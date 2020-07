Viime syksynä uutisoitiin tapauksesta, jossa helsinkiläisravintola Baarikärpänen kielsi sisäänpääsyn romanihameeseen pukeutuneilta ammattikorkeakoulun opiskelijoilta.

Kyse oli Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden fuksiaisten jatkoista, jotka järjestettiin Helsingn keskustassa sijaitsevassa ravintolassa. Koulussa opiskelevat romaninaiset eivät päässeet tapahtumaan hameiden vuoksi.

Nyt neljä romaninaista ja ravintola ovat päässeet asiasta sopuun yhdenvertaisuusvaltuutetun avulla.

Sovinnossa Baarikärpäsen omistama Night People Group (NPG) maksaa korvauksia romaniopiskelijoille, pyytää heiltä tapahtunutta anteeksi ja muuttaa käytänteitään kaikissa yhtiön ravintoloissa.

Naiset puolestaan sitoutuvat sovinnossa siihen, etteivät he tee asiasta rikosilmoitusta tai vie asiaa eteenpäin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tai tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle kantelun tehnyt naisten opiskelukaveri Tinja Siltavuori on iloinen, että mutkien kautta asiassa päästiin sovintoon.

”Päädyin tekemään kantelun, sillä romaneille syrjintä on niin tavallista, etteivät he välttämättä itse koe voivansa tehdä asialle mitään. Syrjintä on lamauttavaa, eikä omia oikeuksia välttämättä hahmoteta”, sanoo Siltavuori.

Siltavuori haluaa korostaa, että vaatimus rahallisista korvauksista tuli yhdenvertaisuusvaltuutetun puolelta, eikä se ollut naisten toive. Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjinnän uhri on oikeutettu hyvitykseen kokemastaan syrjinnästä.

Ravintola maksaa kaikille neljälle naiselle 500 euroa korvauksia.

Romanihameen takia sisäänpääsyn epääminen oli Baarikärpäsessä vakiintunut käytäntö ja yrityksen virallinen linja. Ravintola kielsi sisäänpääsyn kansallispuvuissa ja teatteripuvuissa sekä naisten hääpuvuissa. Ravintolaan ei päässyt myöskään esimerkiksi jääkiekkopaidan kanssa.

Syynä linjalle oli tärveltyneistä hääpuvuista yritykselle aiemmin esitetyt korvausvaatimukset.

NPG:n toimitusjohtaja Antti Raunio vahvistaa, että asiasta on päästy sovintoon eikä asiaa kommentoida yrityksen puolelta enempää.

Myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta kerrotaan, että sovinto on saatu aikaiseksi.

Baarikärpäsen kiellon vuoksi sosiaalialan opiskelija Janita Roth ei voinut osallistua omien fuksiaistensa jatkoille. Hän on tyytyväinen, että kantelun myötä asiat muuttuvat.

”Onhan se voitto, että syrjinnälle saatiin huomiota”, sanoo Roth.

Vielä syrjinnän kitkemiseksi on tehtävä töitä. Roth kertoo, että kuulee syrjintätapauksista harmillisen usein.

”Hyvä, että näitä tapauksia on kuitenkin ruvettu nostamaan esille”, hän toteaa.