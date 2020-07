Itäkeskuksessa, aivan Puhoksen ostoskeskuksen vieressä on seissyt autio työmaa jo vuosia. Paikalle olisi pitänyt nousta jo vuonna 2017 ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunnan kirkkorakennus.

Mitä projektille nyt kuuluu?

”Tällä hetkellä alueella ei tapahdu mitään. Seurakunnan hallitus etsii erilaisia mahdollisuuksia, mitä voidaan tehdä. Yksi mahdollisuus on saada lainaa pankista, ja jatkaa rakentamista”, sanoo seurakunnan kirkkoherra Nikolai Voskoboinikov.

Seurakuntatalon tiloja.

Alueelle on suunniteltu kirkkoa, jonka ylväin risti yltäisi 40 metrin korkeuteen. Sen lisäksi sinne on tulossa seurakuntatalo, johon tulee seurakuntasali ja asuntoja kirkon työntekijöille.

Hanke sai rakennusluvan kaupungilta vuonna 2009. Rakentaminen alkoi vuonna 2012.

Arkkitehdin havainnekuva kirkosta. Kirkon edessä on Stoan kulttuuriaukio ja vasemmalla puolella Puhoksen ostoskeskus.

Pyhän Nikolauksen seurakunta ei ole osa Helsingin ortodoksista seurakuntaa, vaan se kuuluu Moskovan patriarkaattiin.

Voskoboinikovin mukaan seurakuntatalo on 90-prosenttisesti valmis.

Rakenteilla oleva seurakuntarakennus.

”Voimme aloittaa uskonnollisen toiminnan jo seurakuntasalissa ennen kuin kirkko on valmis.”

Vuonna 2013 Helsingin Sanomat kirjoitti, kuinka seurakuntatalon rakentaminen sujuu talkoovoimin. Tontilta muun muassa kuljetettiin aluksi vapaaehtoisvoimin 400 kuormallista savea pois. Vapaaehtoiset sähkö- ja putkimiehet tulivat varsinaisen työpäivänsä jälkeen paiskimaan hommia työmaalle.

Seurakunnan asuintiloja.

Mutkia on kuitenkin tullut matkaan.

Ahkerista seurakuntalaisista huolimatta rakentaminen on jäänyt kesken rahaongelmien takia.

Seurakunnan pääasiallinen tulonlähde ovat lahjoitukset. Seurakunta on saanut 900 000 euron pankkilainan, jonka vakuutena on neljä asuntoa.

Projektiin on myös yritetty vuosien varrella hakea rahoitusta niin opetus- ja kulttuuriministeriöltä kuin Raha-automaattiyhdistykseltäkin, mutta rahoitusta ei ole myönnetty. Kansalaiskeräystäkin on yritetty, mutta poliisilta ei ole seurakunnan mukaan herunut keräyslupaa.

Työmaalla on vanha sementtimylly.

Työkoneet seisovat edelleen työmaalla.

Viimeksi Helsingin Sanomat kirjoitti rakennusprojektista kaksi vuotta sitten, kun rakennustyömaan tonttia oltiin myymässä.

Tuolloin seurakuntatalossa valmiina olivat kantavat seinät, vesi- ja viemäriputket sekä kaukolämpö. Talosta puuttuivat ikkunat, ovet, rappaukset ja peltikatto.

Tonttia ei kuitenkaan myyty, ja seurakunta on edelleen tontin vuokralaisena.

Rakennustyöt ovat olleet täysin pysähdyksissä Voskoboinikovin mukaan jo 2–3 vuotta.

Kirkon peruskivi pystytettiin alueelle ensimmäisenä.

Kaupungilla on mahdollisuus joko myöntää lisäaikaa rakentamiseen tai tarvittaessa irtisanoa vuokrasopimus, jos rakentamisvelvollisuus laiminlyödään.

”Perussääntö on, että rakennuslupa on aina viisi vuotta voimassa sellaisenaan. Kun se loppuu, on mahdollista hakea jatkoaikaa aina kolme vuotta kerrallaan”, sanoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapäällikkö Kai Miller.

Yleensä kolmen vuoden jatkoaikaa ei myönnetä kuin kahdesti. Sen jälkeen asia voidaan viedä ympäristö- ja lupajaoston käsiteltäväksi.

Alkuperäisen rakennusluvan hanke sai siis jo vuonna 2009, eli yli kymmenen vuotta sitten.

Seurakunnan usko projektin valmistumiseen on kuitenkin vahva.

”Uskon kyllä että saamme kirkon. Luulen, että sen rakentaminen olisi mahdollista kolmessa vuodessa”, kirkkoherra Voskoboinikov arvioi.

Ja vaikka Nikolauksen seurakunnan kirkkohanke venynyt vuosia suunniteltua pidemmäksi, ei viivästys ole likimainkaan kirkkohistorian pahimmasta päästä. Tunnetuimpia pitkittyneitä kirkkoprojekteja on Iisakinkirkon 40-vuotinen rakentaminen (1818–1858) Pietarissa.

Aivan omassa sarjassaan on kuitenkin Sagrada Família, jonka rakentaminen alkoi Espanjan Barcelonassa 1882. Rakennustyöt jatkuvat yhä.