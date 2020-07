Valkoposkihanhien virallinen laskenta sai ikävän käänteen maanantaina Helsingin Lauttasaaressa. Linnustojen seurantaan erikoistunut tutkija Pekka Rusanen oli aamun kuluessa pyöräillyt pitkin Helsingin rantoja. Hän oli juuri saanut laskettua Lauttasaaren eteläkärjessä Veijarivuoren uimarannalle pysähtyneen hanhiparven.

”Uimarannalla oli muutamia poikasia ja vähän emoja. Sitten huomasin, että koira retuuttaa jotain”, Rusanen sanoo.

Hän nosti kiikarit silmilleen. Irlanninsetteriltä näyttänyt koira oli napannut Rusanen arvion mukaan noin kaksikuisen hanhenpoikasen.

Sitten koira raateli poikasen kuoliaaksi ennen kuin Rusanen ehti puuttua tilanteeseen. Rusanen huomasi koiraa ulkoiluttaneen miehen istumassa pölkyllä.

”Mies vain istui coolina eikä tehnyt asialla mitään”, Rusanen sanoo.

Valkoposkihanhien hätyyttämistä koirin on tapahtunut viime vuosina muuallakin pääkaupunkiseudulla. Hanhi on yleistynyt ja pesii jo lähes koko Suomen rannikolla ja paikoin sisämaassa. Sen on esimerkiksi koettu haittaavan virkistyskäyttöön tarkoitettujen puistoalueiden käyttöä.

Valkoposkihanhi kuitenkin on luonnonsuojelulailla rauhoitettu lintu. Lajia ei saa hätyyttää ilman ely-keskuksen poikkeuslupaa. Sellaisen on saanut esimerkiksi Espoon kaupunki, jossa hanhia karkottaa asiaan luvan saanut ja perehtynyt joukko koirapartioita. Silloin koirat ovat kiinni eivätkä saa hätyyttää hanhipoikueita.

Valkoposkihanhien tahallinen surmaaminen olisi luonnonsuojelu- tai eläinsuojelurikos, arvioi rikosylikomisario Juhani Vuorisalo Helsingin poliisista. Koiran pitäminen vapaana uimarannan kaltaisella alueella puolestaan rikkoo järjestyslakia.

Luonnonsuojelu- tai eläinsuojelulain rikkomisesta voi seurata sakkoja tai enimmillään kaksi vuotta vankeutta. Valkoposkihanhien vahingoittamisesta on runsaan vuoden ajalta kirjattu Helsingin poliisissa vain muutamia ilmoituksia.

”Hanhet herättävät ymmärrettävästi paljon tunteita. Tietysti ne sottaavat paikat, ja tämä on herkkä aihe, mutta laki on selkeä ja hanhi on rauhoitettu”, Vuorisalo sanoo.

Veijarivuoren rannalla Rusanen siirtyi keskustelemaan koiraa ulkoiluttaneen miehen kanssa. Rusanen kertoo yrittäneensä huomauttaa, ettei koira saa olla uimarannalla varsinkaan vapaana ja ettei koira saa kajota hanhiin.

”Mies ei vastannut mitään. Soitin sitten hätänumeroon 112”, Rusanen kertoo.

Miehelle tuli Rusasen havaintojen mukaan kiire kytkeä koira hihnaan ja poistua paikalta. Välikohtaus on hanhia pitkin Helsinkiä ja Espoota laskeneen Rusasen mukaan melko harvinainen. Hanhiin vihamielisesti suhtautuvia ihmisiä ei ole hänelle tullut usein vastaan.

”Ihmiset ovat yleensä välinpitämättömiä tai varovaisia tai sitten tykkäävät hanhista. Eniten on niitä, jotka eivät reagoi hanhiin mitenkään”, Rusanen sanoo.

Rusanen kertoo tekevänsä poliisille tutkintapyynnön uimarannan tapahtumista.

Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin ympäristökeskuksen yhteisen valkoposkihanhilaskennan tulos on määrä julkaista perjantaina. Viime vuosina Helsingissä ja Espoon itäosassa on laskettu heinä-elokuussa 5 000–6 000 yksilöä eikä määrään ole odotettavissa suurta muutosta tänä kesänä.