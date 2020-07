Poliisi etsii miestä, joka yritti raiskata uhrin viime keskiviikkona kello yhdentoista aikaan illalla, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotteessa. Raiskauksen yritys tapahtui Espoossa Nuottaniementien ja Matinkyläntien risteyksessä, kohti Matinkylän uimarantaa kulkevalla hiekkatiellä.

Poliisin tuntomerkkien mukaan mies on alle 30-vuotias ja vaaleaihoinen. Miehellä on tummat kulmakarvat ja tummanruskeat lyhyet hiukset, joissa on selkeä jakaus toisella puolella päätä.

Mies oli pukeutunut mustaan huppariin, jossa ei ollut vetoketjua. Hupparin etupuolella oli noin 5 senttimetrin korkuinen teksti, joka oli kirjoitettu vanhahtavalla tyylillä. Miehellä oli vaaleat farkut ja pääosin valkoiset lenkkarit.

Poliisi pyytää vihjeitä tekijästä numeroon 0295 413031 tai sähköpostiosoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.