppikadulla hätämajoituspaikkoja on ollut 200.

Diakonissalaitoksen omassa korttelissa Alppikadulla suunnitelmat purettavan rakennuksen tilalle nousevasta talosta ja sen toiminnasta ovat vielä hautumassa. Johtaja Tuija Åstedt sanoo, että Diakonissalaitoksen kiinteistöyksikkö valmistelee purkua ja suunnittelee uutta.

Diakonissalaitos on toiminut Alppikadun korttelissa 122 vuotta. Korttelissa on useita rakennuksia eri vuosikymmeniltä.

Diakonissalaitos on siellä muun muassa tarjonnut asunnottomille mahdollisuuden omaan kotiin. Asunnottomilta ei vaadita lupausta täydellisestä raittiudesta. Diakonissalaitos katsoo, että asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita.