Kaupunkisuunnittelu

Helsingin kaupunki on koronavirusepidemian vuoksi poikkeuksellisesti sallinut veneiden pitämisen talvisäilytyspaikoilla myös kesän ajan.

Rajasaarta Töölön rantojen tuntumassa voi hyvin sanoa yhdeksi Helsingin paraatipaikoista. Saaren pohjoispäästä koirien ulkoiluttajilla on suora näkyvyys tasavallan presidentin ja pääministerin virka-asuntojen suuntaan, mutta eteläosaa peittää laajasti asfaltti. Pienellä saarella toimii Helsingin kaupungin hoitama veneiden talvitelakointikenttä.

Tulevaisuudessa veneilijät saattavat joutua siirtämään aluksensa pois Rajasaaresta – tai ainakin Helsingin yleiskaava mahdollistaa sen. Saaren eteläosa ja saareen johtava pengertie on merkitty kaavassa kantakaupunkialueeksi, mikä mahdollistaa rakentamisen esimerkiksi asumisen, kaupallisten tai julkisten palveluiden, virkistyksen, liikunnan tai kaupunkikulttuurin tarpeisiin.

”Tännehän saisi varmaan rakennettua luksusasuntoja ja houkuteltua rikkaita veronmaksajia”, pohtii veneiden seasta löytyvä Matti Muoniovaara.

Juuri nyt kaupungilla ei ole suunnitelmia Rajasaaren rakentamiseksi. Sibelius-monumentin kohdalla sijaitsevaa saarta pidetään kuitenkin niin hienona, ettei venetelakalle ole tulevaisuudessa välttämättä sijaa.

Normaalisti asfalttikenttä olisi kesäisin lähes tyhjillään, mutta koronavirusepidemian vuoksi kaupunki on sallinut veneiden säilyttämisen paikalla myös kesän yli. Aurinkoisena arkipäivänä Muoniovaara on yksi harvoista veneenkunnostajista.

”Tämä on Stadin paras venesäilytyspaikka”, Muoniovaara sanoo.

”Mutta toisaalta, onhan tämä vähän liian hieno paikka veneille.”

Matti Muoniovaaran mielestä on suuri menetys, jos mahdollisuus säilyttää veneitä Rajasaaressa poistuu.

Asuntojen rakentaminen telakointipaikalle olisi Muoniovaaran mielestä kuitenkin suuri menetys.

”Jos tämä paikka häviää, niin Helsingissä tulee pulaa veneiden talvisäilytyspaikoista”, Muoniovaara harmittelee.

”Voisihan täällä olla kesäisin jotain muutakin, kun alue on tyhjillään. Jonkinlaista virkistyskäyttöä esimerkiksi.”

Virkistyskäyttöä näkisi Rajasaaressa myös Helsingin kaupunkiympäristön toimialan vs. asemakaavapäällikkö Tuomas Hakala.

”Jonkin sortin virkistyskäyttöä ja kaikille avointa tilaa täytyy Rajasaaressa tulevaisuudessakin olla. Onko se nykyinen toiminto [veneiden talvisäilytys] se kaikkein järkevin, niin sitäkin sopii pohtia”, hän sanoo.

Asfalttikentän viereisellä laiturilla Olli Gröhn, Marika Gröhn ja lapset Ella Gröhn sekä Oliver Gröhn nauttivat aurinkoisesta päivästä. Perheen purjevene on telakalla Rajasaaressa.

Myös Gröhnejä mietityttää, minne veneen laittaisi, jos Rajasaaren talvisäilytyspaikka poistuisi käytöstä.

”Sillä ei ole merkitystä, onko se Rajasaari tai jokin muu paikka, missä venettä säilyttää. Mutta jos tämä paikka katoaa, suuri kysymys on, mistä seuraavan paikan saa”, Olli Gröhn miettii.

Heille ei tule mieleen, mitä muuta paikalla edes kannattaisi tehdä.

”Olisi kiva, jos täällä olisi veneilijöille jotain palveluita. Ravintola tai jokin”, Marika Gröhn sanoo.

”Ymmärrän, että tämä on kyllä aika hieno paikka säilyttää veneitä”, Olli Gröhn sanoo.

Olli, Marika, Ella ja Oliver Gröhn nauttivat kesäpäivästä Rajasaaressa. Perheen purjevene on telakalla saaren talvisäilytyspaikalla.

Rajasaaresta tulee tuskin pelkkää asuinaluetta, sanoo Helsingin kaupungin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen.

Helsingillä on paljon asumiseen liittyviä haasteita, mutta Rajasaarella niitä ei Mannisen mukaan ratkaista. Kantakaupunkialueeksi kaavoitettu osa saaren eteläpäätä on noin neljän hehtaarin kokoinen.

”Se alue on aika pieni, niin ajatuksena ei ole, että sitä aktiivisesti ajettaisiin asumiseen”, sanoo myös Tuomas Hakala. Hänen mukaansa rakentamista rajoittaa sekin, että saaren tuntumassa asuu valtion ylintä johtoa.

”Pääministerin ja presidentin virka-asunnot sijaitsevat muutaman sadan metrin päässä Rajasaaresta, ja se pitää jotenkin huomioida saaren suunnittelussa. Saareen voidaan rakentaa jotain, mutta maltillisesti”, hän sanoo.

”Talvisäilytykseen Rajasaari on aika juhlavan oloinen paikka.”

Tällä hetkellä vireillä on ainoastaan saareen vievän Rajasaarenpenkereen ja sen sillan uusiminen. Hankkeen on tarkoitus käynnistyä vuosien 2021–2022 aikana. Penkereellä sijaitsevat muun muassa Humallahden venekerho ja Helsingin melontakeskus.

Rikhard Mannisen mukaan kaupunki ei ole toistaiseksi pohtinut aktiivisesti, miten Rajasaarta voisi muokata.

”Me kuuntelemme erilaisia intressejä ja aloitteita, mutta emme ole itse ideoineet sinne mitään”, hän sanoo. Aloitteita saaren kehittämiseksi ei ole tullut.

Manninen ja Hakala ovat molemmat haluttomia arvuuttelemaan Rajasaaren tulevaisuutta. Manninen on kuitenkin sitä mieltä, että Rajasaaren on säilyttävä jatkossakin kaupunkilaisille avoimena.

Samoilla linjoilla on myös kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr).

”Rajasaari sijaitsee rantareitin varrella ja siihen liittyy arkista merellisyyttä. Saaren paikka virkistysalueena tulee säilymään mukana myös sellaisissa tulevaisuuden suunnitelmissa, joissa muutoksia tapahtuisi enemmän kuin nyt on näköpiirissä”, hän sanoo.

Toisaalta Sinnemäki ymmärtää saaren merkityksen veneilijöille.

”Se on selvää, että veneiden talvisäilytykseen Rajasaari on aika juhlavan oloinen paikka. Veneiden talvisäilytysalueita tulee kuitenkin poistumaan monilta alueilta, kuten Verkkosaaren ja Arabianrannan väliseltä alueelta, joten veneilijäjoukon kannalta on hyvä, että ne eivät ole poistumassa kaikkialta”, Sinnemäki sanoo.

Rikhard Mannisen mukaan Rajasaari pysyy toistaiseksi ikään kuin reservissä tulevaisuuden varalle.

”Rakentamista voidaan harkita, jos joskus viriää tarve esimerkiksi jollekin julkiselle rakennukselle tai toiminnalle, joka sopii Rajasaaren luonteeseen”, Manninen linjaa.

Rajasaaren pohjoispuolta hallitsee iso koirapuisto, jota on sanottu jopa Helsingin parhaaksi, oikeaksi koirien paratiisiksi. Koirapuisto on erittäin suosittu, ja aurinkoisena kesäpäivänä se houkuttelee runsaasti koiranulkoiluttajia.

Koirapuistoa ei rakentaminenkaan uhkaa, sillä yleiskaavassa alue on merkitty virkistysalueeksi.

Elina Mattila (vas.) ja Sanna Olkkonen toivovat, että Rajasaari säilyisi kokonaisuudessaan virkistyskäytössä.

”Koirapuisto voisi olla nykyistä suurempikin”, sanoo Sanna Olkkonen, joka on tullut ulkoiluttamaan koiria ystävänsä Elina Mattilan kanssa.

Molemmat ovat ihastuneet paikkaan ja kehuvat puiston puitteita. Myös koirat vaikuttavat tykkäävän siitä, että pääsevät muun tohinan keskellä pulahtamaan mereen.

Viereisellä asfalttikentällä Olkkonen kertoo käyneensä kerran, kun hänen tutullaan oli siellä vene säilytyksessä.

”Voisihan veneiden säilytyspaikalla olla jotain muutakin silloin, kun se on tyhjillään. Jokin kioski tai muu vastaava”, Olkkonen sanoo.

Mattila toivoisi, että aluetta suunniteltaisiin kaupunkilaisten virkistyskäyttöä varten.

”Siellä voisi olla Kaivopuiston tyyliin kävely- ja ulkoilualuetta ja ehkä jokin pieni ravintola”, hän sanoo.

”Ei isoja taloja eikä kaupunginosaa, kiitos”, Olkkonen sanoo.