Helsingin kaupunki on joutunut vetoamaan kaupunkilaisiin uhanalaisen vuollejokisimpukan puolesta.

Kaupungin tietoon on tullut, että ainakin Tapaninvainion uimarannalla Vantaanjoen varrella simpukoita on häiritty. Simpukoita on esimerkiksi sukellettu joesta ylös ja rannalla ne on rikottu.

Tapaninvainion uimarannan tapauksessa asialla olivat nuoret. Häiritseminen tapahtui ilta-aikaan, jolloin uimavalvojaa ei rannalla enää ole.

Nyt kaupunki on tilannut uimarannoilleen kylttejä, joissa muistutetaan vuollejokisimpukan uhanalaisuudesta.

”Vuollejokisimpukka kuuluu EU:n luontodirektiivin tiukasti suojeltaviin lajeihin. Sillä on samanlainen status kuin liito-oravalla”, kertoo Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja Tuomas Lahti.

Vuollejokisimpukoita tavataan Vantaanjoessa epätavallisen runsaasti.

”On ilahduttavaa, että meillä on simpukoita ennätyksellisiä määriä”, Lahti sanoo.

Vantaanjoki on EU:n Natura 2000 -hankkeeseen kuuluva suojelukohde juuri vuollejokisimpukan takia. Natura 2000 -hankkeen tarkoitus on suojella luonnon monimuotoisuutta.

Vuonna 2009 tehdyn arvion mukaan Vantaanjoessa on vuollejokisimpukoita 80 kilometrin pituisella matkalla jopa noin kolme miljoonaa kappaletta.

Lahden mukaan muutaman simpukan katoaminen ei hetkauta kantaa kokonaisuudessaan. Hän painottaa kuitenkin, että simpukoiden häiritseminen on ehdottomasti kielletty.

Yksittäisen simpukan suojeluarvo on 50 euroa.

Vuollejokisimpukat on otettu huomioon myös Raide-Jokerin rakentamisen suunnittelussa. Ennen rakennustöitä Vantaanjoen alueella vuollejokisimpukat siirrettiin muualle, jotta rakentamisesta ei aiheutuisi niille haittaa.

Vantaanjoessa tavataan myös muita simpukkalajeja, ja jotkut saattavat kerätä simpukoita syötäviksi.

Lahden mukaan simpukoiden poimimista Vantaanjoesta tulisi kuitenkin välttää, sillä asiaan vihkiytymätön ihminen tuskin erottaa vuollejokisimpukkaa muista vähemmän uhanalaisista lajeista.