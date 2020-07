Poliisi on saanut runsaasti yhteydenottoja liittyen viime syksynä ja kuluvana vuotena Kannelmäessä tapahtuneisiin seksuaalirikoksiin. Heinäkuun alussa poliisi pyysi yhteydenottoja Kannelmäessä liikkuneeseen 34-vuotiaaseen mieheen, jonka epäillään ahdistelleen alaikäisiä tyttöjä.

Heinäkuun aikana poliisi on saanut toistakymmentä yhteydenottoa mieheen liittyen. Yhteydenottojen perusteella on selvinnyt kolme uutta rikosepäilyä. Rikosnimike nyt ilmi tulleiden tapausten kohdalla on sama kuin aiemmin: lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys.

Jo aiemmin poliisi epäili miestä neljästä seksuaalirikoksesta.

”Mies on yrittänyt ottaa kontaktia satunnaisten vastaantulijoiden kanssa ja yrittänyt aloittaa keskustelun heidän kanssaan. – – Joissain tapauksissa mies on kosketellut, halannut tai esimerkiksi videoinut tyttöjä”, Helsingin poliisi tiedotti heinäkuun alussa.

Lue lisää: Miehen epäillään tehneen useita lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia Helsingin Kannelmäessä – uhreina satunnaiset vastaantulijat

Käräjäoikeus vangitsi miehen aiemmin todennäköisin syin alkuperäisistä neljästä lapsen hyväksikäytöstä tai sen yrityksestä epäiltynä.

Poliisi jatkaa tutkintaa edelleen.