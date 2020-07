Espoon kaupungin rooli sen tiloja siivonneiden työntekijöiden hyväksikäytön jatkumisessa on herättänyt kysymyksiä.

HS kertoi heinäkuussa laajassa jutussa siivousalan työntekijöiden riistosta. Jutussa käsiteltiin myös SMC-yritystä, joka siivosi Espoon päiväkoteja ja kouluja vuosikymmenen ajan. Yrityksen pyörittäjiä Ibrahim al-Beaaj’a ja Mira Henrikssonia epäillään muun muassa ihmiskaupasta.

Espoo myönsi SMC:lle useita siivoussopimuksia vuosien ajan.

Vuonna 2018 Espoo myönsi yritykselle uuden sopimuksen. Pari kuukautta sen jälkeen kaupunki teki hankintaoikaisun ja sulki SMC:n ulos kilpailutuksesta. Espoo irtisanoi loput seitsemän yrityksen voimassaolevaa sopimusta viime vuonna.

Hankintajohtaja Ari Erkinharju on sanonut kaupungin puuttuneen yrityksen toimintaan, kun sille alkoi tulla tietoa ”epäselvyyksistä”.

Yritys toimii nykyään nimellä SMC Palvelut. Aiemmin sen nimi oli Super Moon Cleaning.

Epäselväksi on jäänyt se, miksi Espoo jatkoi sopimusten myöntämistä SMC:lle senkin jälkeen, kun yritystä edustavien henkilöiden harjoittama hyväksikäyttö oli jo tullut sen tietoon.

Jo vajaa kymmenen vuotta sitten työsuojelu­viranomainen teki Super Moon Cleaningista useita esitutkintailmoituksia muun muassa epäillystä syrjintärikoksesta, työaikasuojelu­rikoksesta, luvattomasta ulkomaisen työvoiman käytöstä ja kahdesta kiskonnan­tapaisesta työsyrjinnästä.

Lisäksi työsuojelu­viranomainen katsoi, että yhtiö rikkoo työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja syrjinnän kieltoa.

Vuonna 2012 viranomainen kuvaili esitutkintailmoituksessa yhtiön toimintamallia näin: ”Työsuojeluviranomainen katsoo, että Super Moon Cleaning Oy:n toiminta kokonaisuutena perustuu ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytölle”.

Espoon kaupunki on pyrkinyt selventämään, miksi se on vuosien ajan myöntänyt siivoojiaan hyväksikäyttävälle yritykselle sopimuksia. Pelkästään vuosina 2016–2019 Espoon kaupunki osti SMC:ltä siivouspalveluja yhteensä 1,9 miljoonalla eurolla.

Kaupunki selitti tilannetta viime viikolla julkaistussa tiedotteessaan. Tiedotteen yleisviesti on, että Espoo on puuttunut havaitsemiinsa ongelmiin heti kun se on ollut mahdollista.

”Kuten aikaisemmin olen todennut, Espoon kaupungin hankintayksikkö sai vasta vuonna 2017 käyttöönsä tietoa, jonka perusteella se pystyi arvioimaan SMC Palvelut Oy:n harkinnanvaraista poissulkemista. Ryhdyimme heti toimiin”, hankintajohtaja Erkinharju kertoo tiedotteessa.

Tiedotteessa todetaan, että Super Moon Cleaning Oy ja SMC Palvelut Oy ovat juridisesti erillisiä yrityksiä. Kaupunki toteaa, että se ”reagoi työntekijä­velvollisuuksien laiminlyönteihin” ja irtisanoi kaikki Super Moon Cleaningin kanssa tehdyt sopimukset päättymään vuonna 2012.

Super Moon Cleaning meni konkurssiin vuonna 2013. Espoo alkoi myöntää al-Beaaj’n ja Henrikssonin uudelle yritykselle, SMC Palvelut Oy:lle, sopimuksia heti seuraavana vuonna.

”Espoon kaupunki tarkisti siivouspalveluiden kilpailutusten yhteydessä yritysten ja niiden avainhenkilöiden rikosrekisteriotteet, joissa ilmenee sakkoja vakavammat tuomiot”, tiedotteessa todetaan.

”Vaikka kyseisten yritysten taustalla ovat olleet osittain samat avainhenkilöt, hankintalain mukaisia poissulkemisperusteita ei ole SMC Palvelut Oy:n kohdalla ilmennyt. Hankintalain mukaisesti Super Moon Cleaning Oy:stä saatuja tietoja ei ole voitu käyttää arvioitaessa SMC Palvelut Oy:n soveltuvuutta palvelutuottajaksi.”

Kun SMC Palvelut osallistui Espoon kilpailutukseen vuonna 2014, toimitusjohtajan sijaisena toimi Mira Henriksson.

Super Moon Cleaningilla ja SMC Palveluilla on siis ollut sama avainhenkilö. Henriksson on myös merkattu tarjouksissa SMC Palveluiden edustajaksi. Vuoden 2014 tarjouksessaan yritys mainitsee lisäksi tarjouskilpailun yhteyshenkilöksi al-Beaaj’n, joka pyöritti Super Moon Cleaningia yhdessä Henrikssonin kanssa.

HS kysyi Espoon kaupungilta, miksi SMC Palveluille myönnettiin sopimuksia, vaikka sillä oli sama avainhenkilö kuin Super Moon Cleaningilla ja toimintaa jatkoivat samat henkilöt.

Hankintajohtaja Erkinharju sanoo, ettei hän osaa sanoa, miten asiaa on harkittu, koska hän on tullut kaupungille töihin vuonna 2016. Aiemmin Erkinharju on todennut HS:lle, ettei yritystä voida sulkea pois kilpailutuksesta ”ihan joka risahduksesta” tai ”huhupuheiden” nojalla.

Kaupungin tilapalveluiden toimitusjohtaja Maija Lehtinen kertoo sähköpostitse, että ”silloin tehtyjen selvitysten ja tiedon mukaan päädyttiin hankinta-asiantuntijoiden ja -lakimiesten kanssa ratkaisuun, että sillä hetkellä olleilla tiedoilla ei ollut mahdollista sulkea uutta yritystä (eri yritys kuin Super Moon Cleaning) pois kilpailutuksesta”.

Espoo on tiennyt jo vuosikymmen sitten, että moni villi yritys pyrkii siivoamaan sen tiloja. SMC oli niistä vain yksi. Vuonna 2011 HS kertoi laajasta rikostutkinnasta, joka koski pariakymmentä yritystä.

Lehtinen ei osaa kertoa tarkemmin, mihin kanta perustuu, vaan kehottaa tiedustelemaan asiaa hankintayksiköstä. Lehtisen mukaan SMC Palveluiden valvontaa ”tehostettiin” alusta alkaen. Hän myös kertoo, että yritys itse, ei Espoon kaupunki, on vastuussa työntekijöiden riistosta.

HS kysyi johtavilta hankintalain asiantuntijoilta näkemystä Espoon kaupungin väitteeseen, että se ei voinut sulkea SMC:tä pois kilpailutuksista. Asiantuntijoiden mukaan väite on oikeudellisesti vähintäänkin kyseenalainen.

Hankintalaki uudistui vuonna 2017, eli monet SMC Palveluiden kanssa tehdyt sopimukset tehtiin vanhan, vuoden 2007 hankintalain nojalla.

Jo tuolloin voimassa olleen hankintalain mukaan tarjoaja voidaan sulkea pois, jos sen voidaan osoittaa syyllistyneen ”vakavaan virheeseen”. Vakavaan virheeseen ei ylipäätään tarvita rikosepäilyä. Mikä tahansa tarpeeksi moitittava menettely, joka kyseenalaistaa tarjoajan luotettavuuden ja jonka hankkija voi näyttää toteen, riittää.

Esimerkiksi Aalto-yliopiston kilpailuoikeuden professori Petri Kuoppamäki arvioi HS:lle, että toistuvia työsuojeluviranomaisen huomioita lain ja työehtosopimuksen rikkomisesta voi käyttää poissulkuperusteena, etenkin jos toiminta on selvästi järjestelmällistä.

Harkinnassa voidaan ottaa huomioon myös yrityksen johto- tai edustusvaltaa käyttävän henkilön aiempi menettely. Se, että yrityksen nimi on vaihtunut, ei tätä estä. SMC:n tapauksessa kyse olisi ainakin molempien yritysten avainhenkilönä toimineen Mira Henrikssonin menettelystä.

Kuoppamäki sanoo, että harkinnassa on kyse viime kädessä siitä, millaisia yrityksiä Espoo haluaa siivoamaan tilojaan. Haluaako se yrityksiä, jotka polkevat työehtoja ja syrjäyttävät reilusti toimivia yrityksiä markkinoilta, vai eikö halua.

Kuoppamäen mukaan kaupunki olisi voinut, ja voisi, helposti tehostaa mahdollisuuksiaan puuttua ongelmiin myös tiukentamalla hankintakriteereitään.

On ilmeistä tai ainakin erittäin todennäköistä, että kun Super Moon Cleaningia pyörittäneet tahot jatkavat toimintaansa uuden yrityksen alla, myös siivoojien riisto jatkuu.

Espoon kaupungin argumentti vaikuttaa olevan se, että sillä ei ole ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin nostaa kädet pystyyn ja antaa SMC:n siivota kaupungin tiloissa.

Jos Espoon kaupunki olisi halunnut puuttua siihen, että sen päiväkoteja ja kouluja siivoaa työntekijöitään systemaattisesti hyväksikäyttävä yritys, se olisi kuitenkin voinut niin tehdä.

Tarvittaessa päätöksen kestävyyden olisi voinut katsoa oikeudessa. Lopullisen tulkinnan hankintalaista tekevät markkinaoikeus ja korkein hallinto-oikeus.

Juuri näin Espoo päätti toimia vuonna 2018, kun se sulki SMC:n ulos kilpailutuksesta. Päätös tehtiin ainakin kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun Espoo sai tietoa Super Moon Cleaningissä tapahtuvasta hyväksikäytöstä.

Kaupungin tiedote herättää myös muita kysymyksiä.

Espoo antoi työntekijöitään systemaattisesti hyväksikäyttäneen yrityksen jatkaa siivoustoimintaansa kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa vuosien ajan. Erkinharju on kertonut kaupungin aloittaneen SMC Palveluiden systemaattisen tarkastelun vasta vuonna 2017, kun sille tuli tietoa yritykseen liittyvistä ”epäselvyyksistä”.

Miksi tällaisen yrityksen toimintaa ei laitettu välittömästi tiukan tarkastelun alle, jos sitä ei väitetysti voitu sulkea ulos kilpailutuksista?

Ja olennaisemmin: miksi Espoo ei ylipäänsä ole tiukentanut hankintakriteereitään merkittävästi jo vuosia sitten?

Kaupunki muutti viime vuoden lopulla kriteereitään muun muassa niin, että se katsoo nyt mediaanihintaa alhaisimman hinnan sijaan. Espoo myös ilmoitti viime viikolla, että se on käynnistänyt siivousalaa koskevan selvityksen ja miettii uusia korjaavia toimenpiteitä.

Ongelma ei kuitenkaan ole uusi, eikä se suinkaan koske vain SMC:tä.

HS uutisoi jo vuonna 2011, että rikoksista epäillyt firmat siivoavat kaupungin kouluja ja päiväkoteja. Länsi-Uudenmaan poliisin laajassa talousrikostutkinnassa epäiltiin pariakymmentä yritystä törkeistä veropetoksista, kirjanpitorikoksista ja työeläke­vakuutus­maksu­petoksista.

Rikoskomisario Minna Immonen kertoi tuolloin, että poliisi epäilee yrityksissä olleen ulkomaalaisia työntekijöitä, joille ei ole välttämättä maksettu palkkaa lainkaan.

Immosen mukaan siivousalaa koskevissa rikostutkinnoissa on aiemminkin käynyt ilmi, että Espoon kaupunki on ollut asiakkaiden joukossa.

Espoo on siis tiennyt jo ainakin vuosikymmenen ajan, että moni villi yritys pyrkii siivoamaan kaupungin tiloja. Kaupungin toimet ongelmaan puuttumiseksi ovat silti jääneet kosmeettisiksi.

Tilapalveluiden toimitusjohtajan Lehtisen mukaan kaupunki on lisännyt yrityksiin kohdistuvaa tiedottamista, harmaan talouden tarkastuksia sekä muuta valvontaa.

Se myös teki joitain tarkennuksia alihankkijoiden valvontaan liittyen vuonna 2011 ja otti käyttöön esimerkiksi kulunvalvonta­lomakkeet, jotta se voisi seurata, mihin aikaan siivouskohteessa työskennellään.

Pian niistäkin luovuttiin. Kaupungin mukaan lomakkeet eivät antaneet luotettavia tietoja.

Silloinen siivouspalveluiden palvelujohtaja Aija Leino sanoi vuonna 2013 Henrikssoniin ja al-Beaaj’n kohdistuneen poliisitutkinnan yhteydessä, että kaupungin mielestä lomakkeisiin merkattiin vääriä tietoja.

Leinon mukaan sen jälkeen seurasi ”yllätys, että työntekijät kävelivät aluehallintovirastoon ja poliisin luo näiden lomakkeiden kanssa ja valittivat, kun niiden merkintöjen mukaan ei maksettu palkkaa”.