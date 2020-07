Stockmannin kylttimuutoksesta syntynyt tuohtumus kertoo tavaratalon ainutlaatuisesta asemasta Helsingin kaupunkikuvassa. Näin arvioi Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja brändiasiantuntija Pekka Mattila.

HS kertoi keskiviikkona, että sosiaalisessa mediassa Stockmannin uusi kyltti on saanut suorastaan tyrmäävän vastaanoton. Tavaratalon ikonisen lipan kyltti on vaihdettu #meidänstocka -kyltiksi.

Facebookin Puskaradio Helsinki -ryhmässä uusi kyltti on tuomittu muun muassa ”ihan hirveäksi”,”järkyttäväksi”, ”mauttomaksi” ja ”rumaksi”.

Mattilan mukaan #meidänstocka-tekstin idea on onnistunut.

”Häshtägillä vedotaan yhteiseen matka. Se on verkkotunnisteena hyvä, vedotaan siihen, että Stockmannin brändin omistavat kaupunkilaiset, ja on yhteinen tehtävä tai jopa velvollisuus pelastaa Stockmann”, Mattila sanoo.

Sen sijaan itse tavaratalon kyltin vaihtaminen ei Mattilan mukaan ole kovin toimiva ratkaisu. Asiasta syntyneen keskustelun laajuus kertoo hänen mukaansa siitä, että Stockmanniin latautuu edelleen paljon odotuksia ja tunteita.

Odotukset ja tunteet pohjautuvat Mattilan mukaan ainakin neljään asiaan. Ensinnäkin Stockmann on kaupunkikuvallisesti tärkeä.

”Keskusta lasketaan edelleen Stockasta.”

Pekka Mattila.

Toiseksi itse lippa on jo itsessään ikoninen. Stockan kellon alla tapaamista voi pitää instituutiona. Mattila nostaa esiin sen, että Helsingissä ei myöskään ole muita samanlaisia tekstipainotteisia ikoneita, kuin lipan päällä oleva kyltti.

Kolmanneksi Stockmannin olemassaolo on Mattilan mukaan merkki kaupunkilaisesta elämäntavasta.

”Se on ainoa mannermainen tavaratalo Suomessa. Siihenhän kampanjalla juuri yritetäänkin iskeä, että sen ei saa antaa mennä nurin.”

Stockmann herättää Mattilan mukaan lisäksi vahvoja henkilökohtaisia tunteita. Se liittyy elämän siirtymäriitteihin, sillä tärkeät hankinnat on usein tehty juuri siellä: ylioppilasjuhliin ja häihin on haettu puku Stockmannilta.

Mattila huomauttaa, että mielenkiintoista some-keskustelussa on ollut se, että kyltin paheksunta ei tunnu olevan sukupolviasia. Harmistuneita on yhtä lailla nuorissa kuin vanhoissa.

Keskeinen ongelma kyltin vaihtamisessa on Mattilan mukaan se, että talouskriisin keskellä Stockmann on viestinyt arvostavansa tavaratalon historiaa ja haluavansa kunnioittaa sitä.

”Ei ole kovin loogista, että ikonista tunnusta arvostetaan, mutta kuitenkin halutaan muuttaa se”, Mattila sanoo.

Ikonisten kaupunkitilojen muutos on herättänyt Helsingissä vahvoja tunteita aiemminkin. Järkytystä on aiheuttanut muun muassa Bulevardilla sijaitsevan legendaarisen kahvila Ekbergin kahden vuoden takainen täysremontti, jossa yli 100-vuotias sisustus laitettiin täysin uusiksi.

Porua on syntynyt myös silloin, kun Alvar Aallon ja Eliel Saarisen suunnittelemiin tiloihin on kajottu.

Saarisen suunnittelema, Rautatieaseman perinteikäs ravintola Eliel muuttui vuonna 2014 Burger Kingiksi, ja Akateemisen kirjakaupan alakertaan avautui Starbucks-kahvila vuonna 2013. Kirjakaupassa oli Aallon suunnittelemat kirjalaivat, jotka vaihdettiin halvempiin versioihin.

Lue lisää: Ekberg, Eliel, Akateeminen, apteekit – ”Suomessa on liikaa muutoshalua”, moittii arkkitehti Roy Mänttäri

Mattilan mukaan Helsingissä ei kuitenkaan ole muutettu perinteisiä kaupunkitiloja tai brändejä erityisen voimallisesti.

”Meillä on itse asiassa aika paljonkin julkisia tiloja, jotka kaipaisivat freesausta. Helsingissä muutoksia tapahtuu harkiten.”

Mattilan mukaan julkinen kiukustuminen kannattaisi nähdä voimavarana.

”Se kertoo, että niistä brändeistä välitetään. Jos keskiverto pörssiyhtiö päivittää logonsa, ketä se kiinnostaa? Ei ketään.”

Myös Stockmann on leikitellyt ilmeellään ennenkin. Vuoden 2018 naistenpäivänä tavaratalo vaihtoi kylttinsä ”Stockwomanniksi”. Vuonna 2015 kyltti muuttui muotoon ”Brooklynn”, kun Stockmannilla on käynnissä kampanja, jossa oli tarkoitus tuoda tavarataloon New Yorkin trendikaupunginosan tunnelmaa. Kyltti on myös muuttunut Pride-juhlaviikolla sateenkaaren väriseksi.

Stockmann kamppailee parhaillaan taloudellisessa ahdingossa.

Huhtikuun alussa Stockmann hakeutui yrityssaneeraukseen, kun koronaviruskriisi romahdutti tavaratalojen myynnin ja jo ennestään vaikeassa taloustilanteessa olevan yhtiön talouden.

Huhtikuun lopussa Stockmann pohti Helsingin tavaratalokiinteistönsä myyntiä.