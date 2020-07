Helsingin venepoliisin esimies, ylikonstaapeli Jarmo Niininen on työskennellyt venepoliisissa noin kolmekymmentä vuotta.

Helsingin edustalla käy torstai-iltana kuhina. Lämmin ja aurinkoinen sää on houkutellut ihmisiä vesille.

Kauppatorin edustalla Helsingin venepoliisin esimies, ylikonstaapeli Jarmo Niininen ja vanhempi konstaapeli Tiina Lindqvist tarkkailevat poliisiveneestä käsin liikenteen sujuvuutta.

”10 kilometriä tunnissa!” kannella seisova Lindqvist huutaa ohiajavalle veneelle. Kuljettaja hiljentää saman tien.

Hetkeä ennen tätä Kauppatorilta lähti kovaa vauhtia liikkeelle kolme vesiskootteria, joiden kuljettajia poliisi ohjeisti niin ikään hiljentämään ja siirtymään oikealle reitille.

Satama-alueilla nopeusrajoitus on pääsääntöisesti kymmenen kilometriä tunnissa, mutta moni kiitää vesillä kovempaa.

Venepoliisin tehtävät ovat hyvin samankaltaisia kuin autopartioillakin, toimialue vain on merellä, Niininen kertoo.

Hälytystehtävistä iso osa on meripelastustehtäviä, mutta tasaisesti vastaan tulee niin vesiliikennejuopumuksia kuin varkauksiakin. Töitä tehdään tiiviisti yhteistyössä Merivartioston kanssa.

Silloin kun hälytyksiä ei tule, venepoliisi keskittyy vesiliikenteen valvontaan. Käytännössä se tarkoittaa nopeuksien tarkkailua ja alusten varusteiden sekä kuljettajien kunnon tarkastuksia.

Töitä tehdään 12 tunnin vuoroissa.

”Välillä on hiljaisempiakin päiviä hälytystehtävien suhteen”, Niininen sanoo.

Tänä kesänä venepoliisia ovat työllistäneet erityisesti vesiskoottereilla kulkijat. Niillä liikutaan väärillä alueilla ja useimmiten liian kovaa.

”Vesijeteillä ajellaan pääasiassa vain edestakaisin sellaista huviajelua. Ei edes liikuta paikasta a paikkaan b, vaan hurjastellaan nopeusrajoitusalueilla”, Niininen sanoo.

Kaivopuiston edusta on yksi ongelma-alueista, joilla on paljon liikennettä ja nopeusrajoituksia rikotaan usein.

Sieltä Lindqvistin tutkaan tarttuu nytkin liian kovaa kulkeva vene. Lindqvist näyttää poliisiveneen kannelta leipälapion kokoista stop-kylttiä veneen suuntaan ja ohjaa veneen vierelleen.

Vanhempi konstaapeli Tiina Lindqvist näyttää veneilijöille isoa stop-merkkiä.

Kyydissä on kolme henkilöä.

”Olemme tulossa Keilaniemestä. Emme ole humalassa, vaikka hiuksista voisikin niin päätellä”, sanoo Lauriksi esittäytyvä mies.

Jutussa esiintyvät poliisin pysäyttämät henkilöt eivät halunneet esiintyä koko nimillään.

Yksi kyydissä olevista kertoo, että vene on hankittu tänä kesänä.

Lindqvist tarkistaa kuljettajan henkilöllisyyden ja katsoo, että mukana on palosammutin ja veneestä löytyy riittävästi pelastusliivejä. Niiden ei tarvitse olla veneillessä koko ajan päällä, mutta jokaiselle on löydyttävä veneestä oma liivi.

Kaikki vaikuttaa olevan kunnossa ja veneilijät päästetään jatkamaan matkaa.

”Tutkan mukaan he kulkivat 15 kilometriä tunnissa eli lievää ylinopeutta, mutta varusteissa ei ollut moittimista ja kuljettaja oli hyvässä kunnossa”, Lindqvist sanoo.

Niinisen ja Lindqvistin mukaan vesiliikenne on ollut tänä kesänä Helsingin edustalla poikkeuksellisen vilkasta.

He uskovat sen johtuvan osin vuokraveneiden määrän kasvusta. 1. kesäkuuta uudistunut vesiliikennelaki on tehnyt veneiden vuokraamisesta aiempaa helpompaa. Laista poistettu CE-sertifikaattivaatimus mahdollistaa myös katsastamattomien, vanhojen veneiden eteenpäin vuokrauksen.

Samalla myös kokemattomien veneilijöiden määrä on kasvanut.

Huviveneet ovat nykyään paljon tehokkaampia kuin Niinisen aloittaessa työnsä venepoliisissa kolmisenkymmentä vuotta sitten. Kuljettajien osaaminen ei ole kuitenkaan kehittynyt samaan tahtiin.

”Samalla kun veneiden tehot kasvavat, kuljettajien tietotaito heikkenee”, hän sanoo.

Niininen kaipaisikin veneilyyn samankaltaista sääntelyä kuin autoiluun.

”Pitäisi olla joku keino varmistaa, että veneilyn pelisäännöt osataan ennen vesille menemistä. Nykyäänhän veneilemään voi lähteä, vaikka ei tietäisi siitä mitään.”

Kokemattomien kuljettajien lisäksi vesillä riittää myös niitä, jotka veneilevät humalassa. Niinisen mukaan ruorijuoppojen määrä on kuitenkin vähentynyt takavuosista. Myöskään huumekuskeja ei tartu vesillä poliisin haaviin yhtä usein kuin tieliikenteessä.

Yksikin ruorijuoppo on kuitenkin liikaa, ja Niinisen mielestä rajaa voisi tiukentaa nykyisestä.

Vesillä liikkuessa sallitaan vahvempi humalatila kuin autoillessa. Vesiliikennejuopumus on kyseessä silloin, kun alusta ohjaavan henkilön veren alkoholipitoisuus on vähintään yksi promille tai jos hänen kykynsä ohjata alusta turvallisesti on huonontunut.

Auton ratissa rangaistavuuden raja tulee vastaan, kun veren alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen 0,5 promillea. Toisin kuin autoillessa, ruorijuopumukseen ei ole säädetty erikseen törkeää tekomuotoa.

”Ruorijuopumuksen raja pitäisi laskea samaan kuin autoillessa. Nyt se antaa signaalin, että veneillessä on lupa juoda alkoholia”, Niininen sanoo.

Jarmo Niininen ja Tiina Lindqvist ovat työskennelleet pitkään yhdessä.

Niininen lähtee ohjaamaan poliisivenettä Kaivopuiston edustalta kohti Ruoholahtea. Samassa takaa lipuu ohi jälleen yksi huvivene, jolle partio päättää tehdä samanlaisen rutiinitarkastuksen kuin aiemmillekin veneilijöille.

Veneessä on kuusi ihmistä, joista osalla on oluttölkit käsissä. Kaikki on kuitenkin tälläkin kertaa kunnossa, ja kun kuljettaja puhaltaa nollat, venekunta pääsee jatkamaan.

Jos aluksessa on kyydissä paljon ihmisiä ja poliisi näkee, että veneessä juodaan alkoholia, se pysäytetään melkein poikkeuksetta.

Vesiliikennettä valvoessaan Niininen ja Lindqvist kiinnittävät huomiota myös ajotyyliin ja veneen kuntoon. Ylinopeus, oudot liikkeet, aluksen huono kunto tai ulkopuolelle roikkumaan jääneet lepuuttajat, joita käytetään veneen kiinnitykseen, ovat syitä tarkistaa, onko kaikki kunnossa.

Ruoholahden edustalle saavuttaessa vesillä hiljenee ja vastaan tulee enää vain yksittäisiä veneilijöitä pitkien välimatkojen päässä toisistaan.

Lauttasaaren sillan alla olevien liikennevalojen kohdalla vastaan tulee isompi sininen huvivene, joka poliisiveneen rinnalle lipuessaan kiinnittää Niinisen ja Lindqvistin huomion. He kääntävät poliisiveneen ympäri ja pyytävät venettä pysähtymään.

Kyydissä on kymmenen ihmistä. Pöydillä on runsaasti alkoholia ja osa kyydissä olevista on silminnähden humalassa.

”Varo sitä keulaa!” yksi heistä huutaa, kun Lindqvist kiinnittää venettä poliisiveneeseen. Aallokko käy kovana.

Yhdelläkään kyydissä olevalla ei ole pelastusliivejä yllään, joten Lindqvist pyytää kuljettajaa kaivamaan kaikki veneessä olevat liivit esiin.

Pelastusliivejä löytyy kahdeksan. Kaksi liiviä puuttuu.

Veneilijät selittävät jättäneensä juuri äsken pois kyydistä kaksi henkilöä, jotka veivät liivit mukanaan. Selitys ei kuitenkaan kelpaa.

Pelastusliivit ovat turvavaruste, joita pitäisi olla veneessä kaikille kyydissä oleville. Niiden puuttumisesta ei selviä liikennevirhemaksulla. Kuljettajalle määrätään 10 päiväsakkoa.

”Tämä on todella tyypillinen tapaus. Jokaisessa työvuorossa tulee vastaan liivittömiä veneilijöitä”, Niininen sanoo.

Lindqvist ei kuitenkaan puhalluta veneen kuljettajaa.

”Kaikkia ei puhalluteta automaattisesti. Silmämääräisesti pystyi näkemään, että kuljettaja oli hyvässä kunnossa eikä hänen ajotavassaan ollut mitään kummallista. Sen oppii huomaamaan, milloin kuljettaja on päihtynyt. Se näkyy niin selvästi käyttäytymisessä”, hän selittää.

Säällä on merkittävä vaikutus siihen, millaiseksi venepoliisin työpäivä muodostuu. Jos aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, veneilijöiden määrä kasvaa heti. Kiireisimpiä ovat arki-illat ja viikonloput.

Helteillä tehtävien määrä moninkertaistuu.

Torstaina Niinisen ja Lindqvistin työvuoro on ollut tavanomaista rauhallisempi.

Kun normaalisti vuoron aikana venepoliisille tulee noin puolenkymmentä hälytystehtävää, torstai-iltaan mennessä niitä oli tullut vain kaksi.

Ensimmäisen hälytyksen he saivat ruorijuoposta, toisen luonnonsuojelualueella veneilleestä henkilöstä. Niiden lisäksi päivän saldo koostui muutamista puuttuvien varusteiden vuoksi kirjoitetuista sakoista.

Venepoliisille kiireisimpiä ajankohtia ovat arki-illat ja viikonloput.

Kun poliisivene lipuu takaisin Kauppatoria kohti, satama-altaiden edustalta on jälleen lähdössä kiihdyttämään yksi vesiskootteri. Muutama isompi aalto ehtii muodostua ennen kuin kuljettaja huomaa edessä olevan poliisiveneen.

Lindqvist nostaa viimeisen kerran stop-kyltin ylös.

”Emme ole varsinaisesti matkalla mihinkään. Pyörimme tässä ja katselemme Helsinkiä, kun on vesiskootterin vuokra-aikaa vielä jäljellä”, Miikaksi esittäytyvä kuljettaja kertoo. Hänen takanaan istuu Marget, joka pitää tiukasti kiinni Miikan vyötäisiltä.

Lyhyen jututuksen jälkeen Lindqvist antaa kaksikon jatkaa matkaansa.

”Kunhan muistatte ne nopeusrajoitukset”, hän sanoo.