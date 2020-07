Saari siirtyi Suomen valtiolta Helsingin kaupungille vaihtokaupassa vuonna 2008. Sitä ennen sen omisti mies nimeltä Werner Seydel.

Helsingin Sanomien toimitukseen saapui salaperäinen kirje kaukaa Ranskasta, kun kevät kääntyi kesäksi. Tietokoneella englanniksi kirjoitetun ja tulostetun kirjeen otsikko herätti uteliaisuuden: ”Sanomalehtiartikkeli vuodelta 2006”.

Kirjeen on lähettänyt ranskalainen eläkeläisrouva Ghislaine Maron. Hän oli sukututkimusta tehdessään löytänyt HS:n vanhan artikkelin, joka käsitteli hänen isänsä serkkua, Werner Seydeliä.

Maron ryhtyi kääntämään suomenkielistä artikkelia Googlen käännösohjelmalla ja yllättyi.

Huhtikuussa 2006 julkaistusta artikkelista selvisi, että Helsingin kaupunki haki tuolloin Seydelin kuolinpesän omaisuutta itselleen. Seydel omisti muun muassa Vuosaaren sataman edustalta pienen Tobben-saaren, jossa hänellä oli vapaa-ajan asumus. Maron kummasteli sitä, ettei ole koskaan kuullutkaan tällaisesta.

”Onko mahdollista, että Helsingin kaupunki ottaa omaisuutta haltuun etsimättä mahdollisia perijöitä?” kirjeessä kysytään.

Tobben-saaren entisestä omistajasta, toimitusjohtaja Werner John Seydelistä ei tiedetä paljoa.

Werner Seydelin syntymäpäivästä ilmoitettiin Helsingin Sanomissa 7. kesäkuuta 1978.

Hänen hautakivensä sijaitsee Malmin hautausmaalla, ja siitä selviää, että hän on syntynyt 8. kesäkuuta vuonna 1928 ja kuollut 22. toukokuuta 2005. Hänen elämänsä sekä alkoi että päättyi Helsingissä. Samaan hautaan on haudattu Seydelin isä ja isoäiti.

Isä oli syntynyt Moskovassa mutta oli Suomen ja Saksan kansalainen. Isoäiti oli alkujaan Pärnusta, nykyisen Viron alueelta. Äidillä oli ruotsinkielinen sukunimi, mutta hänen hautansa on jossakin toisaalla.

Werner Seydel oli naimattoman pariskunnan lapsi, luterilainen ja itsekin naimaton. Hän menestyi liike-elämässä kohtalaisesti ja hänellä oli jonkin verran omaisuutta.

Hänen kuolinpesänsä varoihin kuului ainakin Vuosaaren sataman edustalla oleva Tobben-saari vesialueineen, Helsingissä sijaitsevan asunto-osakeyhtiön osakkeita, pankkitalletuksia ja muuta irtainta omaisuutta.

Saaren rantasauna on muiden rakennusten tavoin purkukuntoinen.

Kun vuonna 2005 Seydel kuoli, hänen omaisuudelleen ei löydetty perillisiä. Seydelillä ei tiettävästi ollut testamenttia.

Lain mukaan kuolinpesän omaisuus menee valtiolle, jos perijöitä ei ole. Perintökaaren mukaan perittävän viimeisellä asuinkunnalla on kuitenkin mahdollisuus hakea omaisuutta itselleen. Valtionperintöä hakiessa kunnan on ilmoitettava omaisuudelle jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus.

Tässä tapauksessa perittävän viimeinen asuinkunta, Helsinki, haki Seydelin saarta valtionperintönä, ja HS:n vanhan uutisen mukaan kaupunki aikoi muuttaa saaren virkistyskäyttöön. Valtionperintö ei kuitenkaan siirtynyt sellaisenaan kaupungille.

Valtionperintö Tobben siirtyi Helsingin kaupungille lopulta vuonna 2008 siten, että valtio ja kaupunki suorittivat keskenään vaihtokaupan. Valtio sai Helsingiltä vaihtokaupassa Helsingin omistamia maa-alueita Sipoosta ja Vantaalta, Helsinki sai valtiolta Tobbenin. Välirahoja ei maksettu.

Jo eläessään Seydel oli käynyt kaupungin kanssa keskusteluja kaupanteosta, mutta saari ei vaihtanut omistajaa.

Tuolloin vielä rakenteilla ollut Vuosaaren satama piti tärkeänä sitä, että se voi hallinnoida sataman tärkeän kulkureitin varrella olevaa saarta. Seydelin itsensä kerrottiin vastustaneen koko sataman rakentamista.

Tobbenin huvimajan takaa siintää Vuosaaren satama.

Tällä hetkellä Kalkkisaaren selällä Pikku Niinisaaren ja Mölandetin välissä sijaitseva Tobbenin saari on autio. Saarelta näkyy Vuosaaren satamaan.

Laineet lyövät leppoisasti rantakallioille, luonto on ottanut saaresta yliotteen ja vanhat rakennukset rapistuvat pystyyn. Ilkivaltaakin on harrastettu.

Saaressa seisoo kolmikerroksinen huvila, joka oli aikanaan erittäinkin hieno.

Sen ylin kerros on tornissa sijaitseva idyllinen näköalahuone. Kaupungin papereiden mukaan huvila on rakennettu todennäköisesti 1930-luvulla. Huvilassa on sähköt, takka, öljykamiina ja pystyuuni. Aikanaan sisätilojen seiniä oli koristeltu oluttuoppien alustoilla.

Kaupunki arvioi vuonna 2008 huonokuntoisen huvilan hinnaksi noin 20 000 euroa.

Kolmikerroksinen päärakennus on purkukunnossa.

Tobbenin kahden saarekkeen välille on tehty betonista ja luonnonkivistä pengersilta. Rannassa on myös saunarakennus ja luodolla venevaja. Huvimaja odottaa istujia. Entisajan loisto on poissa.

Yksin elänyt Seydel viihtyi saarellaan toisinaan. Välillä enemmän, välillä vähemmän. Hän ei pitänyt itsestään meteliä, hän oli jopa eristäytynyt, naapurustosta kerrotaan. Juuri kukaan ei tuntenut häntä.

Eräs lähistöllä asuva saarinaapuri sanoo, että hänellä on vahva aavistus siitä, miksei Seydelillä ollut jälkeläisiä Suomessa. Saarella 1970- ja 1980- luvuilla kerrottiin vietetyn vain yhdenlaisia tilaisuuksia. Varmoja tietoja ei ole hänelläkään.

”Saarella juhlittiin vain herraystävien seurueessa. Sanotaan näin.”

Huvila on ollut vuosikaudet asumaton.

Mutta mikä on vastaus rouva Maronin kirjeessä esittämään kysymykseen? Menikö häneltä ja hänen sukulaisiltaan ihastuttavan pikkusaaren perintö sivu suun?

Vastaus löytyy perhe- ja jäämistöoikeuden professorilta Antti Kolehmaiselta Itä-Suomen yliopistosta.

”Suomessa perittävän serkut tai vanhempien serkut rajautuvat perintöoikeuden ulkopuolelle, jos sellaisesta ei ole testamenttia.”

Seydel oli Maronin isän serkku eli siis perillisyyden näkökulmasta turhan kaukaista sukua.

Kuolinpesän mahdolliset osakkaat käydään Suomessa tavallisesti tarkasti perunkirjoituksessa läpi. Usein kuolinpesän osakkaiden selvittäminen aloitetaan perittävän virkatodistuksesta tai väestörekisteriotteesta.

Joskus voidaan joutua hankkimaan useampia selvityksiä, riippuen siitä, missä perittävä on aikaisemmin asunut. Perillisten selvittämistä jatketaan, kunnes vainajan mahdolliset perilliset ja näiden tiedot on selvitetty tarpeeksi kauas asti.

”On toki mahdollista, että joskus sukulaisia häviää ulkomaille eikä heitä tavoiteta”, Kolehmainen sanoo.

Werner Seydelin tapauksessa perilliseksi kelpaavia sukulaisia ei löydetty.

Kirjeen lähettänyt ranskalaisrouva kertookin HS:lle, ettei hän ollut vakavasti kiinnostunut perinnöstä – hän tiedusteli asiaa lähinnä vain uteliaisuuttaan sukututkimusta varten.

”Olen kiinnostunut esi-isovanhempieni elämästä ja heidän läheisistään.”

Pengersilta yhdistää Tobbenin läheiseen saarekkeeseen.

Saaren tulevaisuudensuunnitelmista ei ole saatavilla mitään erityisiä tietoja.

Paikallisten mukaan saarelle eksyy uteliaita vain hyvin harvakseltaan.

Todennäköisesti Tobben viihtyy vastaisuudessakin lähinnä itsekseen, aivan kuten sen entinen omistajakin.