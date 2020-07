Alko avaa uusia myymälöitä syksyllä pääkaupunkiseudulle. Elokuussa Alko aloittaa Myllypurossa ja syyskuussa Jakomäessä.

”Myllypuro ja Jakomäki on tunnistettu alueiksi, joilla ei ole vielä palveluamme ja jotka ovat saavutettavuuden kannalta hyviä”, sanoo Alkon aluepäällikkö Tatu Vanninen.

Vanninen kertoo, että Alkot pyritään sijoittamaan paikkoihin, jotka ovat luontaisten asiakasreittien varsilla. Siksi Alkon myymälät on usein sijoiteltu ruokakauppojen yhteyteen.

Myllypurossa uusi Alko tulee Myllypuron ostoskeskukseen S-marketin läheisyyteen. Jakomäen myymälä rakennetaan K-Supermarketin yhteyteen osoitteeseen Jakomäentie 1.

Vannisen mukaan yhteistoiminnasta on etua, sillä pullojen ja tölkkien kierrätys, jätehuolto sekä parkkipaikat ovat kauppojen kanssa yhteiset.

Sijoitteluun vaikuttavat myös hyvät kulkuyhteydet sekä kysyntä alueella. Esimerkiksi Myllypuroon viime vuonna rakennettu Metropolia-ammattikorkeakoulun kampus toi alueelle noin 6 000 uutta opiskelijaa ja 500 työntekijää.

”Se oli yksi tärkeä tekijä”, Vanninen sanoo.

Vannisen mukaan paikkojen etsinnässä pohditaan sitä, että myymälän ympäristöä on helppo seurata. Alkot eivät Vannisen mukaan lisää järjestyshäiriöitä.

”Järjestyshäiriöiden ehkäiseminen otetaan huomioon jo myymälän sijoittelusta alkaen.”

Turvallisuutta edistetään Vannisen mukaan myös rakentamalla myymälät pieniksi, sillä pientä tilaa on helpompi hallita.

Myös vartioinnilla ja henkilökunnan kouluttamisella lisätään turvallisuutta.

Jakomäen uuteen, 4. syyskuuta avattavaan myymälään tulee noin 400 tuotteen valikoima. Myös verkosta tilaaminen on mahdollista, ja tilaus on haettavissa mistä tahansa myymälästä. Alkon verkkokaupassa on yli 10 000 tuotetta.

”Meille on tärkeää, että valikoimassamme on laaja kirjo tuotteita eri puolilta maailmaa. Jakomäen myymälään tulee noin 225 viiniä, panimotuotteita 50 ja väkeviä 125”, kertoo Vanninen.