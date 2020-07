Hakaniemenrannassa on tehty koekairauksia kesäkuusta lähtien. Tutkimuksilla valmistaudutaan eri rakennushankkeisiin muun muassa uuden sillan rakentamiseen Hakaniemessä.

Hakaniemenrannassa on runsaan kuukauden verran etsitty Helsingin alla lymyävää peruskalliota. Tulostakin on syntynyt, vaikka rantaviiva on muotoutunut vuosien saatossa merta täyttämällä. Louhekasat ulottuvat veden alla noin 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

”Siellä on isoja lohkareita, ja niiden alla savea ja silttiä sekä muuta hienojakoista maa-ainesta, jonka varaan ei voi tehdä perustuksia. Me olemme kairanneet peruskallioon asti”, sanoo projektipäällikkö Lauri Turunen Rambollin maastotutkimusyksiköstä.

Konsulttiyhtiö Ramboll tekee tänä kesänä 200 kairausreikää Kruununhaan, Hakaniemenrannan ja Merihaan edustalla sekä osittain myös katualueilla. Maaperätutkimuksilla valmistaudutaan Hakaniemeä mullistavaan rakennusurakoiden sarjaan, joka voi alkaa jo ensi vuonna.

Useiden eri kohteiden lupa- ja kaavoituskäsittely on vielä kesken. Seuraavien vuosien aikana itäiseen kantakaupunkiin rakennetaan useita siltoja ja katuosuuksia sekä valmistaudutaan pikaraitiotien rakentamiseen Hakaniemestä Korkeasaaren kautta Laajasaloon.

Ensimmäisenä näkyvänä työnä on alkamassa mittava putkiensiirtourakka, jolla valmistaudutaan vanhan ja huonokuntoisen Hakaniemensillan korvaamiseen uudella sillalla.

Kruunusiltojen projektinjohtaja Ville Alajoki pitää näpeissään tätäkin urakkaa, koska pikaraitiotietä varten valittu tiimi tekee Kalasatamaan kurkottavan Merihaansillan lisäksi myös Hakaniemensillan sekä vastaa Merihaan ja Hakaniemenrannan katujen laajasta rakennusurakasta.

Alajoki arvioi, että putkisiirtoihin päästään ensi vuonna. Jos lupakäsittely sujuu vesioikeudessa kitkatta, Hakaniemensillan rakentaminen voisi alkaa vuonna 2022.

”Uuden Hakaniemensillan rakentaminen kestää kaksi vuotta ja sitten vasta päästään purkamaan vanhaa siltaa pois, kun liikenne voi siirtyä uudelle sillalle. Vasta tämän jälkeen päästään rakentamaan katualueita, joiden päälle lopulta asennetaan pikaraitiotien kiskot”, Alajoki listaa.

Katualueet menevät koko lailla uusiksi Hakaniemenrannan ja Haapaniemenkadun välisellä alueella, koska uusi silta on vanhaa siltaa olennaisesti matalampi. Vanhat rampit nousevat nyt useiden metrien korkeuksiin.

Merihaansiltaa päästään tekemään vuoden 2024 puolivälissä, kun hiilen laivakuljetukset Hanasaaren voimalle päättyvät.

Alajoki laskee, että Kruunusiltojen hankkeessa tehdään itse asiassa viisi siltaa, koska pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden käyttämä Näkinsiltakin menee uusiksi.

Kruunusiltojen jo kilpailutetussa osuudessa kaupungin kumppaneita ovat YIT sekä NRC Group Finland ja kolme suunnitteluyhtiötä Ramboll Finland, Sweco ja Sitowise.

Kruunusiltojen kahden pisimmän sillan rakentamisesta järjestetään erillinen tarjouskilpailu, joka ratkennee ensi vuonna. Kalasatamasta Korkeasaareen ulottuva silta on saanut nimekseen Finken eläintarhan ensimmäisen jääkarhun mukaan.

Yli kilometrin mittainen Kruunuvuoren silta kulkee Korkeasaaresta Kruunuvuoren uuden asuinalueen kautta Laajasalon itärannalle.

Tavoitteena on, että uusi pikaraitiotie avautuisi vuonna 2026, mutta aikataulu tarkentuu ensi vuoden aikana.